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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWorld Day Against Child Labour: खेलने-कूदने की उम्र में काम क्यों कर रहे लाखों बच्चे, जानें किस देश में इनकी तादाद सबसे ज्यादा?

World Day Against Child Labour: खेलने-कूदने की उम्र में काम क्यों कर रहे लाखों बच्चे, जानें किस देश में इनकी तादाद सबसे ज्यादा?

World Day Against Child Labour: खेलने और पढ़ने की उम्र में लाखों बच्चे मजदूरी करने को मजबूर हैं. जाने दुनिया और भारत में बाल श्रम के ताजा आंकड़े, इसके कारण और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 11 Jun 2026 10:18 AM (IST)
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World Day Against Child Labour: दुनियाभर में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता हैबाल मजदूरी काफी समय से चली आ रही हैपहली बार  विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाने का प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने दिया थाइसका मकसद बाल मजदूरी को रोकना थाहालांकि इतने सालों में भी इसमें कमी दर्ज नहीं की गई हैअब भी हर 10 में से एक बच्चा बाल मजदूर हैजो काफी कम उम्र से ही मजदूरी कर जीवन यापन करना शुरू कर देता हैइससे उनकी शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता हैकुछ देशों में बाल मजदूरी दर बहुत अधिक है. बचपन जीवन का सबसे खूबसूरत समय माना जाता है. 

क्या हैं बाल मजदूरी के आंकड़े?

2001 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, 5-14 आयु वर्ग में 1.26 करोड़ कामकाजी बच्चे हैंजबकि कुल बच्चों की आबादी 25.2 करोड़ है. 2004-05 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओद्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसारअनुमानित तौर पर कामकाजी बच्चों की संख्या 90.75 लाख है. वहीं 2011 की जनगणना के मुताबिक, 5-14 वर्ष की आयु के कामकाजी बच्चों की संख्या और कम होकर 43.53 लाख हो गई हैइससे ये पता चलता है कि सरकार के प्रयासों के चलते बाल मजदूरी में कमी आई है.

इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में दुनिया भर में करीब 13.8 करोड़ बच्चे बाल श्रम कर रहे थे. इनमें से लगभग 5.4 करोड़ बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं जो उनकी सेहत, सुरक्षा और भविष्य के लिए खतरनाक माने जाते हैं.  हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बाल श्रम के मामलों में कमी आई है, लेकिन दुनिया अभी भी इसे पूरी तरह खत्म करने के लक्ष्य से काफी दूर है. रिपोर्ट बताती है कि गरीबी, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी और परिवार की खराब आर्थिक स्थिति बच्चों को काम करने के लिए मजबूर करती है. 

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किस देश में हैं सबसे ज्यादा बाल मजदूर?

दुनियाभर में बाल मजदूरी करवाना सजा हैवाबजूद इसके दुनियाभर में बाल मजदूरी करवाई जा रही हैसबसे ज्यादा बाल मजदूरों की संख्या अफ्रीका में हैइस देश में 7.21 करोड़ बच्चे बाल श्रम की कैद में जकड़े हुए हैंजबकि एशिया-पैसेफिक में 6.21 करोड़ बच्चे मजदूरी कर जीवन यापन रहे हैंवहीं दुनिया के सबसे विकसित कहे जाने वाले देश अमेरिका में भी बाल मजदूरों की संख्या कम नहीं हैयहां एक करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी में जकड़े हुए हैं. बता दें कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बाल श्रम करने वाले करीब 61 प्रतिशत बच्चे कृषि क्षेत्र में काम करते हैं. 

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Published at : 11 Jun 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
World Day Against Child Labour 2026 Children And Education Child Labour Causes Child Labour Statistics
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