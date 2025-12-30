हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्यों इटली के लोग रोज पिज्जा खाकर भी नहीं होते बीमार, वजह जान चौंक जाएंगे आप

क्यों इटली के लोग रोज पिज्जा खाकर भी नहीं होते बीमार, वजह जान चौंक जाएंगे आप

भारत में पिज्जा को अनहेल्दी माना जाता है, लेकिन इटली में लोग इसे रोज खाते हैं और फिर भी फिट रहते हैं. इसकी वजह है पतला बेस, फर्मेंट किया हुआ आटा, अच्छी सामग्री

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 30 Dec 2025 10:32 PM (IST)
Preferred Sources

हम सभी जानते हैं कि पिज्जा या फास्ट फूड को सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है. इसे खाने से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं शामिल हैं. इसके नियमित या अधिक सेवन से पाचन संबंधी बीमारियां होने का भी खतरा रहता है.
भारत में पिज्जा को आमतौर पर अनहेल्दी फूड माना जाता है. घर में माता पिता से लेकर डॉक्टर तक यही सलाह देते हैं कि पिज्जा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें मैदा का ज्यादा इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इटालियन लोग पिज्जा लगभग हर दिन खाते हैं, फिर भी वे ज्यादा फिट और तंदुरुस्त रहते हैं?

इटली दुनिया के सबसे स्वस्थ देशों में क्यों है?

ब्लूमबर्ग हेल्दीएस्ट कंट्री इंडेक्स के 2017 से 2019 के आंकड़ों के अनुसार, इटली दुनिया के सबसे स्वस्थ देशों में पहले नंबर पर रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि पिज्जा खाने के बावजूद इटालियन लोग इतने स्वस्थ कैसे रहते हैं? इटालियन लोगों के लिए पिज्जा उनकी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा है, लेकिन वहां बनने वाला पिज्जा भारत में मिलने वाले पिज्जा से काफी अलग होता है. इटालियन पिज्जा को फास्ट फूड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता. इटालियन लोग पिज्जा को जंक फूड की तरह नहीं खाते, बल्कि यह उनके दैनिक भोजन का हिस्सा होता है. भारत में पिज्जा को कभी-कभी खाने वाले फूड की तरह खाया जाता है, लेकिन इटालियन लोग पिज्जा रोज खाते हैं. हालांकि वे पिज्जा के साथ सलाद और अन्य पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थों को भी अपने भोजन में शामिल करते हैं, जिससे उनकी डाइट संतुलित रहती है.

इटालियन पिज्जा में क्या होता है खास?

  • इटली में पिज्जा बनाने के लिए शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें ताजी सब्जियां, अच्छी क्वालिटी की मोत्जरेला चीज और ऑलिव ऑयल का उपयोग होता है. इसमें जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता.

  • इटालियन पिज्जा का आटा 24 घंटे से लेकर दो दिन तक फर्मेंट होने के लिए रखा जाता है. इस प्रक्रिया से आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट टूट जाते हैं, जिससे पाचन से जुड़ी समस्याएं नहीं होतीं.

  • इटालियन पिज्जा की सबसे बड़ी खासियत इसका पतला बेस होता है. इसमें कम मैदा इस्तेमाल होता है, जिससे कैलोरी कम रहती है और पाचन भी बेहतर रहता है. भारत में मिलने वाले पिज्जा का बेस अक्सर मोटा और भारी होता है.
  • इटालियन पिज्जा में प्रोसेस्ड चीज की जगह अच्छी क्वालिटी की मोत्जरेला चीज का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वाद के साथ-साथ शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी देती है.

यह भी पढ़ें: नए साल में यहां के लोग 12 बजेते ही हर गाने खाते हैं 12 दरवाजे

Published at : 30 Dec 2025 10:32 PM (IST)
Tags :
Pizza Health Myth Italian Pizza Vs Indian Pizza Why Italians Stay Healthy Italian Food Culture
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'फिल्म मेकर्स को पूरी क्रिएटिव फ्रीडम...', सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' पर चीन ने जताई आपत्ति तो भारत ने दिया दो टूक जवाब
'फिल्म मेकर्स को क्रिएटिव फ्रीडम', 'बैटल ऑफ गलवान' पर चीन ने जताई आपत्ति तो भारत ने दिया दो टूक जवाब
राजस्थान
जयपुर: नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द, छात्रा के सुसाइड मामले में CBSE का बड़ा एक्शन
जयपुर: नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द, छात्रा के सुसाइड मामले में CBSE का बड़ा एक्शन
विश्व
पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office Collection: 'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं 'तू मेरी मैं तेरा...' समेत बाकी फिल्में
'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: बंगाल में सियासत भारी...घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी? | Mamata | Amit Shah
Sandeep Chaudhary: बंगाल में BJP सरकार?, AK Bajpai की ये बात सुनकर डर जाएंगीं Mamata Banerjee!
Sandeep Chaudhary: घुसपैठियों के आकड़ों पर क्यों खामोश है सरकार | Seedha Sawal | PM Modi | ABP News
बंगाल में सियासत भारी...घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी? Sandeep Chaudhary ने पूछ लिया सीधा सवाल
3I ATLAS के निशाने पर है सूरज? | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फिल्म मेकर्स को पूरी क्रिएटिव फ्रीडम...', सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' पर चीन ने जताई आपत्ति तो भारत ने दिया दो टूक जवाब
'फिल्म मेकर्स को क्रिएटिव फ्रीडम', 'बैटल ऑफ गलवान' पर चीन ने जताई आपत्ति तो भारत ने दिया दो टूक जवाब
राजस्थान
जयपुर: नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द, छात्रा के सुसाइड मामले में CBSE का बड़ा एक्शन
जयपुर: नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द, छात्रा के सुसाइड मामले में CBSE का बड़ा एक्शन
विश्व
पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office Collection: 'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं 'तू मेरी मैं तेरा...' समेत बाकी फिल्में
'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में
क्रिकेट
भारत-इंग्लैंड के बाद इस देश ने भी किया 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का एलान, 'भारतीय' बना कप्तान
भारत-इंग्लैंड के बाद इस देश ने भी किया 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का एलान, 'भारतीय' बना कप्तान
इंडिया
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
विश्व
न शहबाज शरीफ न आसिम मुनीर और न इशाक डार... खालिदा जिया के जनाजे में पाकिस्तान से कौन जाएगा बांग्लादेश?
न शहबाज, न मुनीर और न इशाक डार... खालिदा जिया के जनाजे में PAK से कौन जाएगा बांग्लादेश?
जनरल नॉलेज
Foreign Currency Adoption: क्या कोई देश किसी दूसरे मुल्क की करेंसी अपना सकता‌ है, जानें किस स्थिति में लिया जा सकता है यह फैसला
क्या कोई देश किसी दूसरे मुल्क की करेंसी अपना सकता‌ है, जानें किस स्थिति में लिया जा सकता है यह फैसला
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget