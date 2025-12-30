क्यों इटली के लोग रोज पिज्जा खाकर भी नहीं होते बीमार, वजह जान चौंक जाएंगे आप

हम सभी जानते हैं कि पिज्जा या फास्ट फूड को सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है. इसे खाने से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं शामिल हैं. इसके नियमित या अधिक सेवन से पाचन संबंधी बीमारियां होने का भी खतरा रहता है.

भारत में पिज्जा को आमतौर पर अनहेल्दी फूड माना जाता है. घर में माता पिता से लेकर डॉक्टर तक यही सलाह देते हैं कि पिज्जा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें मैदा का ज्यादा इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इटालियन लोग पिज्जा लगभग हर दिन खाते हैं, फिर भी वे ज्यादा फिट और तंदुरुस्त रहते हैं?

इटली दुनिया के सबसे स्वस्थ देशों में क्यों है?

ब्लूमबर्ग हेल्दीएस्ट कंट्री इंडेक्स के 2017 से 2019 के आंकड़ों के अनुसार, इटली दुनिया के सबसे स्वस्थ देशों में पहले नंबर पर रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि पिज्जा खाने के बावजूद इटालियन लोग इतने स्वस्थ कैसे रहते हैं? इटालियन लोगों के लिए पिज्जा उनकी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा है, लेकिन वहां बनने वाला पिज्जा भारत में मिलने वाले पिज्जा से काफी अलग होता है. इटालियन पिज्जा को फास्ट फूड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता. इटालियन लोग पिज्जा को जंक फूड की तरह नहीं खाते, बल्कि यह उनके दैनिक भोजन का हिस्सा होता है. भारत में पिज्जा को कभी-कभी खाने वाले फूड की तरह खाया जाता है, लेकिन इटालियन लोग पिज्जा रोज खाते हैं. हालांकि वे पिज्जा के साथ सलाद और अन्य पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थों को भी अपने भोजन में शामिल करते हैं, जिससे उनकी डाइट संतुलित रहती है.

इटालियन पिज्जा में क्या होता है खास?

इटली में पिज्जा बनाने के लिए शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें ताजी सब्जियां, अच्छी क्वालिटी की मोत्जरेला चीज और ऑलिव ऑयल का उपयोग होता है. इसमें जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता.





इटालियन पिज्जा का आटा 24 घंटे से लेकर दो दिन तक फर्मेंट होने के लिए रखा जाता है. इस प्रक्रिया से आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट टूट जाते हैं, जिससे पाचन से जुड़ी समस्याएं नहीं होतीं.





इटालियन पिज्जा की सबसे बड़ी खासियत इसका पतला बेस होता है. इसमें कम मैदा इस्तेमाल होता है, जिससे कैलोरी कम रहती है और पाचन भी बेहतर रहता है. भारत में मिलने वाले पिज्जा का बेस अक्सर मोटा और भारी होता है.

इटालियन पिज्जा में प्रोसेस्ड चीज की जगह अच्छी क्वालिटी की मोत्जरेला चीज का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वाद के साथ-साथ शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी देती है.

