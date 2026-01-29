हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRailway Budget 2026: आम बजट के साथ कब से पेश किया जा रहा है रेल बजट, जानें पहले क्यों होता था अलग?

Railway Budget 2026: आम बजट के साथ कब से पेश किया जा रहा है रेल बजट, जानें पहले क्यों होता था अलग?

Railway Budget 2026: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि आम बजट के साथ कब से पेश किया जा रहा है रेल बजट.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 29 Jan 2026 05:08 PM (IST)
Preferred Sources

Railway Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं. यह उनका लगातार नौंवा बजट होगा. उन्होंने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया था. भारत के बजट के इतिहास में सबसे जरूरी सुधारों में से एक रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय था. इससे 92 साल से चली आ रही प्रथा खत्म हो गई. 

रेल बजट और केंद्रीय बजट 

भारत में 2017 से रेल बजट को केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जा रहा है. पहला संयुक्त बजट 1 फरवरी 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया था. उस साल से संसद में दो अलग-अलग वित्तीय बयानों के बजाय 1 फरवरी को सुबह 11:00 बजे सिर्फ एक समेकित बजट भाषण दिया जाता है.

पहले रेल बजट अलग क्यों था 

अलग रेल बजट की परंपरा 1924 में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई थी. इस फैसले को एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश के बाद लिया गया था. उस समय भारतीय रेलवे कुल सरकारी खर्च का लगभग 84% था. इस वजह से इसे सामान्य बजट के तहत प्रबंधित करना काफी बड़ा और मुश्किल था.

औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रेलवे का दबदबा 

आजादी से पहले के दौर में रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था और प्रशासन की रीढ़ थी. माल ढुलाई, यात्री यात्रा, सैन्य लॉजिस्टिक्स और राजस्व सभी रेलवे पर काफी ज्यादा निर्भर थे. इस बड़े वित्तीय प्रभाव ने एक अलग रेल बजट को सही ठहराया. 

सालों में क्या हुआ बदलाव 

आर्थिक विविधीकरण और बाकी क्षेत्र के उदय के साथ कुल बजट में रेलवे का हिस्सा धीरे-धीरे कम होने लगा. 2016 तक भारतीय रेलवे कुल सरकारी खर्च का सिर्फ लगभग 15% ही था. एक अलग से बजट बनाए रखने का अब कोई व्यावहारिक उद्देश्य नहीं रहा. 

बजटों को विलय करने का निर्णय

2016 में नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली एक समिति ने रेल बजट को केंद्रीय बजट के साथ विलय करने की सिफारिश की. सरकार ने सरलीकरण, पारदर्शिता और बेहतर वित्तीय प्रबंधन की जरूरत का हवाला देते हुए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. इस फैसले से उस परंपरा का औपचारिक रूप से अंत हो गया जो 1924 से चली आ रही थी.

रेल बजट मर्जर के फायदे

इस मर्जर से कई फायदे हुए हैं. इसने बजट बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाया है और वित्त मंत्रालय को संसाधनों को ज्यादा कुशलता से बांटने के लिए अनुमति दी है. भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी राहत यह थी कि उसे अब केंद्र सरकार को सालाना डिविडेंड का पेमेंट नहीं करना पड़ता था. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, सुरक्षा सुधार और मॉर्डनाइजेशन के लिए फंड उपलब्ध हुआ.

ये भी पढ़ें: दुनिया का सबसे कर्जदार देश कौन-सा, किस नंबर पर आता है भारत?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 29 Jan 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS Budget 2026 Railway Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Trump vs US Fed: Interest Rates War और Indian Market Impact | Paisa Live
Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death : बेटे ने जैसे दी मुखाग्नि .... नेता से लेकर मौजूद जनता फूट-फूटकर रोने लगे
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
'द राजा साब' के फेलियर के बाद होल्ड हुई सालार 2? मेकर्स ने किया रिएक्ट
'द राजा साब' के फेलियर के बाद होल्ड हुई सालार 2? मेकर्स ने किया रिएक्ट
इंडिया
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
हेल्थ
Causes Of Grey Hair: उम्र बढ़ने के साथ क्यों सफेद होते हैं बाल, क्या रोका जा सकता है यह प्रोसेस?
उम्र बढ़ने के साथ क्यों सफेद होते हैं बाल, क्या रोका जा सकता है यह प्रोसेस?
ट्रेंडिंग
गोविंदा को रिसीव करने आई HYUNDAI AURA कार, वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स; बोले- इतना बड़ा डाउनफॉल
गोविंदा को रिसीव करने आई HYUNDAI AURA कार, वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स; बोले- इतना बड़ा डाउनफॉल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget