मुगल बादशाह क्यों नहीं करते थे अपनी बेटियों के निकाह, किस मजबूरी में उठाते थे यह कदम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मुगल शहजादियां बाहर शादी नहीं करतीं, सत्ता खोने का डर।

शाही प्रतिष्ठा और कुफू नियम, बाहरी शादियों को रोकते थे।

अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से शादी की, औरंगजेब ने रिश्तेदारों से।

Mughal Empire: मुगल साम्राज्य अपने शानदार महलों, ताकतवर शासकों और रणनीतिक शादियों के लिए जाना जाता है. हालांकि मुगल शाही परंपरा का एक अनोखा पहलू अक्सर इतिहासकारों को हैरान करता है. कई मुगल राजकुमारियों की कभी शादी नहीं हुई. सम्राट अकबर के शासनकाल के बाद धीरे-धीरे यह एक अनकहा नियम बन गया कि शाही परिवार की बेटियों की शादी मुगल परिवार के बाहर नहीं की जाएगी. यह फैसला किसी एक वजह पर आधारित नहीं था बल्कि राजनीतिक चिंताओं, वंश की महत्वाकांक्षाओं, सामाजिक प्रतिष्ठा और धार्मिक विचारों के मेल से उपजा था.

प्रतिद्वंदी सत्ता केंद्रों के बनने का डर

इस नीति के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक था मुगल शासकों का राजनीतिक नियंत्रण खोने का डर. कई राजतंत्रों के उलट मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार का कोई निश्चित कानून नहीं था. जब भी कोई सम्राट मरता था तो अक्सर प्रतिद्वंदी राजकुमार गद्दी के लिए खूनी लड़ाइयां लड़ते थे. ऐसे माहौल में किसी राजकुमारी की शादी किसी ताकतवर रईस, सैन्य कमांडर या फिर क्षेत्रीय शासन से करने पर साम्राज्य के अंदर सत्ता का एक खतरनाक नया केंद्र बन सकता था. शाही वंश से जुड़ा शाही दामाद खुद के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए गद्दी का दावा कर सकता था. मुगल शासकों को डर था कि ऐसे गठबंधन विद्रोह को बढ़ावा दे सकते हैं.

शाही प्रतिष्ठा बनाए रखना

मुगल सम्राट खुद को महान विजेताओं तैमूर और चंगेज खान का वंशज मानते थे. वे अपने राजवंश को क्षेत्र के दूसरे सभी शासक परिवारों से बड़ा मानते थे और अक्सर खुद को जिल ए इलाही कहते थे. इसका मतलब है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया. उस समय के सामाजिक रीति-रिवाज में बेटी की शादी करने वाले परिवार को अक्सर बेटी लेने वाले परिवारों की तुलना में निचले स्थान पर देखा जाता था. मुगल शासक खुद को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहते थे जहां वे किसी दूसरे राजा से नीचे दिखें.

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कुफू का सिद्धांत

इस्लामी सामाजिक परंपरा कुफू की अवधारणा को मानती है. यह शादी में अनुकूलता और समानता पर जोर देती है. मुगल नजरिए से समान पद पर दूल्हा खोजना काफी मुश्किल था. शाही परिवार का मानना था कि दक्षिण एशिया या फिर पड़ोसी क्षेत्रों में शायद ही कोई मुस्लिम राजवंश उनकी प्रतिष्ठा, धन और वंश के बराबर था. इस विश्वास ने मुगल राजकुमारियों की शादियों को और ज्यादा हतोत्साहित किया.

राजपूतों के साथ एकतरफा गठबंधन

सम्राट अकबर शादी के जरिए राजपूत राज्यों के साथ राजनीतिक गठबंधन बनाने के लिए मशहूर हैं. उन्होंने राजपूत राजकुमारियों से शादी की और उन्हें मुगल शाही परिवार में शामिल किया. इससे शक्तिशाली क्षेत्रीय शासकों के साथ उनके संबंध मजबूत हुए.

औरंगजेब का अलग नजरिया

अगली पीढ़ी में सम्राट औरंगजेब ने थोड़ी अलग रणनीति अपनाई. शाही वंश के बाहर शादियां करने के बजाय उन्होंने अपनी बेटियों की शादी अपने करीबी रिश्तेदारों से करवाई. इन शादियों ने यह पक्का करने में मदद की कि शाही खून व्यापक मुगल परिवार के अंदर ही बना रहे.

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