हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइन देशों में मुर्गे के मांस से महंगे बिकते हैं मुर्गे के पंजे, जानें क्या है इसकी वजह?

इन देशों में मुर्गे के मांस से महंगे बिकते हैं मुर्गे के पंजे, जानें क्या है इसकी वजह?

दुनिया के कई देशों में मुर्गे के पंजे स्वाद और सेहत के कारण बेहद महंगे बिकते हैं. कई जगहों पर तो इनकी कीमत चिकन मांस से भी ज्यादा है. यहां जानें पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 13 May 2026 07:29 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में ज्यादातर लोग चिकन खरीदते समय मुर्गे के पंजों को ज्यादा महत्व नहीं देते. वही कई जगह तो इन्हें बेकार समझकर फेंक दिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते है दुनिया के कई देशों में यही पंजे बेहद महंगे दामों में बिकते हैं. खासतौर पर चीन, थाईलैंड, वियतनाम और कुछ अफ्रीकी देशों में लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं.  वहां मुर्गे के पंजों को स्वादिष्ट डिश माना जाता है. यही वजह है कि कई बार बाजार में इसकी कीमत चिकन के मांस से भी ज्यादा हो जाती है. 

चीन समेत कई देशों में क्यों बढ़ रही है डिमांड?

चीन में मुर्गे के पंजों को “फीनिक्स क्लॉ” कहा जाता है और यह वहां की फेमस डिशों में शामिल है. वहां के लोग इसे मसालेदार सॉस, सूप और स्नैक्स के रूप में खाना पसंद करते हैं.  माना जाता है कि इसमें कोलेजन और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, जो त्वचा और हड्डियों के लिए फायदेमंद माना जाता है.  यही कारण है कि लोग इसे स्वाद के साथ सेहत से भी जोड़कर देखते हैं. कई एशियाई देशों में शादी-पार्टी और बड़े रेस्तरां में भी इसकी काफी मांग रहती है. 

यह भी पढ़ेंः खुले समंदर में लोकेशन का पता कैसे लगाते हैं शिप, क्या पानी में भी काम करता है जीपीएस?

कम सप्लाई और ज्यादा मांग से बढ़ रही कीमत

मुर्गे के पंजों की कीमत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इसकी कम सप्लाई और ज्यादा डिमांड होती है. एक मुर्गे से सिर्फ दो पंजे ही मिलते हैं, जबकि कई देशों में इसकी मांग लाखों टन में होती है. यही वजह है कि अमेरिका और ब्राजील जैसे देश भी बड़ी मात्रा में चिकन फीट का एक्सपोर्ट करते हैं. वही कई बार तो इंटरनेशनल मार्केट में इनके दाम चिकन के दूसरे हिस्सों से भी ज्यादा पहुंच जाते हैं. साथ ही  सोशल मीडिया और फूड वीडियो ने भी इसकी लोकप्रियता को तेजी से बढ़ा दिया है. 

बदलती फूड कल्चर की नई पहचान

हर देश की खाने की पसंद अलग होती है. जिस चीज को एक जगह लोग बेकार समझते हैं, वही दूसरी जगह बेहद खास और महंगी मानी जाती है. ऐसे में  मुर्गे के पंजों की बढ़ती कीमत भी इसी बदलती फूड कल्चर का हिस्सा है. अब यह सिर्फ चिकन का छोटा हिस्सा नहीं रहा, बल्कि कई देशों की फूड इंडस्ट्री का बड़ा कारोबार भी बन चुका है.

यह भी पढ़ेंः देश के अस्पतालों में नर्सेज की कितनी कमी, जानें WHO के मानकों से हम कितने पीछे?

Published at : 13 May 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
Chicken Feet Chicken Feet Demand Global Food Industry International Food Market
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
इन देशों में मुर्गे के मांस से महंगे बिकते हैं मुर्गे के पंजे, जानें क्या है इसकी वजह?
इन देशों में मुर्गे के मांस से महंगे बिकते हैं मुर्गे के पंजे, जानें क्या है इसकी वजह?
जनरल नॉलेज
Indian Army: भारतीय सेना के पास अब कौन-कौन से स्वदेशी हथियार? देख लें पूरी लिस्ट
भारतीय सेना के पास अब कौन-कौन से स्वदेशी हथियार? देख लें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
Mamata Banerjee Security: ममता बनर्जी को कौन सी सिक्योरिटी मिली थी, अब उनके पास क्या है?
ममता बनर्जी को कौन सी सिक्योरिटी मिली थी, अब उनके पास क्या है?
जनरल नॉलेज
Pakistan VS India Forex Reserves: पाकिस्तान के पास कितना Forex Reserve, भारत से कम या ज्यादा?
पाकिस्तान के पास कितना Forex Reserve, भारत से कम या ज्यादा?
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: तूफानी बारिश के साथ आंधी, दिल्ली से बिहार तक बदलेगा मौसम, IMD ने जारी की चेतावनी
तूफानी बारिश के साथ आंधी, दिल्ली से बिहार तक बदलेगा मौसम, IMD ने जारी की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad Encounter: गाजियाबाद में ATM लूटकांड के 2 आरोपी का एनकाउंटर, समीर और जुबैर ढेर
गाजियाबाद में ATM लूटकांड के 2 आरोपी का एनकाउंटर, समीर और जुबैर ढेर
स्पोर्ट्स
हैदराबाद की बल्लेबाजी बुरी तरह फ्लॉप, IPL में दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, पढ़िए
हैदराबाद की बल्लेबाजी बुरी तरह फ्लॉप, IPL में दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, पढ़िए
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 55 Worldwide: ओटीटी रिलीज से पहले 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड फिर रचेगी इतिहास! जानें-18सौ करोड़ी बनने से रह गई कितनी दूर
ओटीटी रिलीज से पहले 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड फिर रचेगी इतिहास! 18सौ करोड़ी बनने से है बस इतनी दूर
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली में फिर लौटेगी तपिश, तापमान बढ़ने के साथ दिल्ली में हीटवेव की चेतावनी
दिल्ली में फिर लौटेगी तपिश, तापमान बढ़ने के साथ दिल्ली में हीटवेव की चेतावनी
इंडिया
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
जनरल नॉलेज
Indian Army: भारतीय सेना के पास अब कौन-कौन से स्वदेशी हथियार? देख लें पूरी लिस्ट
भारतीय सेना के पास अब कौन-कौन से स्वदेशी हथियार? देख लें पूरी लिस्ट
टेक्नोलॉजी
Refurbished Phone ले रहे हैं तो जरूर देख लें ये चीजें, पहले कर दिया पेमेंट तो हो सकता है कांड
Refurbished Phone ले रहे हैं तो जरूर देख लें ये चीजें, पहले कर दिया पेमेंट तो हो सकता है कांड
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget