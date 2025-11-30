इस शहर को क्यों कहा जाता है ‘वाइन कैपिटल’? दूर-दूर से स्वाद चखने आते हैं लोग

मुंबई से लगभग 100 मील दूर, एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक फ्लेवर तक की लंबी कहानी आंखों के सामने घूम जाती है. जहां कभी समुद्र मंथन की कथाएं गूंजती थीं, वहीं आज 52 से ज्यादा वाइनरी आधुनिक भारत का स्वाद तैयार करती हैं. इस शहर का नाम है नासिक.