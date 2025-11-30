हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइस शहर को क्यों कहा जाता है ‘वाइन कैपिटल’? दूर-दूर से स्वाद चखने आते हैं लोग

इस शहर को क्यों कहा जाता है ‘वाइन कैपिटल’? दूर-दूर से स्वाद चखने आते हैं लोग

Wine Capital: भारत में एक ऐसा शहर है जहां उगने वाले अंगूर भारत की हर दूसरी वाइन का स्वाद तय करते हैं? शायद इसी रहस्य ने इसे वाइन कैपिटल बना दिया है.

By : निधि पाल  | Updated at : 30 Nov 2025 06:25 PM (IST)
Wine Capital: भारत में एक ऐसा शहर है जहां उगने वाले अंगूर भारत की हर दूसरी वाइन का स्वाद तय करते हैं? शायद इसी रहस्य ने इसे वाइन कैपिटल बना दिया है.

रात ढलते ही इस शहर की हवा में एक अजीब सी मिठास घुल जाती है- जैसे अनगिनत अंगूरों की खुशबू मिलकर कोई राज बयां कर रही हों. देशभर के लोग यहां आते हैं, लेकिन सिर्फ घूमने या नजारे देखने नहीं… बल्कि उस स्वाद की तलाश में, जो सिर्फ इसी मिट्टी में जन्म लेता है. ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कौन सा शहर है जिसे वाइन कैपिटल कहा जाता है और इसकी खासियत क्या है.

1/7
मुंबई से लगभग 100 मील दूर, एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक फ्लेवर तक की लंबी कहानी आंखों के सामने घूम जाती है. जहां कभी समुद्र मंथन की कथाएं गूंजती थीं, वहीं आज 52 से ज्यादा वाइनरी आधुनिक भारत का स्वाद तैयार करती हैं. इस शहर का नाम है नासिक.
मुंबई से लगभग 100 मील दूर, एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक फ्लेवर तक की लंबी कहानी आंखों के सामने घूम जाती है. जहां कभी समुद्र मंथन की कथाएं गूंजती थीं, वहीं आज 52 से ज्यादा वाइनरी आधुनिक भारत का स्वाद तैयार करती हैं. इस शहर का नाम है नासिक.
2/7
दिलचस्प बात यह है कि नासिक ने वाइन की दुनिया में अपना नाम किसी अचानक हुए ‘बूम’ से नहीं, बल्कि लंबे वक्त की मेहनत और अपनी अनोखी जलवायु की वजह से बनाया है. नासिक में वाइन बनाने का काम नया नहीं है, लेकिन इसे भारत की वाइन राजधानी का दर्जा पिछले डेढ़ दशक में मिला है.
दिलचस्प बात यह है कि नासिक ने वाइन की दुनिया में अपना नाम किसी अचानक हुए ‘बूम’ से नहीं, बल्कि लंबे वक्त की मेहनत और अपनी अनोखी जलवायु की वजह से बनाया है. नासिक में वाइन बनाने का काम नया नहीं है, लेकिन इसे भारत की वाइन राजधानी का दर्जा पिछले डेढ़ दशक में मिला है.
3/7
इसका सबसे बड़ा कारण है यहां की जलवायु- गर्म और शुष्क मौसम, जो वाइन अंगूरों के लिए बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाता है जैसा यूरोप की वाइन बेल्ट में मिलता है. यहां की मिट्टी में रेड लैटराइट की प्रचुरता और प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम अंगूरों को बेहतरीन गुणवत्ता देते हैं.
इसका सबसे बड़ा कारण है यहां की जलवायु- गर्म और शुष्क मौसम, जो वाइन अंगूरों के लिए बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाता है जैसा यूरोप की वाइन बेल्ट में मिलता है. यहां की मिट्टी में रेड लैटराइट की प्रचुरता और प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम अंगूरों को बेहतरीन गुणवत्ता देते हैं.
4/7
यही वजह है कि नासिक में वाइन अंगूरों की खेती बड़े पैमाने पर होती है. वर्तमान में नासिक में करीब 8000 एकड़ जमीन सिर्फ अंगूर की खेती को समर्पित है. हर साल लाखों किलो अंगूर यहां की 52 वाइनरी के लिए भेजा जाता है, ताकि भारत की लगभग आधी वाइन यहीं तैयार हो सके.
यही वजह है कि नासिक में वाइन अंगूरों की खेती बड़े पैमाने पर होती है. वर्तमान में नासिक में करीब 8000 एकड़ जमीन सिर्फ अंगूर की खेती को समर्पित है. हर साल लाखों किलो अंगूर यहां की 52 वाइनरी के लिए भेजा जाता है, ताकि भारत की लगभग आधी वाइन यहीं तैयार हो सके.
5/7
देश की पहली और सबसे चर्चित वाइनरी सुला वाइनयार्ड्स यहीं 1999 में खुली थी. उसके बाद तो जैसे नासिक ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं. यहां लोग सिर्फ वाइन चखने नहीं आते, बल्कि यहां की घाटियों में फैले अंगूर के बागान, टेस्‍टिंग रूम, ट्रेल्स और वाइन फेस्टिवल नासिक को एक ‘वाइन टूरिज्म हब’ भी बनाते हैं.
देश की पहली और सबसे चर्चित वाइनरी सुला वाइनयार्ड्स यहीं 1999 में खुली थी. उसके बाद तो जैसे नासिक ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं. यहां लोग सिर्फ वाइन चखने नहीं आते, बल्कि यहां की घाटियों में फैले अंगूर के बागान, टेस्‍टिंग रूम, ट्रेल्स और वाइन फेस्टिवल नासिक को एक ‘वाइन टूरिज्म हब’ भी बनाते हैं.
6/7
दिलचस्प बात यह है कि नासिक सिर्फ वाइन बनाने के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहां की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान भी उतनी ही गहरी है. यही अनोखा मिश्रण इसे और शहरों से बिल्कुल अलग बनाता है.
दिलचस्प बात यह है कि नासिक सिर्फ वाइन बनाने के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहां की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान भी उतनी ही गहरी है. यही अनोखा मिश्रण इसे और शहरों से बिल्कुल अलग बनाता है.
7/7
नासिक का असली आकर्षण यह है कि यहां परंपरा और आधुनिकता एक साथ चलती है. एक तरफ अंगूरों की पंक्तियों पर सुनहरा सूरज ढलता है, तो दूसरी तरफ टेस्‍टिंग रूम में दुनिया भर से आए पर्यटक भारतीय वाइन के नए स्वादों को परखते दिखाई देते हैं.
नासिक का असली आकर्षण यह है कि यहां परंपरा और आधुनिकता एक साथ चलती है. एक तरफ अंगूरों की पंक्तियों पर सुनहरा सूरज ढलता है, तो दूसरी तरफ टेस्‍टिंग रूम में दुनिया भर से आए पर्यटक भारतीय वाइन के नए स्वादों को परखते दिखाई देते हैं.
Published at : 30 Nov 2025 06:25 PM (IST)
Tags :
Wine Capital Nashik Wine Grape Cultivation

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन की मिसाइलों को पलक झपकते ही तबाह कर देगा 'T-Dome', ताइवान का नया डिफेंस सिस्टम उड़ाएगा ड्रैगन की नींद! जानें खासियत
चीन की मिसाइलों को चुटकियों में तबाह कर देगा 'T-Dome', ताइवान ने उड़ाई ड्रैगन की नींद! जानें खासियत
बिहार
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
इंडिया
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के 7000 शतक..., विराट कोहली ने रचा इतिहास; रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
वनडे क्रिकेट के 7000 शतक, विराट कोहली ने रचा इतिहास; रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Itti Si Khushi: Anvita के हाथ पर रचा Virat का नाम, Sanjay से कैसे होगी शादी #sbs
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | KFH
Shadab Jakati: '10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले शादाब की गिरफ्तारी की पूरी कहानी |ABPLIVE|
Cyclone Ditwah: Bengal की खाड़ी से तट की ओर तेज, Tamil Nadu-Puducherry-Andhra में चेतावनी |ABPLIVE
Rahul-Sonia Gandhi पर नई FIR, संसद में फिर क्या होगा हंगामा? |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन की मिसाइलों को पलक झपकते ही तबाह कर देगा 'T-Dome', ताइवान का नया डिफेंस सिस्टम उड़ाएगा ड्रैगन की नींद! जानें खासियत
चीन की मिसाइलों को चुटकियों में तबाह कर देगा 'T-Dome', ताइवान ने उड़ाई ड्रैगन की नींद! जानें खासियत
बिहार
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
इंडिया
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के 7000 शतक..., विराट कोहली ने रचा इतिहास; रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
वनडे क्रिकेट के 7000 शतक, विराट कोहली ने रचा इतिहास; रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'तेरे इश्क में' देख कृति सेनन के मुरीद हुए नेटिजंस, बोले- 'लेडी कबीर सिंह'
'तेरे इश्क में' देख कृति सेनन के मुरीद हुए नेटिजंस, बोले- 'लेडी कबीर सिंह'
इंडिया
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 7 यात्रियों की मौत; 40 से ज्यादा घायल
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 7 यात्रियों की मौत; 40 से ज्यादा घायल
जनरल नॉलेज
इस देश में आसमान छूती है अमीरी, फिर पीएम से मंत्री तक साइकिल चलाने पर क्यों हैं मजबूर?
इस देश में आसमान छूती है अमीरी, फिर पीएम से मंत्री तक साइकिल चलाने पर क्यों हैं मजबूर?
यूटिलिटी
1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल
1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget