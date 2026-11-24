उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज मंगलवार (24 नवंबर) की सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक खड़ी स्कूल बस को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में चार स्कूली बच्चों की मौत हो गई, जबकि करीब 35 बच्चे घायल हो गए.

यह घटना एक्सप्रेसवे पर ठठिया के पास 209 किलोमीटर के प्वाइंट पर हुई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए. घायलों को तत्काल तिर्वा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के मुताबिक, कौशांबी से करीब 50 बच्चों और स्कूल स्टाफ को लेकर बस मथुरा से लौट रही थी. इसी दौरान आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ठठिया के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी. इस हादसे में चार बच्चों की मौत हो गई. स्कूल के प्रधानाचार्य और एक अन्य बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है. दोनों को बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर किया जा रहा है, जबकि अन्य घायल बच्चों का तिर्वा मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है.

मुख्यमंत्री योगी ने हादसे का लिया संज्ञान

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. उन्होंने हादसे में बच्चों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही मृतक बच्चों के परिजनों से संवाद कर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा है. मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है.

(खबर अपडेट हो रही है)