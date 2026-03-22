उत्तर प्रदेश में कौन है सबसे अमीर नेता, जानें कहां-कहां से होती है कमाई?

उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल संख्या बल और जनमत का खेल नहीं है, बल्कि यहां के सियासी दिग्गजों की माली हालत भी काफी मजबूत है. चुनावी हलफनामों और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यूपी के माननीयों के पास करोड़ों-अरबों की चल-अचल संपत्ति है. सत्ता के गलियारों में चर्चा इस बात की है कि आखिर प्रदेश के सबसे रईस मंत्रियों और विधायकों की सूची में कौन शीर्ष पर है. उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल से लेकर विधानसभा की सीटों तक, कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी संपत्ति किसी बड़े बिजनेसमैन से कम नहीं है.

कैबिनेट के सबसे धनी मंत्री

योगी सरकार के मंत्रियों की बात करें तो अमेठी की तिलोई विधानसभा सीट से विधायक और राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मयंकेश्वर शरण सिंह प्रदेश के सबसे अमीर मंत्री हैं. उन्होंने अपनी घोषित संपत्ति लगभग 58.07 करोड़ रुपये बताई है. मयंकेश्वर शरण सिंह का ताल्लुक एक पुराने राजघराने से है, यही वजह है कि उनके पास पुश्तैनी जमीनों और आलीशान संपत्तियों का बड़ा भंडार है. उनकी कमाई का मुख्य जरिया खेती, व्यावसायिक संपत्तियों से मिलने वाला किराया और निवेश है.

शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली

अगर हम विधानसभा के सभी विधायकों की बात करें, तो 2022 के चुनाव आंकड़ों के अनुसार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का नाम सबसे ऊपर आता है. आजमगढ़ से ताल्लुक रखने वाले और बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके गुड्डू जमाली के पास 118 करोड़ रुपये से भी अधिक की घोषित संपत्ति है. गुड्डू जमाली एक सफल रियल एस्टेट कारोबारी भी हैं. उनकी कंपनी पूर्वांचल और दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, जिससे उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा आता है.

हेमा मालिनी

संसदीय राजनीति की बात की जाए तो मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश की सबसे अमीर सांसदों में शीर्ष पर काबिज हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे के अनुसार, उनकी और उनके परिवार की कुल संपत्ति अरबों में है. हेमा मालिनी की कमाई का जरिया उनकी फिल्मी रॉयल्टी, विज्ञापन, विदेशों में किए गए निवेश और मुंबई व यूपी में मौजूद बेशकीमती जमीनें हैं. कला और राजनीति के इस संगम ने उन्हें आर्थिक रूप से भी प्रदेश का सबसे प्रभावशाली चेहरा बना दिया है.

नेताओं की कमाई के मुख्य जरिए क्या हैं?

इन दिग्गज नेताओं की कमाई के स्रोतों पर नजर डालें तो इसमें काफी विविधता देखने को मिलती है. ज्यादातर अमीर नेताओं की आय का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट, ईंट-भट्ठे, पेट्रोल पंप और शैक्षणिक संस्थानों से आता है. कई नेताओं के पास पैतृक संपत्तियां और बागान हैं, जिनसे उन्हें सालाना करोड़ों की आमदनी होती है. इसके अलावा, शेयर बाजार में भारी निवेश और बड़े शहरों में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से आने वाला किराया भी इनकी बैलेंस शीट को मजबूत बनाता है.

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