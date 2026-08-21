कई शोध में यह भी पाया गया है कि हाथी जैसे जानवर अपने झुंड के साथ रहना पसंद करते हैं. जहां वे अपने साथियों के साथ जुड़ाव महसूस करते व सामाजिक बंधन बनाकर साथ रहते हैं. हाथियों के परिवार भी होते हैं और वे एक-दूसरे की देखभाल करते हुए साथ जीवन बिताते हैं. शोध में यह भी पाया गया है कि वे अपनों के मरने पर दुख भी व्यक्त करते हैं.