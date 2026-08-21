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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजAnimal True Love: क्या जानवरों को भी होता है सच्चा प्यार, क्या कहता है साइंस?

Animal True Love: क्या जानवरों को भी होता है सच्चा प्यार, क्या कहता है साइंस?

कैसे जानवर भी सामाजिक रिश्ते और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं. जानें जानवरों के सच्चे प्यार होने पर क्या कहते हैं वैज्ञानिक?

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 21 Aug 2026 09:10 AM (IST)
कैसे जानवर भी सामाजिक रिश्ते और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं. जानें जानवरों के सच्चे प्यार होने पर क्या कहते हैं वैज्ञानिक?

आपने इंसानों की प्रेम कहानियों के बारे में तो हमेशा सुना होगा. वहीं जानवरों कि प्रेम कहानियां आपने कहानियों या फिल्मों में देखी होंगी. पर क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों को भी सच्चा प्यार होता है या नहीं? हमने हमेशा यह जरूर देखा है कि जानवर कैसे अपने मालिक के प्रति प्रेम व्यक्त करता है. इसका मतलब कि वे हमारे साथ तो भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं. ऐसे में यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या जानवर भी आपस में प्यार करते हैं और उनके बीच भी परिवार व रिश्तों जैसे भावनात्मक जुड़ाव होते हैं.

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यह कहना गलत नहीं होगा कि जानवरों में भावनाएं होती हैं क्योंकि कुत्ते जैसे पालतु जानवर अपने मालिक के प्रति स्नेह दर्शाते हैं और बिछड़ने पर दुख भी व्यक्त करते हैं. कई शोध में पाया गया है कि स्तनधारी जानवर अपने बच्चों के प्रति प्रेम दर्शाते हैं. वहीं कई पक्षी भी घोंसला बनाकर सालों तक साथ मिलकर रहते हैं व अपने बच्चों की देखभाल करते हैं.
यह कहना गलत नहीं होगा कि जानवरों में भावनाएं होती हैं क्योंकि कुत्ते जैसे पालतु जानवर अपने मालिक के प्रति स्नेह दर्शाते हैं और बिछड़ने पर दुख भी व्यक्त करते हैं. कई शोध में पाया गया है कि स्तनधारी जानवर अपने बच्चों के प्रति प्रेम दर्शाते हैं. वहीं कई पक्षी भी घोंसला बनाकर सालों तक साथ मिलकर रहते हैं व अपने बच्चों की देखभाल करते हैं.
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कई शोध में यह भी पाया गया है कि हाथी जैसे जानवर अपने झुंड के साथ रहना पसंद करते हैं. जहां वे अपने साथियों के साथ जुड़ाव महसूस करते व सामाजिक बंधन बनाकर साथ रहते हैं. हाथियों के परिवार भी होते हैं और वे एक-दूसरे की देखभाल करते हुए साथ जीवन बिताते हैं. शोध में यह भी पाया गया है कि वे अपनों के मरने पर दुख भी व्यक्त करते हैं.
कई शोध में यह भी पाया गया है कि हाथी जैसे जानवर अपने झुंड के साथ रहना पसंद करते हैं. जहां वे अपने साथियों के साथ जुड़ाव महसूस करते व सामाजिक बंधन बनाकर साथ रहते हैं. हाथियों के परिवार भी होते हैं और वे एक-दूसरे की देखभाल करते हुए साथ जीवन बिताते हैं. शोध में यह भी पाया गया है कि वे अपनों के मरने पर दुख भी व्यक्त करते हैं.
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कई पक्षियों की प्रजाति अपने साथी के साथ लंबे समय तक रहती हैं. भेड़िये जैसे जानवर भी सामाजिक व पारिवारिक रिश्ते बनाते हैं. यह कहना सही नहीं होगा कि कोई जानवर एक ही साथी के साथ लंबे समय तक रिश्ता बनाकर इंसानों की तरह साथ रहे. कुछ परिस्थितियों में साथी के साथ बदलाव हो सकते हैं.
कई पक्षियों की प्रजाति अपने साथी के साथ लंबे समय तक रहती हैं. भेड़िये जैसे जानवर भी सामाजिक व पारिवारिक रिश्ते बनाते हैं. यह कहना सही नहीं होगा कि कोई जानवर एक ही साथी के साथ लंबे समय तक रिश्ता बनाकर इंसानों की तरह साथ रहे. कुछ परिस्थितियों में साथी के साथ बदलाव हो सकते हैं.
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जानवरों में सबसे अधिक और मजबूत रिश्ता मां और बच्चों का होता है. कई जानवर अपने बच्चों के साथ लंबे समय तक रहते हैं व उन्हें खाना देते हैं. वे अपने बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं और दूसरे जानवरों से अपने बच्चों की सुरक्षा भी करते हैं. यह रिश्ता उनकी भावनाएं और उनका सामाजिक बंधन दर्शाता है.
जानवरों में सबसे अधिक और मजबूत रिश्ता मां और बच्चों का होता है. कई जानवर अपने बच्चों के साथ लंबे समय तक रहते हैं व उन्हें खाना देते हैं. वे अपने बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं और दूसरे जानवरों से अपने बच्चों की सुरक्षा भी करते हैं. यह रिश्ता उनकी भावनाएं और उनका सामाजिक बंधन दर्शाता है.
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जानवर इंसानों के साथ भी भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं. कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर अपने मालिक से केवल खाना मिलने तक का संबंध नहीं रखते. वे अपने मालिक को देखकर उत्साहित होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी भी होते हैं. उनका जुड़ाव इंसानों के साथ सबसे खूबसूरत बंधनों में से एक होता है.
जानवर इंसानों के साथ भी भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं. कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर अपने मालिक से केवल खाना मिलने तक का संबंध नहीं रखते. वे अपने मालिक को देखकर उत्साहित होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी भी होते हैं. उनका जुड़ाव इंसानों के साथ सबसे खूबसूरत बंधनों में से एक होता है.
Published at : 21 Aug 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
Animal True Love Animal Family

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