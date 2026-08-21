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Animal True Love: क्या जानवरों को भी होता है सच्चा प्यार, क्या कहता है साइंस?
कैसे जानवर भी सामाजिक रिश्ते और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं. जानें जानवरों के सच्चे प्यार होने पर क्या कहते हैं वैज्ञानिक?
आपने इंसानों की प्रेम कहानियों के बारे में तो हमेशा सुना होगा. वहीं जानवरों कि प्रेम कहानियां आपने कहानियों या फिल्मों में देखी होंगी. पर क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों को भी सच्चा प्यार होता है या नहीं? हमने हमेशा यह जरूर देखा है कि जानवर कैसे अपने मालिक के प्रति प्रेम व्यक्त करता है. इसका मतलब कि वे हमारे साथ तो भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं. ऐसे में यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या जानवर भी आपस में प्यार करते हैं और उनके बीच भी परिवार व रिश्तों जैसे भावनात्मक जुड़ाव होते हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 09:10 AM (IST)
Tags :Animal True Love Animal Family
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