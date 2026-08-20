आपके फोन में लगा है सोना! इस तरह से निकालकर भर सकते हैं अपनी जेब

एक सामान्य स्मार्टफोन के भीतर औसतन 0.02 से 0.034 ग्राम यानी लगभग 15 से 35 मिलीग्राम तक ही सोना लगा होता है. यह मात्रा देखने में बहुत छोटी लगती है. यदि कोई व्यक्ति केवल एक ग्राम शुद्ध सोना हासिल करना चाहता है, तो इसके लिए उसे लगभग 35 से 40 पुराने या खराब हो चुके स्मार्टफोन्स की जरूरत होगी.