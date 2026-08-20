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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजआपके फोन में लगा है सोना! इस तरह से निकालकर भर सकते हैं अपनी जेब

आपके फोन में लगा है सोना! इस तरह से निकालकर भर सकते हैं अपनी जेब

स्मार्टफोन में जंग से बचाव के लिए थोड़ा सोना लगा होता है, जिसे घर पर निकालने के बजाय ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग केंद्रों को बेचकर सुरक्षित तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 20 Aug 2026 09:32 PM (IST)
स्मार्टफोन में जंग से बचाव के लिए थोड़ा सोना लगा होता है, जिसे घर पर निकालने के बजाय ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग केंद्रों को बेचकर सुरक्षित तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं.

स्मार्टफोन आज हर व्यक्ति की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके इस पसंदीदा गैजेट के भीतर वास्तविक सोना और अन्य कीमती धातुएं छिपी होती हैं. फोन के सूक्ष्म पुर्जों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और बिना किसी रुकावट के बिजली का प्रवाह बनाए रखने के लिए निर्माण प्रक्रिया में सोने की पतली परतों का उपयोग किया जाता है. चलिए जानें कि इसे कैसे निकाल सकते हैं.

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फोन से सोना निकालना जितना आकर्षक और दिलचस्प लगता है, उतनी ही जोखिम भरा भी है. स्मार्टफोन के सबसे प्रमुख हिस्से यानी मदरबोर्ड (सर्किट बोर्ड) पर सोने की अत्यंत बारीक परत चढ़ाई जाती है.
फोन से सोना निकालना जितना आकर्षक और दिलचस्प लगता है, उतनी ही जोखिम भरा भी है. स्मार्टफोन के सबसे प्रमुख हिस्से यानी मदरबोर्ड (सर्किट बोर्ड) पर सोने की अत्यंत बारीक परत चढ़ाई जाती है.
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इसके अलावा, बैटरी और डिस्प्ले को आपस में जोड़ने वाले कनेक्टर्स, पिनों और आंतरिक सूक्ष्म तारों (बॉन्डिंग वायर्स) में भी सोने का इस्तेमाल होता है. यहां तक कि जिस सिम कार्ड का उपयोग आप नेटवर्क के लिए करते हैं, उसके सुनहरे चिप वाले भाग में भी जंग से बचाव के लिए सोने की परत लगाई जाती है.
इसके अलावा, बैटरी और डिस्प्ले को आपस में जोड़ने वाले कनेक्टर्स, पिनों और आंतरिक सूक्ष्म तारों (बॉन्डिंग वायर्स) में भी सोने का इस्तेमाल होता है. यहां तक कि जिस सिम कार्ड का उपयोग आप नेटवर्क के लिए करते हैं, उसके सुनहरे चिप वाले भाग में भी जंग से बचाव के लिए सोने की परत लगाई जाती है.
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इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सोना सबसे बेहतरीन विद्युत चालक (गुड कंडक्टर) माना जाता है, जो बिना किसी रुकावट के डेटा और बिजली को तेजी से प्रवाहित करता है. इसके अतिरिक्त, सोने पर नमी या ऑक्सीजन का कोई असर नहीं पड़ता, जिससे इसमें कभी जंग नहीं लगती है.
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सोना सबसे बेहतरीन विद्युत चालक (गुड कंडक्टर) माना जाता है, जो बिना किसी रुकावट के डेटा और बिजली को तेजी से प्रवाहित करता है. इसके अतिरिक्त, सोने पर नमी या ऑक्सीजन का कोई असर नहीं पड़ता, जिससे इसमें कभी जंग नहीं लगती है.
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यही कारण है कि स्मार्टफोन के अंदरूनी कनेक्शन वर्षों तक खराब नहीं होते और फोन बिना किसी तकनीकी खराबी के लगातार काम करता रहता है.
यही कारण है कि स्मार्टफोन के अंदरूनी कनेक्शन वर्षों तक खराब नहीं होते और फोन बिना किसी तकनीकी खराबी के लगातार काम करता रहता है.
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एक सामान्य स्मार्टफोन के भीतर औसतन 0.02 से 0.034 ग्राम यानी लगभग 15 से 35 मिलीग्राम तक ही सोना लगा होता है. यह मात्रा देखने में बहुत छोटी लगती है. यदि कोई व्यक्ति केवल एक ग्राम शुद्ध सोना हासिल करना चाहता है, तो इसके लिए उसे लगभग 35 से 40 पुराने या खराब हो चुके स्मार्टफोन्स की जरूरत होगी.
एक सामान्य स्मार्टफोन के भीतर औसतन 0.02 से 0.034 ग्राम यानी लगभग 15 से 35 मिलीग्राम तक ही सोना लगा होता है. यह मात्रा देखने में बहुत छोटी लगती है. यदि कोई व्यक्ति केवल एक ग्राम शुद्ध सोना हासिल करना चाहता है, तो इसके लिए उसे लगभग 35 से 40 पुराने या खराब हो चुके स्मार्टफोन्स की जरूरत होगी.
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कई लोग पुराने फोन से खुद सोना निकालने की कोशिश करते हैं, जो बहुत खतरनाक हो सकता है. फोन के पुर्जों से धातु को अलग करने के लिए नाइट्रिक एसिड या साइनाइड जैसे जानलेवा और जहरीले रसायनों की जरूरत पड़ती है.
कई लोग पुराने फोन से खुद सोना निकालने की कोशिश करते हैं, जो बहुत खतरनाक हो सकता है. फोन के पुर्जों से धातु को अलग करने के लिए नाइट्रिक एसिड या साइनाइड जैसे जानलेवा और जहरीले रसायनों की जरूरत पड़ती है.
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इसके अलावा, प्लास्टिक और बोर्ड को जलाने से जो हानिकारक धुआं और गैस निकलती है, वह फेफड़ों के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाती है. पुराने फोन को घर में कबाड़ की तरह फेंकने या खुद तोड़ने की बजाय अधिकृत ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग केंद्रों को बेचना सबसे बुद्धिमानी भरा विकल्प है.
इसके अलावा, प्लास्टिक और बोर्ड को जलाने से जो हानिकारक धुआं और गैस निकलती है, वह फेफड़ों के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाती है. पुराने फोन को घर में कबाड़ की तरह फेंकने या खुद तोड़ने की बजाय अधिकृत ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग केंद्रों को बेचना सबसे बुद्धिमानी भरा विकल्प है.
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आजकल कई प्रमाणित कंपनियां और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पुराने इलेक्ट्रॉनिक कचरे को स्वीकार करते हैं. ये केंद्र पर्यावरण के अनुकूल वैज्ञानिक तकनीकों से धातुओं को अलग करते हैं और बदले में आपको पुराने फोन की सही और अच्छी कीमत भी दे देते हैं.
आजकल कई प्रमाणित कंपनियां और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पुराने इलेक्ट्रॉनिक कचरे को स्वीकार करते हैं. ये केंद्र पर्यावरण के अनुकूल वैज्ञानिक तकनीकों से धातुओं को अलग करते हैं और बदले में आपको पुराने फोन की सही और अच्छी कीमत भी दे देते हैं.
Published at : 20 Aug 2026 09:31 PM (IST)
Tags :
Gold In Smartphone Money From Old Phones

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