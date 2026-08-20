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आपके फोन में लगा है सोना! इस तरह से निकालकर भर सकते हैं अपनी जेब
स्मार्टफोन में जंग से बचाव के लिए थोड़ा सोना लगा होता है, जिसे घर पर निकालने के बजाय ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग केंद्रों को बेचकर सुरक्षित तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं.
स्मार्टफोन आज हर व्यक्ति की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके इस पसंदीदा गैजेट के भीतर वास्तविक सोना और अन्य कीमती धातुएं छिपी होती हैं. फोन के सूक्ष्म पुर्जों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और बिना किसी रुकावट के बिजली का प्रवाह बनाए रखने के लिए निर्माण प्रक्रिया में सोने की पतली परतों का उपयोग किया जाता है. चलिए जानें कि इसे कैसे निकाल सकते हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 09:31 PM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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