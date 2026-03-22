कितना ताकतवर है दुनिया का सबसे हाइटेक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट, जिसे ईरान ने किया तबाह?

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मिडिल ईस्ट की जंग में एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है. ईरान ने दावा किया है कि उसने दुनिया के सबसे आधुनिक और अजेय माने जाने वाले अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को अपनी मिसाइल का निशाना बनाया है. यह वही लड़ाकू विमान है जिसे रडार की नजरों से ओझल रहने के लिए स्टेल्थ तकनीक से लैस किया गया था और जिसकी कीमत करीब 900 करोड़ रुपये से भी अधिक है. अमेरिकी सैन्य ताकत के सबसे बड़े प्रतीक माने जाने वाले इस विमान के क्षतिग्रस्त होने की खबरों ने वैश्विक डिफेंस सेक्टर में खलबली मचा दी है, क्योंकि इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित लड़ाकू विमान माना जाता रहा है.

क्या है F-35 और क्यों है यह इतना खास?

F-35 लाइटनिंग II एक पांचवीं पीढ़ी का मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, जिसे अमेरिका और उसके करीबी सहयोगी देश इस्तेमाल करते हैं. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में भी बिना पकड़े घुसकर हमला कर सके. यह सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि आसमान में उड़ता हुआ एक कंप्यूटर है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेल्थ डिजाइन है, जो इसे रडार सिग्नल को सोखने और उन्हें भटकाने में मदद करती है. इसके पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम दुश्मन के रडार को पूरी तरह अंधा करने की क्षमता रखते हैं.

रडार को चकमा देने वाली स्टेल्थ तकनीक

F-35 की पूरी बनावट और इस पर किया गया खास पेंट इसे रडार स्क्रीन पर एक छोटे पक्षी जैसा दिखाता है. इसे रडार से बचते हुए उड़ान भरने, दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले करने और युद्ध के दौरान खुफिया जानकारी जुटाने के लिए बनाया गया है. करीब दो दशकों से इसे अमेरिकी वायु सेना का सबसे प्रीमियम और घातक हथियार माना जाता रहा है. यही वजह है कि जब ईरान ने इसे मार गिराने या भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, तो पूरी दुनिया के सैन्य समीकरण बदलते नजर आने लगे.

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रफ्तार और मारक क्षमता का अद्भुत मेल

F-35 की ताकत का अंदाजा इसकी टॉप स्पीड से लगाया जा सकता है, जो मैक 1.6 यानी लगभग 1,930 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसकी मारक क्षमता लगभग 2,222 किलोमीटर तक है, जो इसे लंबी दूरी के मिशनों के लिए बेहतरीन बनाती है. इस विमान में 'AESA रडार' लगा है, जो एक साथ सैकड़ों दुश्मनों को ट्रैक कर सकता है. वहीं इसका 'DAS सिस्टम' पायलट को विमान के चारों ओर 360 डिग्री का दृश्य प्रदान करता है, जिससे दुश्मन का कोई भी हमला पायलट की नजरों से बच नहीं पाता है.

तीन अलग-अलग वेरिएंट और उनकी ताकत

F-35 को तीन अलग-अलग रूपों में बनाया गया है, ताकि यह जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर काम कर सके. पहला है F-35A, जिसे अमेरिकी एयरफोर्स इस्तेमाल करती है. इसकी कीमत करीब 883 करोड़ रुपये है और यह 8,100 किलो तक हथियार ले जा सकता है. दूसरा वेरिएंट F-35B है, जो अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के लिए है. इसकी खासियत यह है कि यह किसी हेलीकॉप्टर की तरह सीधे उड़ान भर सकता है और उतर सकता है. इसकी कीमत लगभग 712 करोड़ रुपये है.

नौसेना का बाहुबली

F-35 का तीसरा वेरिएंट C मॉडल है, जिसे खास तौर पर अमेरिकी नेवी के विमानवाहक पोतों के लिए बनाया गया है. इसकी कीमत सबसे ज्यादा, करीब 944 करोड़ रुपये है. इसकी विंग स्पैन 43 फीट है, जो बाकी दोनों मॉडल से अधिक है, ताकि इसे समुद्र के बीच चलते हुए जहाजों से आसानी से उड़ाया जा सके. यह वेरिएंट भी 1,975 किमी/घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और 8,100 किलो के भारी पेलोड के साथ दुश्मन पर कहर बरपा सकता है.

इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सेंसर का जाल

F-35 में लगा EOTS सिस्टम किसी भी टारगेट को लॉक करने और उसे ट्रैक करने में बेमिसाल है. यह सिंगल-सीट विमान एक ही मिशन के दौरान कई तरह के ऑपरेशन कर सकता है, जैसे कि जासूसी करना, बम गिराना और हवा में दूसरे लड़ाकू विमानों से लड़ना. इसके सेंसर नेटवर्क इतने आधुनिक हैं कि वे दुश्मन के रडार सिग्नलों को पहचान कर उन्हें जैम कर देते हैं, जिससे दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि हमला किधर से हुआ है.

ईरान के दावे ने खड़े किए बड़े सवाल?

ईरान द्वारा इस विमान को निशाना बनाने के दावे ने इस अदृश्य तकनीक की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा दिया है. अगर ईरान की मिसाइलें वाकई F-35 को भेदने में सफल रही हैं, तो इसका मतलब है कि भविष्य के युद्धों में स्टेल्थ तकनीक अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह गई है. रक्षा विशेषज्ञ अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ईरान के पास कोई ऐसा नया रडार सिस्टम है जो अमेरिका की इस गुप्त तकनीक को पकड़ने में कामयाब रहा है. यह घटना वैश्विक सैन्य संतुलन को पूरी तरह से बदल सकती है.

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