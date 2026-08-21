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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन-कौन से बॉलीवुड सितारे चलाते हैं जिम, जानें किसकी फीस सबसे ज्यादा?

कौन-कौन से बॉलीवुड सितारे चलाते हैं जिम, जानें किसकी फीस सबसे ज्यादा?

बॉलीवुड के ऐसे कई सितारे है जो अपनी जिम चैन और फिटनेस सेंटर चलाते हैं. फिटनेस पर सबसे ज्यादा खर्च करने के मामले में ऋतिक रोशन का नाम सबसे ऊपर आता है.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 21 Aug 2026 06:09 PM (IST)
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दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 इलाके में बने सलमान खान जिम में गुरुवार रात करीब 10 बजे अचानक आग लग गई. आग लगने की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने पहले पहुंचकर जिम में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया.

राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया जा रहा है. पुलिस ने यह भी साफ किया है कि यह जिम सीधे तौर पर सलमान खान के नाम पर नहीं बल्कि उनके ब्रांड के तहत चलने वाली एक फ्रेंचाइजी है. इस घटना के बाद एक बार फिर यह चर्चा शुरू हो गई है कि बॉलीवुड के कौन-कौन से सितारे सिर्फ फिटनेस को लेकर जागरूक ही नहीं, बल्कि खुद जिम के बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं. 

सलमान खान 

सलमान खान अपनी दमदार बॉडी के लिए बॉलीवुड में मशहूर हैं और अपने बिजी शेड्यूल के बीच भी रोजाना घंटों जिम में मेहनत करते हैं. एक्टर के नाम पर देश के अलग-अलग शहरों में फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत जिम चलाए जाते हैं, जिनमें उनका ब्रांड नाम और पहचान इस्तेमाल होती है. दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जहां आग लगी, वह भी इसी तरह की एक फ्रेंचाइजी शाखा थी.

जॉन अब्राहम

इंडस्ट्री के सबसे फिट अभिनेताओं में से एक जॉन अब्राहम भी इस बिजनेस में पीछे नहीं हैं. मुंबई के पॉश इलाके में उनका खुद का आलीशान जिम सेंटर है, जिसका नाम जेए फिटनेस है. जॉन के जिम की खासियत यह है कि यहां केवल बॉडीबिल्डिंग ही नहीं, बल्कि एथलेटिक ट्रेनिंग पर भी खास ध्यान दिया जाता है. 

ऋतिक रोशन

ऋतिक रोशन ने भले ही सीधे जिम चेन न खोली हो, लेकिन उनका फिटनेस से जुड़ा ब्रांड HRX काफी मशहूर है. इसके तहत एक्टिववियर और फिटनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और यह ब्रांड भारत के एक्टिववियर मार्केट में एक बड़ा नाम बन चुका है. 

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किसकी फीस सबसे ज्यादा

अगर बात की जाए कि फिटनेस के मामले में सबसे ज्यादा पैसे कहां खर्च होते हैं, तो बॉलीवुड सितारे खुद को फिट रखने के लिए महीने का लाखों रुपया पानी की तरह बहाते हैं. इस मामले में ऋतिक रोशन का नाम सबसे ऊपर आता है. हालांकि इन सितारों के जिम की सटीक और आधिकारिक फीस अलग-अलग शहर के हिसाब से बदलती रहती है. बड़े शहरों में सेलिब्रिटी ब्रांड वाले जिम की मेंबरशिप आमतौर पर सामान्य लोकल जिम से कहीं ज्यादा होती है. इसलिए किसी एक सितारे को दूसरे से महंगा या सस्ता कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
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