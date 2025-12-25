हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन हैं अल हिंद एयरलाइन के मालिक, किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक?

कौन हैं अल हिंद एयरलाइन के मालिक, किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक?

अल हिंद एयर का हेड ऑफिस कालीकट केरल में है. इस एयरलाइन को अल हिंद ग्रुप प्रमोट कर रहा है, जो ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में लंबे समय से सक्रिय है. इस कंपनी की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 25 Dec 2025 01:08 PM (IST)
Preferred Sources

देश में पिछले कुछ समय से इंडिगो संकट चल रहा है. इंडिगो संकट के चलते हजारों फ्लाइट कैंसिल हुई थी, जिसके बाद लाखों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी थी. ऐसे में केंद्र सरकार ने देश में एयरलाइन ऑपरेटर की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है. इसी क्रम में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में अल हिंद और फ्लाई एक्सप्रेस और पहले से मंजूरी पा चुकी शंख एयरलाइन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया है. इन एयरलाइन के अगले साल से परिचालन में आने की उम्मीद है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अल हिंद एयरलाइन के मालिक कौन है और वह किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं.

अल हिंद एयर, केरल से उड़ान भरने की तैयारी

अल हिंद एयर का हेड ऑफिस कालीकट केरल में है. इस एयरलाइन को अल हिंद ग्रुप प्रमोट कर रहा है, जो ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में लंबे समय से सक्रिय है. इस कंपनी की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी और इसका नेटवर्क भारत के साथ-साथ खाड़ी देशों तक फैला हुआ है. इस एयरलाइन की योजना पहले घरेलू रूट पर सेवाएं देने की है. शुरुआत में ATR 72-600 विमान के बेड़े के साथ उड़ानें शुरू होंगी, बाद में इंटरनेशनल डेस्टिनेशन तक विस्तार करने की तैयारी है. वहीं अल हिंद एयर ने अपने ऑपरेशन बेस के लिए कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ सहयोग शुरू किया है. शुरुआती फोकस कोच्चितिरुवनंतपुरम और कालीकट सेक्टर की कनेक्टिंग मजबूत करने पर रहेगा. इसके बाद देश के 40 से ज्यादा एयरपोर्ट को जोड़ने की योजना है.

कौन है अल हिंद एयरलाइन के मालिक?

अल हिंद ग्रुप की कमान टी. मोहम्मद हारिस के हाथों में है. वह कंपनी के निदेशक है और ट्रैवल व टूरिज्म इंडस्ट्री में लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं. टी. मोहम्मद हारिस इंडियन हज उमराह एसोसिएशन के संस्थापक महासचिव भी हैं. उनका जन्म केरल के कालीकट में हुआ, उन्होंने हिस्ट्रीइकोनॉमिक और औषध विज्ञान में ग्रेजुएशन के पढ़ाई की. वहीं टी. मोहम्मद हारिस मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं.

अल हिंद ग्रुप का कारोबार और ताकत

अल हिंद ग्रुप के प्रबंध निदेशक पी.वीवलसाराज हैं. उन्हें ट्रैवल इंडस्ट्री में एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस है. उन्होंने साइंस में ग्रेजुएशनलिटरेचर में एमए और टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. वहीं अल हिंद ग्रुप की स्थापना 1992 में हुई थी. 1995 में मिडिल ईस्ट में इसका ऑपरेशन शुरू हुआ, जबकि 2014 में बी2बी ट्रैवल पोर्टल लॉन्च किया गया. इसके अलावा 2030 में ग्रुप का टर्नओवर 20,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया. वहीं आज कंपनी के यूएईसऊदी अरब, कतर, ओमान, बांग्लादेश और कुवैत समेत कई देशों में 130 से ज्यादा ऑफिस है.

ये भी पढ़ें-भारत हाथ खींच ले तो भूखा मर जाएगा बांग्लादेश, सिर्फ चावल नहीं इन चीजों की भी रहती है डिमांड

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 25 Dec 2025 01:08 PM (IST)
Tags :
Al Hind Airline Al Hind Air Owner Al Hind Group
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अटल जी ने ममता बनर्जी की मां से आखिर क्यों कहा था- 'आपकी बेटी बहुत तंग करती है'
अटल जी ने ममता बनर्जी की मां से आखिर क्यों कहा था- 'आपकी बेटी बहुत तंग करती है'
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल को अब BJP का प्रेरणा स्थल देगा कड़ी टक्कर । Ataj Jayanti
BMC Election से Raj Thackeray के नेता के इस नेता के पोस्ट ने मचा दिया चुनावी मैदान में तहलका
Unnao Rape Case की पीड़िता पर ऑन कैमरा कैद हो गई राजभर की खिलखिलाती 'बेशर्म हंसी'
BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल के बाद BJP के प्रेरणा स्थल की हो गई एंट्री
Christmas के मौके पर PM Modi कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अटल जी ने ममता बनर्जी की मां से आखिर क्यों कहा था- 'आपकी बेटी बहुत तंग करती है'
अटल जी ने ममता बनर्जी की मां से आखिर क्यों कहा था- 'आपकी बेटी बहुत तंग करती है'
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
टेलीविजन
बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी डांस की वजह से हुईं ट्रोल, एक्टर बोले- वो बिना फिल्टर हैं, मुझे पसंद है
बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी डांस की वजह से हुईं ट्रोल, एक्टर बोले- वो बिना फिल्टर हैं, मुझे पसंद है
हेल्थ
दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आना हो सकता है नार्कोलेप्सी बीमारी का संकेत, जानें इसके लक्षण और लाइफस्टाइल केयर
दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आना हो सकता है नार्कोलेप्सी बीमारी का संकेत, जानें इसके लक्षण और लाइफस्टाइल केयर
यूटिलिटी
1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये नियम, आज ही जान लें अपने फायदे की बात
1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये नियम, आज ही जान लें अपने फायदे की बात
जनरल नॉलेज
IAS Tina Dabi Controversy: टीना डाबी को रील स्टार क्यों कहने लगे स्टूडेंट्स, ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
टीना डाबी को रील स्टार क्यों कहने लगे स्टूडेंट्स, ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget