कौन हैं अल हिंद एयरलाइन के मालिक, किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक?

देश में पिछले कुछ समय से इंडिगो संकट चल रहा है. इंडिगो संकट के चलते हजारों फ्लाइट कैंसिल हुई थी, जिसके बाद लाखों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी थी. ऐसे में केंद्र सरकार ने देश में एयरलाइन ऑपरेटर की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है. इसी क्रम में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में अल हिंद और फ्लाई एक्सप्रेस और पहले से मंजूरी पा चुकी शंख एयरलाइन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया है. इन एयरलाइन के अगले साल से परिचालन में आने की उम्मीद है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अल हिंद एयरलाइन के मालिक कौन है और वह किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं.

अल हिंद एयर, केरल से उड़ान भरने की तैयारी

अल हिंद एयर का हेड ऑफिस कालीकट केरल में है. इस एयरलाइन को अल हिंद ग्रुप प्रमोट कर रहा है, जो ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में लंबे समय से सक्रिय है. इस कंपनी की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी और इसका नेटवर्क भारत के साथ-साथ खाड़ी देशों तक फैला हुआ है. इस एयरलाइन की योजना पहले घरेलू रूट पर सेवाएं देने की है. शुरुआत में ATR 72-600 विमान के बेड़े के साथ उड़ानें शुरू होंगी, बाद में इंटरनेशनल डेस्टिनेशन तक विस्तार करने की तैयारी है. वहीं अल हिंद एयर ने अपने ऑपरेशन बेस के लिए कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ सहयोग शुरू किया है. शुरुआती फोकस कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कालीकट सेक्टर की कनेक्टिंग मजबूत करने पर रहेगा. इसके बाद देश के 40 से ज्यादा एयरपोर्ट को जोड़ने की योजना है.

कौन है अल हिंद एयरलाइन के मालिक?

अल हिंद ग्रुप की कमान टी. मोहम्मद हारिस के हाथों में है. वह कंपनी के निदेशक है और ट्रैवल व टूरिज्म इंडस्ट्री में लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं. टी. मोहम्मद हारिस इंडियन हज उमराह एसोसिएशन के संस्थापक महासचिव भी हैं. उनका जन्म केरल के कालीकट में हुआ, उन्होंने हिस्ट्री, इकोनॉमिक और औषध विज्ञान में ग्रेजुएशन के पढ़ाई की. वहीं टी. मोहम्मद हारिस मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं.

अल हिंद ग्रुप का कारोबार और ताकत

अल हिंद ग्रुप के प्रबंध निदेशक पी.वी. वलसाराज हैं. उन्हें ट्रैवल इंडस्ट्री में एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस है. उन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन, लिटरेचर में एमए और टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. वहीं अल हिंद ग्रुप की स्थापना 1992 में हुई थी. 1995 में मिडिल ईस्ट में इसका ऑपरेशन शुरू हुआ, जबकि 2014 में बी2बी ट्रैवल पोर्टल लॉन्च किया गया. इसके अलावा 2030 में ग्रुप का टर्नओवर 20,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया. वहीं आज कंपनी के यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बांग्लादेश और कुवैत समेत कई देशों में 130 से ज्यादा ऑफिस है.

