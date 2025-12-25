भारत हाथ खींच ले तो भूखा मर जाएगा बांग्लादेश, सिर्फ चावल नहीं इन चीजों की भी रहती है डिमांड

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में बीते कुछ समय से तनाव देखने को मिल रहा है. इसी तनाव के बीच बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने कहा है कि उनकी सरकार आर्थिक हितों को राजनीति से अलग रखकर देख रही है. उनका तर्क है कि अगर भारत से चावल वियतनाम या किसी अन्य देश की तुलना में सस्ता पड़ता है तो भारत से खरीदना ही समझदारी है. बांग्लादेश के अनुसार भारत से चावल मांगने पर प्रति किलो करीब 10 टका की बचत होगी. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश से भारत हाथ खींच ले तो क्या ग्लादेश भूखा मर जाएगा और बांग्लादेश में चावल के अलावा भारत की किन चीजों के डिमांड रहती है.

बांग्लादेश का तनाव के बावजूद व्यापार पर जोर

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने माना कि दोनों देशों के रिश्ते 1971 के बाद सबसे निचले स्तर पर बताई जा रहे हैं. लेकिन उनका कहना है की हालत इतने खराब नहीं है कि व्यापार पूरी तरह ठप हो जाए. बांग्लादेश सरकार का दावा है कि वह भारत के साथ आर्थिक रिश्तों को बनाए रखने की दिशा में काम कर रहा है और हालिया तनाव को स्थायी टकराव में बदलने का इरादा नहीं है. वहीं दूसरी तरफ भारत में चावल निर्यातकों के एक वर्ग ने बांग्लादेश को चावल भेजने पर रोक लगाने की मांग की है. चट्टोग्राम में भारतीय सहायक उच्चायुक्त कार्यालय पर हुए हमले और भारत विरोधी घटनाओं के बाद निर्यातकों का कहना है कि मौजूदा हालात में शिपमेंट सुरक्षित नहीं है. कुछ निर्यातक जहां पूरी तरह प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ का सुझाव है कि कम से कम कीमतें बढ़ाई जानी चाहिए.

भारत पर कितना निर्भर हैं बांग्लादेश?

हकीकत यह है कि बांग्लादेश की रोजमर्रा की जरूरत का बड़ा हिस्सा भारत से पूरा होता है. इसकी सबसे बड़ी वजह भूगोल है. बांग्लादेश की करीब 94 फीसदी सीमा भारत से लगती है, जिससे सस्ती और तेज सप्लाई संभव हो पाती है. यही कारण है कि बांग्लादेश को अक्सर इंडिया लॉक्ड देश भी कहा जाता है.

सिर्फ चावल ही नहीं यह चीज भी है अहम

बांग्लादेश भारत से सिर्फ चावल ही नहीं बल्कि गेहूं, चीनी, प्याज, आलू, लहसुन, मसाले, फल, सब्जियां और दवाइयां भी बड़े पैमाने पर आयात करता है. इसके अलावा उसका कपड़ा उद्योग भारतीय कपास और धागो पर काफी हद तक निर्भर है. भारत के कुल कॉटन निर्यात का करीब 35 फीसदी हिस्सा बांग्लादेश जाता है, जिससे वहां का रेडीमेड गारमेंट सेक्टर चलता है. वहीं ऊर्जा जरूरत के लिए भी बांग्लादेश भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मांगता है. दवाइयां और मेडिकल सप्लाई में भी भारत बांग्लादेश का बड़ा सहारा है. अगर इन सप्लाई पर असर पड़ता है तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और रोजगार पर सीधा दबाव बन सकता है.

