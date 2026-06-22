परमाणु बम बनाने के लिए भारत कहां से मंगाता है यूरेनियम, जानें कौन है दोस्त?

जब बात परमाणु हथियारों और सैन्य मिसाइलों की आती है तो पूरी दुनिया की नजर भारत की सैन्य ताकत पर टिक जाती हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि देश को परमाणु संपन्न बनाने वाला सबसे जरूरी ईंधन यानि यूरेनियम भारत कहां से लाता है? आमतौर पर लोग मानते हैं कि भारत इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन हकीकत यह नहीं है. रक्षा और सामरिक मामलों में भारत आत्मनिर्भर है. देश की सुरक्षा से जुड़े परमाणु बमों को तैयार करने के लिए भारत किसी भी बाहरी मुल्क से यूरेनियम नहीं खरीदता है, बल्कि अपनी ही जमीन से निकले हुए ईंधन का इस्तेमाल करता है.

हथियार बनाने के लिए भारत के पास स्वदेशी नेटवर्क

सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए भारत पूरी तरह से अपने घरेलू संसाधनों पर भरोसा रखता है. इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय नियम और संधियां हैं, जो कि बहुत सख्त होती हैं. भारत में परमाणु बम बनाने के लिए जिस खास ग्रेड के यूरेनियम की जरूरत होती है, उसका खनन देश के अंदर ही किया जाता है. सरकारी कंपनी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस जिम्मेदारी को संभालता है. झारखंड के जादूगोड़ा और तुरामडीह के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के तुम्मलपल्ली इलाके की खदानों से यह कीमती खनिज निकाला जाता है. देश के अंदर से निकले इसी यूरेनियम को प्रोसेस करके सेना के लिए परमाणु हथियार तैयार किए जाते हैं.

अंतरराष्ट्रीय नियमों का पहरा

परमाणु ईंधन की दुनिया में एक बहुत ही सख्त कानून काम करता है, जिसको समझना बेहद जरूरी होता है. दरअसल भारत यूरेनियम को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटकर इस्तेमाल करता है. पहला हिस्सा सैन्य हथियारों के लिए है और दूसरा नागरिक कार्यों जैसे बिजली बनाने के लिए. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की गाइडलाइंस के अनुसार, भारत विदेशों से जो भी यूरेनियम खरीदता है, उसका इस्तेमाल सिर्फ बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए किया जाता है. इन विदेशी ईंधनों की कड़ी निगरानी होती है, ताकि इनका इस्तेमाल कभी भी परमाणु बम बनाने में न किया जा सके.

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बिजली संकट दूर करने में भारत के संकटमोचन कौन?

भले ही भारत बम बनाने के लिए विदेशी यूरेनियम का इस्तेमाल न करता हो, लेकिन देश के करोड़ों घरों को रोशन करने वाले परमाणु बिजलीघरों के लिए वह कई मित्र देश से बड़े पैमाने पर आयात करता है. इस मामले में मध्य एशिया का देश कजाकिस्तान भारत का सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर बनकर उभरा है. वहां की सरकारी कंपनी कजाटोमप्रोम भारत को सबसे ज्यादा यूरेनियम की सप्लाई करती है. इसके अलावा उत्तरी अमेरिकी देश कनाडा की मशहूर कंपनी कैमेको के साथ भी भारत का एक लंबा और मजबूत समझौता है. ये दोनों देश मिलकर भारत के नागरिक परमाणु रिएक्टरों की ईंधन की भूख को शांत करते हैं.

ईंधन ही नहीं तकनीक देने में भी मॉस्को आगे

जब भी संकट या रणनीतिक साझेदारी की बात आती है, तो रूस का नाम सबसे ऊपर आता है. परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी रूस भारत का एक बेहद पुराना, परखा हुआ और अटूट साथी है. रूस केवल यूरेनियम ईंधन की सप्लाई ही नहीं करता, बल्कि भारत को परमाणु तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता आया है. तमिलनाडु में बने मशहूर कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की विशाल इमारत और उसके रिएक्टर रूस के तकनीकी सहयोग और ईंधन की बदौलत ही आज देश को हजारों मेगावाट की बिजली मिल रही है.

थोरियम से चमकेगा भविष्य

प्राकृतिक रूप से भारत के पास यूरेनियम का भंडार ज्यादा नहीं है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने भविष्य की एक ऐसी चाबी ढूंढ निकाली है, जो देश को हमेशा के लिए टेंशन फ्री कर देगी. भारत के पास थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मौजूद है. हमारे वैज्ञानिकों ने थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत कलपक्कम में एक खास प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तैयार करने में एतिहासिक सफलता पाई है. यह जादुई तकनीक आने वाले समय में थोरियम को परमाणु ईंधन में बदल देगी. इसके पूरी तरह से एक्टिव होते ही भारत अगले 500 से 700 सालों के लिए बिजली और परमाणु ऊर्जा के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा.

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