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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSubmarine Fleet: दुनिया में किसके पास सबसे ताकतवर सबमरीन की आर्मी, देखें भारत की रैंकिंग?

Submarine Fleet: दुनिया में किसके पास सबसे ताकतवर सबमरीन की आर्मी, देखें भारत की रैंकिंग?

Submarine Fleet: आधुनिक युद्ध में पनडुब्बियां सबसे जरूरी चीजों में से एक हैं. आइए जानते हैं किस देश के पास सबसे ताकतवर पनडुब्बी सेना है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 11 Jun 2026 07:46 PM (IST)
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  • अमेरिका सबसे आधुनिक परमाणु पनडुब्बी बेड़े में विश्व में अग्रणी।
  • रूस का 66 पनडुब्बियों का शक्तिशाली बेड़ा दूसरा बड़ा प्रतिस्पर्धी।
  • चीन के पास 60 से अधिक पनडुब्बियां, भारत 7वें-8वें स्थान पर।
  • भारत की आईएनएस अरिहंत पहली स्वदेशी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी है।

Submarine Fleet: पनडुब्बियां आधुनिक नौसैनिक युद्ध के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक मानी जाती हैं. समुद्र की सतह के नीचे चुपके से काम करने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, मिसाइल दागने और रणनीतिक हमले करने की उसकी क्षमता उसे सैन्य ताकत का एक जरूरी हिस्सा बनाती है. जहां परमाणु संचालित पनडुब्बी क्षमताओं में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है वहीं रूस और चीन के पास भी पानी के नीचे काम करने वाले ताकतवर बेड़े हैं. 

पनडुब्बी शक्ति में अमेरिका सबसे आगे 

अमेरिका के पास दुनिया का सबसे आधुनिक पनडुब्बी बेड़ा है. इसमें लगभग 70 सक्रिय पनडुब्बियां हैं. अमेरिकी बेड़े की खासियत यह है कि इसकी सभी पनडुब्बियां परमाणु संचालित हैं. इससे वे सतह पर आए बिना लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं.

अमेरिकी नौसेना की मशहूर ओहियो क्लास और वर्जीनिया क्लास पनडुब्बियों को अब तक की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों में गिना जाता है. आधुनिक स्टील्थ सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं से लैस ये पनडुब्बियां अमेरिका के वैश्विक सैन्य दबदबे का एक जरूरी हिस्सा हैं.

रूस एक कड़ा प्रतिद्वंद्वी

रूस दुनिया की सबसे ताकतवर पनडुब्बी शक्तियों में से एक है. इसके पास लगभग 66 सक्रिय पनडुब्बियां हैं. इसके बेड़े में काफी आधुनिक परमाणु-संचालित अटैक पनडुब्बियां शामिल हैं. इन्हें चुपके से काम करने और सटीक हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है. 

रूस की सबसे ताकतवर संपत्तियों में से एक यासेन एम क्लास पनडुब्बी है. यह अपनी आधुनिक हथियार प्रणाली और आसानी से पता न चलने की खूबी के लिए जानी जाती है.

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चीन भी कर रहा विस्तार 

चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी सेनाओं में से एक बनाई है. इसमें 60 से ज्यादा पनडुब्बियां सेवा में है. इसके बेड़े में परमाणु-संचालित और डीजल-इलेक्ट्रिक दोनों तरह के पनडुब्बियां शामिल हैं. 

क्या है भारत की रैंकिंग?

अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक आकलन के मुताबिक कुल पनडुब्बी बेड़े की ताकत के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर लगभग सातवें या फिर आठवें स्थान पर आता है. भारतीय नौसेना वर्तमान में लगभग 18 सक्रिय पनडुब्बियों का संचालन करती है.

आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है. यह पानी के नीचे से परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 07:46 PM (IST)
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India Navy Nuclear Submarine Submarine Fleet
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