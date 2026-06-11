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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSunday Rules: यहां Sunday को कपड़े धोए या गाने सुने तो घर से उठा ले जाती है पुलिस, जानें क्यों है यह नियम

Sunday Rules: यहां Sunday को कपड़े धोए या गाने सुने तो घर से उठा ले जाती है पुलिस, जानें क्यों है यह नियम

Sunday Rules: दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर रविवार को कपड़े धोने पर कानूनी सजा मिल सकती है. आइए जानते हैं उन देशों के बारे में.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 11 Jun 2026 04:38 PM (IST)
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  • जर्मनी में रविवार शांति, आराम और सुकून का दिन माना जाता है।
  • तेज संगीत, वॉशिंग मशीन चलाने जैसे शोर प्रतिबंधित होते हैं।
  • मकसद हर निवासी को शांति और सुकून का अधिकार दिलाना है।
  • नियम तोड़ने पर 50 से 2500 यूरो तक का जुर्माना लगता है।

Sunday Rules: सोचिए सिर्फ रविवार को वॉशिंग मशीन चलाने या फिर जोर से म्यूजिक बजाने पर आप पर जुर्माना लग जाए. काफी लोगों को यह बात अजीब लग सकती है लेकिन जर्मनी में शोर शराबे को लेकर काफी कड़े नियम हैं. यहां रविवार को कानूनी तौर पर आराम और शांति का दिन माना जाता है. अगर इन नियमों को तोड़ा जाता है तो चेतावनी या फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और बार-बार नियम न मानने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. 

रविवार को अलग क्यों माना जाता है? 

जर्मनी और स्विट्जरलैंड में रविवार को आराम, परिवार के साथ समय बिताने और सुकून पाने का खास दिन माना जाता है. इस परंपरा को बनाए रखने के लिए कानून ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाते हैं जिनसे काफी ज्यादा शोर होता है और पड़ोसियों को परेशानी होती है. 

इस नियम के पीछे का सिद्धांत आसान है. हर निवासी को शांति और सुकून का अधिकार है. इस वजह से जो गतिविधि दूसरी जगहों पर आम लग सकती हैं वे रविवार को ज्यादा शोर करने पर समस्या पैदा कर सकती हैं.

म्यूजिक और टेलीविजन पर पाबंदी 

जोर से म्यूजिक बजाने या फिर काफी तेज आवाज में टेलीविजन देखने से पड़ोसियों की शिकायतें हो सकती हैं. उम्मीद यह की जाती है कि घर के अंदर से होने वाला शोर आस-पास रहने वाले लोगों को ज्यादा परेशान ना करे. अगर कोई शिकायत करता है तो स्थानीय अधिकारी या फिर पुलिस मामले की जांच कर सकती हैं और हालात के हिसाब से चेतावनी या फिर जुर्माना लगा सकती है. 

वॉशिंग मशीन समस्या क्यों?

कई रिहायशी इमारतों में वॉशिंग मशीन को शोर करने वाला माना जाता है क्योंकि उनके वॉश साइकिल और तेजी से घूमने वाले फंक्शन से शोर होता है. कुछ अपार्टमेंट परिसर में, तय शांत घंटे के दौरान ऐसे उपकरण चलने से मना किया जाता है या फिर उन पर रोक होती है. हालांकि सही नियम इलाके और इमारत के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. लेकिन मकसद घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में परेशानी को रोकना होता है. 

यह भी पढ़ेंः भारत के अलावा किन-किन देशों पर असर डालेगा अल-नीनो, जानें सबसे ज्यादा कहां होगी बर्बादी?

दूसरी गतिविधि जिन पर रोक हो सकती है 

नियम सिर्फ कपड़े धोने और म्यूजिक तक ही सीमित नहीं है. कई इलाकों में निवासियों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे लॉन में घास काटने, दीवारों में ड्रिल करने, फर्नीचर पर हथौड़ा चलाने, कार धोने या फिर रीसाइकलिंग कंटेनर में कांच की बोतले फेंकने जैसी गतिविधियां न करें. 

नियम तोड़ने पर क्या मिलती है सजा? 

पहला नतीजा आमतौर पर पड़ोसी की शिकायत होती है. इसके बाद अधिकारी जुबानी या फिर लिखित चेतावनी दे सकते हैं. जर्मनी में शोर शराबे के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगभग 50 यूरो से 2500 यूरो तक हो सकता है. यह उल्लंघन की गंभीरता और बार-बार उल्लंघन करने पर निर्भर करता है. 

अगर कोई निवासी बार-बार नियमों को तोड़ता है तो मकान मालिक या फिर आवास संघ किराएदारी समझौते को खत्म करने के साथ-साथ बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 04:38 PM (IST)
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Germany Sunday Rules Noise Laws
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