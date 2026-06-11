यहां Sunday को कपड़े धोए या गाने सुने तो घर से उठा ले जाती है पुलिस, जानें क्यों है यह नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जर्मनी में रविवार शांति, आराम और सुकून का दिन माना जाता है।

तेज संगीत, वॉशिंग मशीन चलाने जैसे शोर प्रतिबंधित होते हैं।

मकसद हर निवासी को शांति और सुकून का अधिकार दिलाना है।

नियम तोड़ने पर 50 से 2500 यूरो तक का जुर्माना लगता है।

Sunday Rules: सोचिए सिर्फ रविवार को वॉशिंग मशीन चलाने या फिर जोर से म्यूजिक बजाने पर आप पर जुर्माना लग जाए. काफी लोगों को यह बात अजीब लग सकती है लेकिन जर्मनी में शोर शराबे को लेकर काफी कड़े नियम हैं. यहां रविवार को कानूनी तौर पर आराम और शांति का दिन माना जाता है. अगर इन नियमों को तोड़ा जाता है तो चेतावनी या फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और बार-बार नियम न मानने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

रविवार को अलग क्यों माना जाता है?

जर्मनी और स्विट्जरलैंड में रविवार को आराम, परिवार के साथ समय बिताने और सुकून पाने का खास दिन माना जाता है. इस परंपरा को बनाए रखने के लिए कानून ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाते हैं जिनसे काफी ज्यादा शोर होता है और पड़ोसियों को परेशानी होती है.

इस नियम के पीछे का सिद्धांत आसान है. हर निवासी को शांति और सुकून का अधिकार है. इस वजह से जो गतिविधि दूसरी जगहों पर आम लग सकती हैं वे रविवार को ज्यादा शोर करने पर समस्या पैदा कर सकती हैं.

म्यूजिक और टेलीविजन पर पाबंदी

जोर से म्यूजिक बजाने या फिर काफी तेज आवाज में टेलीविजन देखने से पड़ोसियों की शिकायतें हो सकती हैं. उम्मीद यह की जाती है कि घर के अंदर से होने वाला शोर आस-पास रहने वाले लोगों को ज्यादा परेशान ना करे. अगर कोई शिकायत करता है तो स्थानीय अधिकारी या फिर पुलिस मामले की जांच कर सकती हैं और हालात के हिसाब से चेतावनी या फिर जुर्माना लगा सकती है.

वॉशिंग मशीन समस्या क्यों?

कई रिहायशी इमारतों में वॉशिंग मशीन को शोर करने वाला माना जाता है क्योंकि उनके वॉश साइकिल और तेजी से घूमने वाले फंक्शन से शोर होता है. कुछ अपार्टमेंट परिसर में, तय शांत घंटे के दौरान ऐसे उपकरण चलने से मना किया जाता है या फिर उन पर रोक होती है. हालांकि सही नियम इलाके और इमारत के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. लेकिन मकसद घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में परेशानी को रोकना होता है.

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दूसरी गतिविधि जिन पर रोक हो सकती है

नियम सिर्फ कपड़े धोने और म्यूजिक तक ही सीमित नहीं है. कई इलाकों में निवासियों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे लॉन में घास काटने, दीवारों में ड्रिल करने, फर्नीचर पर हथौड़ा चलाने, कार धोने या फिर रीसाइकलिंग कंटेनर में कांच की बोतले फेंकने जैसी गतिविधियां न करें.

नियम तोड़ने पर क्या मिलती है सजा?

पहला नतीजा आमतौर पर पड़ोसी की शिकायत होती है. इसके बाद अधिकारी जुबानी या फिर लिखित चेतावनी दे सकते हैं. जर्मनी में शोर शराबे के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगभग 50 यूरो से 2500 यूरो तक हो सकता है. यह उल्लंघन की गंभीरता और बार-बार उल्लंघन करने पर निर्भर करता है.

अगर कोई निवासी बार-बार नियमों को तोड़ता है तो मकान मालिक या फिर आवास संघ किराएदारी समझौते को खत्म करने के साथ-साथ बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं.

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