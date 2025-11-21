हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत में किस नेता के बेटे के पास सबसे ज्यादा पैसा, जान लें दौलत का पूरा हिसाब-किताब?

भारत में किस नेता के बेटे के पास सबसे ज्यादा पैसा, जान लें दौलत का पूरा हिसाब-किताब?

भारत में नेताओं के पास खूब पैसा है यह बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है कि आखिर वह कौन सा नेता है, जिसका बेटा सबसे ज्यादा अमीर है. आइए इसके बारे में आपको बताएं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 21 Nov 2025 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

देश की राजनीति में नेताओं की संपत्ति अक्सर सुर्खियां बनाती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प कहानी उनके बेटों की कमाई और नेटवर्थ की होती है. आखिर कौन सा नेता ऐसा है, जिसके बेटे के पास इतनी संपत्ति है कि कारोबारी भी पीछे छूट जाएं. सोशल मीडिया पर कई नाम सामने आते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो. आइए इनके बारे में आपको बताते हैं.

यह नेता कोई और नहीं बल्कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं और अमीरियत में टॉप पर जय शाह का नाम शामिल है. 

किस नेता का बेटा सबसे अमीर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह अब देश ही नहीं, दुनिया भर की क्रिकेट राजनीति में भी एक बड़ा नाम बन चुके हैं. 27 अगस्त को उन्हें निर्विरोध रूप से ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) का चेयरमैन चुना गया. 35 साल की उम्र में यह पद हासिल करना अपने आप में बड़ी बात है और वे अब तक के सबसे युवा चेयरमैन माने जा रहे हैं. 

कितनी है नेटवर्थ

अब सवाल उठता है कि आखिर जय शाह कितना कमाते हैं और उनकी कुल संपत्ति कितनी है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जय शाह की नेटवर्थ 125 से 150 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. यानी वे भारत के उन चंद राजनीतिक वारिसों में शामिल हैं, जिनकी दौलत लगातार चर्चा का विषय बनी रहती है. जय शाह की कमाई का बड़ा हिस्सा कुसुम फिनसर्व नाम की कंपनी से आता है, जिसमें उनकी लगभग 60% हिस्सेदारी बताई जाती है.

सैलरी नहीं लेते जय शाह

इससे पहले वे टेंपल एंटरप्राइज नामक कंपनी में डायरेक्टर भी थे, लेकिन यह कंपनी साल 2016 में बंद हो गई. दिलचस्प बात यह है कि इतनी ऊंची नेटवर्थ के बावजूद वे BCCI के सचिव पद पर कोई सैलरी नहीं लेते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कंपनियां और निवेश लगातार बढ़ते रहे हैं. यही कारण है कि उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है और 125-150 करोड़ के बीच मानी जाती है.

हालांकि जय शाह की संपत्ति काफी बड़ी है, लेकिन देश में कई और नेता परिवार हैं जिनकी संपत्ति बहुत विशाल है. इसलिए जय शाह टॉप अमीर राजनीतिक वारिसों में आते हैं.

Published at : 21 Nov 2025 05:06 PM (IST)
Jay Shah Jay Shah Net Worth Amit Shah Son
