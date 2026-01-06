Bangladesh Largest Company: बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. इसी के साथ बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति भी डांवाडोल हो रही है. जब भी बांग्लादेश में आर्थिक ताकत की बात होती है तो आमतौर पर दो अलग-अलग सवाल सामने आते हैं. एक सवाल है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है और दूसरा कि वहां सबसे अमीर इंसान कौन है. आइए जानते हैं इन दोनों सवालों के जवाब.

बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनी

मार्केट कैपीटलाइजेशन के आधार पर अगर देखे तो ग्रामीणफोन लिमिटेड बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनी है. 2024 के आखिर तक इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3.6 बिलियन यूएस डॉलर था. इससे यह ढाका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सबसे बड़ी फर्म बन गई. ग्रामीणफोन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करती है और पूरे बांग्लादेश में लाखों सब्सक्राइबर को सर्विस देती है. यह एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है जिसका वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट द्वारा काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से तय किया जाता है.

कौन है इस कंपनी का मालिक

इस कंपनी का मालिक कोई एक बांग्लादेशी टायकून नहीं है. इसका मालिकाना हक कई संस्थानों के बीच बंटा हुआ है. सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 55.8% टेलीनॉर के पास है जो नॉर्वे की एक सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है. इसका एक और बड़ा शेयर होल्डर ग्रामीण टेलीकॉम है. जो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस द्वारा स्थापित की गई एक बांग्लादेशी नॉन प्रॉफिट संस्था है. इस संस्था के पास लगभग 34.02% की हिस्सेदारी है.

बांग्लादेश के दूसरे बड़े कॉर्पोरेट नाम

जिस तरफ ग्रामीणफोन मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे आगे है बाकी ग्रुप अलग-अलग पैमाने पर हावी है. बेक्सिमको ग्रुप बिजनेस के फैलाव के मामले में सबसे बड़े ग्रुप में से एक है. दूसरी और वॉल्टन को अक्सर रेवेन्यू के हिसाब से सबसे बड़ी बांग्लादेशी कंपनी माना जाता है. इसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट वैल्यू के मामले में कोई भी ग्रामीणफोन से आगे नहीं है.

कौन है बांग्लादेश की अंबानी

जब बात पर्सनल दौलत की आती है तो सबसे ज्यादा जिस नाम का जिक्र होता है वह है मूसा बिन शमशेर. मूसा बिन शमशेर को प्रिंस मूसा के नाम से भी जाना जाता है. उन्हें अक्सर बांग्लादेश का मुकेश अंबानी भी कहा जाता है. मूसा बिन शमशेर DATCO ग्रुप के फाउंडर हैं जो मैनपॉवर एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेडिंग और डिफेंस से जुड़े बिजनेस जैसे अलग-अलग और अक्सर पारदर्शी सेक्टर में काम करता है. उनकी अनुमानित नेटवर्क लगभग 12 बिलियन यूएस डॉलर है.

