अब किस देश पर है सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ, भारत किस नंबर पर?

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका जब किसी देश पर टैरिफ बढ़ाता है, तो उसकी गूंज सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आम लोगों की जेब तक महसूस होती है. साल 2025 में अमेरिका ने कई देशों पर आयात शुल्क में बड़ा बदलाव किया है. अब सवाल उठ रहा है कि इस समय सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ किस देश पर है और भारत इस लिस्ट में किस पायदान पर खड़ा है.

अमेरिकी टैरिफ नीति क्या है और क्यों चर्चा में है?

अमेरिका ने साल 2025 में एक नई टैरिफ नीति लागू की, जिसके तहत लगभग सभी देशों पर 10 प्रतिशत का बेसलाइन टैरिफ तय किया गया. इसका मतलब यह है कि कोई भी देश अमेरिका को जो सामान निर्यात करता है, उस पर कम से कम 10 प्रतिशत शुल्क जरूर लगेगा. हालांकि, कुछ देशों पर यह शुल्क इससे कहीं ज्यादा है. यह दरें अमेरिका और संबंधित देश के बीच व्यापार घाटे, व्यापार नियमों और द्विपक्षीय रिश्तों को देखते हुए तय की गई हैं.

सबसे ज्यादा टैरिफ किन देशों पर?

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फिलहाल सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ भारत और ब्राजील जैसे देशों पर रहा है. पहले भारत पर कुल 50 प्रतिशत तक टैरिफ लागू था, जिसे 2 फरवरी के बाद घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. जिसके बाद भारत ऊंचे टैरिफ वाले देशों की लिस्ट से हट गया है. स्विट्जरलैंड पर 39 प्रतिशत, इराक पर 35 प्रतिशत और कनाडा पर 35 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, वह भी USMCA समझौते के बाहर आने वाले उत्पादों पर लगाया गया है.

भारत किस नंबर पर है?

अब अगर कम टैरिफ वाले देशों की सूची देखी जाए, तो इस लिस्ट में अब भारत का नंबर टॉप देशों से नीचे आ चुका है. अब 18 प्रतिशत टैरिफ का मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाला सामान वहां पहले के मुकाबले सस्ता पड़ेगा. हालांकि, पहले की तुलना में टैरिफ घटाया जाना यह संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत और संतुलन बनाने की कोशिश जारी है.

चीन और यूरोपीय यूनियन की स्थिति

चीन पर अमेरिका ने 30 प्रतिशत टैरिफ लागू किया है. अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से व्यापार तनाव रहा है, जिसका असर इन शुल्कों में साफ दिखता है. वहीं यूरोपीय यूनियन पर औसतन 15 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, हालांकि कुछ खास वस्तुओं पर यह दर अलग हो सकती है. विकसित देशों की तुलना में भारत जैसे उभरते बाजारों पर ज्यादा टैरिफ होना एक बड़ा संकेत है.

अमेरिका टैरिफ क्यों बढ़ाता है?

अमेरिका अक्सर घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए टैरिफ बढ़ाता है. इसके अलावा, यह कदम व्यापारिक दबाव बनाने और दूसरे देशों को अपनी नीतियां बदलने के लिए मजबूर करने के मकसद से भी उठाया जाता है. हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि लंबे समय में ज्यादा टैरिफ से वैश्विक व्यापार महंगा होता है और देशों के बीच तनाव भी बढ़ सकता है.

