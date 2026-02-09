पाकिस्तान में होली मुख्य रूप से सिंध में हिंदू समुदाय द्वारा मनाई जाती है. कराची और थारपारकर में यह त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है. मंदिर और सामुदायिक स्थान रंग, संगीत और पारंपरिक मिठाइयों से इस त्योहार को मनाते हैं.