एक्सप्लोरर
Holi 2026: पाकिस्तान ही नहीं इन मुस्लिम देशों में भी मनाई जाती है होली, जानें कैसे होता है सेलिब्रेशन?
Holi 2026: सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जहां पर होली मनाई जाती है. आइए जानते हैं उन देशों के बारे में.
Holi 2026: होली को सनातन परंपरा से जुड़ा रंगों का एक त्योहार माना जाता है. यह त्योहार खुशी, नई शुरुआत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता कि होली सिर्फ भारत या पाकिस्तान में ही नहीं मनाई जाती, बल्कि कुछ और मुस्लिम देश हैं जहां पर यह त्योहार मनाया जाता है. आइए जानते हैं कौन से हैं वह देश.
1/6
2/6
Published at : 09 Feb 2026 03:19 PM (IST)
Tags :Holi In Pakistan Holi 2026 Holi Abroad
जनरल नॉलेज
6 Photos
पाकिस्तान ही नहीं इन मुस्लिम देशों में भी मनाई जाती है होली, जानें कैसे होता है सेलिब्रेशन?
जनरल नॉलेज
6 Photos
प्लेन में कहां लगा होता है फ्यूल कंट्रोल स्विच, क्या इससे कोई भी कर सकता है छेड़छाड़?
जनरल नॉलेज
6 Photos
मंगल ग्रह पर इंसानों से पहले रोबोट्स को बसाने का प्लान क्यों बना रहे एलन मस्क, क्या वहां वाकई बन सकती है इंसानों की कॉलोनी?
जनरल नॉलेज
6 Photos
पृथ्वी पर पेड़ों से नहीं बल्कि इस चीज से मिलती है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, जानें क्या कहता है साइंस
जनरल नॉलेज
6 Photos
सेना से रिटायर होने के बाद भी कौन-सी बातें नहीं बता सकते जवान? ताउम्र रखना पड़ता है राज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलने के लिए राजी! 24 घंटे में देगा जवाब, शहबाज शरीफ करेंगे 'आखिरी फैसला'
दिल्ली NCR
दिल्ली: मंगोलपुरी में 10वीं के छात्र की हत्या, सिर में फंसा चाकू, 40 दिन में 5वीं वारदात
विश्व
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
क्रिकेट
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion