जनरल नॉलेजSubmarine Food Supply: पानी के अंदर पनडुब्बी में कहां से आता है खाना, जानें कैसे मिटती है लोगों की भूख?

Submarine Food Supply: पानी के अंदर पनडुब्बी में कहां से आता है खाना, जानें कैसे मिटती है लोगों की भूख?

Submarine Food Supply: क्या आपने कभी सोचा है कि पनडुब्बी में खाने की व्यवस्था कहां से होती है? आइए जानते हैं पनडुब्बी में चालक दल को खाना कैसे मिलता है और क्या होती है पूरी व्यवस्था.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 19 Oct 2025 10:01 AM (IST)
Submarine Food Supply:  पनडुब्बी में रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है खासकर जब बात भोजन पर आ जाती है. कई दिनों या फिर हफ्तों तक पानी में डूबे रहने के दौरान पनडुब्बी चालक खाने को लेकर बाहरी आपूर्ति पर निर्भर नहीं रह सकते. इसके लिए हर रोज भोजन की सावधानी पूर्वक योजना बनाई जाती है. उसे इकट्ठा किया जाता है और निकलने से पहले तैयार किया जाता है. 

निकलने से पहले भोजन की आपूर्ति 

पनडुब्बी के मिशन के लिए सभी जरूरी भोजन सतह पर रहते हुए ही इकट्ठा कर लिया जाते हैं. इसमें ताजा उपज, मांस, समुद्री भोजन और बाकी जरूरी चीजें शामिल होती हैं. इससे यह पक्का होता है कि चालक दल के पास पूरे मिशन के लिए पर्याप्त खाना उपलब्ध रहे. पनडुब्बी में उसकी जरूरत की सभी चीजें पहले से ही भर दी जाती हैं ताकि बाहरी आपूर्ति की आवश्यकता ना हो. 

जहाज पर भोजन के प्रकार 

पनडुब्बियां चालक दल के पोषण के लिए ताजा, जमे हुए और डिब्बा बंद खाने की चीजें होती हैं. मिशन के पहले दो हफ्तों के दौरान ताजा फल, सब्जियां और मांस खाया जाता है. ताजा भोजन खत्म होने के बाद चालक दल डिब्बा बंद और सूखे खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं. इस पनडुब्बी में एक फ्रीजर भी होता है जिसमें जमे हुए भोजन जैसे मांस, समुद्री भोजन और बाकी जल्दी खराब होने वाली चीजों को रखा जाता है. 

खाना पकाने की सुविधा 

सीमित जगह होने के बावजूद भी पनडुब्बियों में एक गैली या फिर रसोई होती है. यह रसोई छोटी लेकिन काम चलाऊ होती है जिसमें ओवन भी होते हैं. इसमें ब्रेड को सेक सकते हैं या फिर जमे हुए पिज्जा को गर्म कर सकते हैं. यह गैली दिन में दो से तीन पैक हुए भोजन तैयार करने में सक्षम है.  इससे यह सुनिश्चित होता है कि चालक दल को सिर्फ पहले से पैक किए गए भोजन पर निर्भर रहने के बजाय ताज बना हुआ भोजन मिले.

इसमें रसोइयों की एक समर्पित टीम भी चालक दल के लिए भोजन तैयार करने में मदद करती है. ये इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि भोजन न सिर्फ पौष्टिक हो बल्कि स्वादिष्ट भी हो. पनडुब्बी में भोजन की व्यवस्था सटीकता से की जाती है. आमतौर पर हर रोज चार बार खाना दिया जाता है जिसमें मध्य रात्रि का भोजन भी शामिल होता है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 19 Oct 2025 10:00 AM (IST)
Submarine Food Onboard Meals Galley Kitchen
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
