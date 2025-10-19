Submarine Food Supply: पनडुब्बी में रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है खासकर जब बात भोजन पर आ जाती है. कई दिनों या फिर हफ्तों तक पानी में डूबे रहने के दौरान पनडुब्बी चालक खाने को लेकर बाहरी आपूर्ति पर निर्भर नहीं रह सकते. इसके लिए हर रोज भोजन की सावधानी पूर्वक योजना बनाई जाती है. उसे इकट्ठा किया जाता है और निकलने से पहले तैयार किया जाता है.

निकलने से पहले भोजन की आपूर्ति

पनडुब्बी के मिशन के लिए सभी जरूरी भोजन सतह पर रहते हुए ही इकट्ठा कर लिया जाते हैं. इसमें ताजा उपज, मांस, समुद्री भोजन और बाकी जरूरी चीजें शामिल होती हैं. इससे यह पक्का होता है कि चालक दल के पास पूरे मिशन के लिए पर्याप्त खाना उपलब्ध रहे. पनडुब्बी में उसकी जरूरत की सभी चीजें पहले से ही भर दी जाती हैं ताकि बाहरी आपूर्ति की आवश्यकता ना हो.

जहाज पर भोजन के प्रकार

पनडुब्बियां चालक दल के पोषण के लिए ताजा, जमे हुए और डिब्बा बंद खाने की चीजें होती हैं. मिशन के पहले दो हफ्तों के दौरान ताजा फल, सब्जियां और मांस खाया जाता है. ताजा भोजन खत्म होने के बाद चालक दल डिब्बा बंद और सूखे खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं. इस पनडुब्बी में एक फ्रीजर भी होता है जिसमें जमे हुए भोजन जैसे मांस, समुद्री भोजन और बाकी जल्दी खराब होने वाली चीजों को रखा जाता है.

खाना पकाने की सुविधा

सीमित जगह होने के बावजूद भी पनडुब्बियों में एक गैली या फिर रसोई होती है. यह रसोई छोटी लेकिन काम चलाऊ होती है जिसमें ओवन भी होते हैं. इसमें ब्रेड को सेक सकते हैं या फिर जमे हुए पिज्जा को गर्म कर सकते हैं. यह गैली दिन में दो से तीन पैक हुए भोजन तैयार करने में सक्षम है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि चालक दल को सिर्फ पहले से पैक किए गए भोजन पर निर्भर रहने के बजाय ताज बना हुआ भोजन मिले.

इसमें रसोइयों की एक समर्पित टीम भी चालक दल के लिए भोजन तैयार करने में मदद करती है. ये इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि भोजन न सिर्फ पौष्टिक हो बल्कि स्वादिष्ट भी हो. पनडुब्बी में भोजन की व्यवस्था सटीकता से की जाती है. आमतौर पर हर रोज चार बार खाना दिया जाता है जिसमें मध्य रात्रि का भोजन भी शामिल होता है.

ये भी पढ़ें: भारत में कहां है ब्रह्मोस की फैक्टरी, जहां बनती है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल