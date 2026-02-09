हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
National Party Rule: कोई भी संगठन कब बन सकता है नेशनल पार्टी, जानें क्या है इसके नियम

National Party Rule: कोई भी संगठन कब बन सकता है नेशनल पार्टी, जानें क्या है इसके नियम

National Party Rule: भारत में मल्टी पार्टी लोकतंत्र है. आइए जानते हैं कि किसी भी संगठन को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या करना होता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 09 Feb 2026 08:20 AM (IST)
National Party Rule: भारत के मल्टी पार्टी लोकतंत्र में राष्ट्रीय पार्टी का टैग प्रतीकात्मक नहीं होता. बल्कि यह एक कानूनी मान्यता, राजनीतिक विश्वसनीयता और कई व्यावहारिक फायदे लेकर आता है. यह दर्जा देने का अधिकार भारत के चुनाव आयोग के पास है. इसने साफ और मापने योग्य मानदंड तय किए हैं. आइए जानते हैं कि कोई भी संगठन एक नेशनल पार्टी कब बनता है.

कई राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता 

राष्ट्रीय पार्टी बनने का एक सीधा रास्ता मजबूत क्षेत्रीय उपस्थिति का विस्तार करना है. यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी को कम से कम चार अलग-अलग राज्यों में  राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है तो वह अपने आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने योग्य हो जाती है. 

लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन 

एक और जरूरी मानदंड आम चुनाव में प्रदर्शन है. किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है अगर वह लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम दो प्रतिशत जीतती है. हालांकि यह सांसद कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से होनी चाहिए. इससे यह साबित होता है कि पार्टी की अपील किसी एक भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है. 

राज्यों और संसदीय सीटों में वोट शेयर 

तीसरा रास्ता संसदीय सफलता के साथ वोट शेयर पर केंद्रित है. अगर कोई पार्टी 4 या ज्यादा राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कुल वैध वोटों का काम से कम 6% हासिल करती है और कम से कम चार लोकसभा सीट भी जीतती है, तो वह राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के लिए योग्य हो जाती है.

स्थायी चुनाव चिन्ह 

राष्ट्रीय पार्टी होने के सबसे बड़े फायदे में से एक स्थायी और विशेष चुनाव चिन्ह है जो पूरे देश में मान्य होता है। यह चिन्ह किसी दूसरी पार्टी को नहीं दिया जा सकता. इससे मतदाताओं को मत पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पार्टी को आसानी से पहचानने में मदद मिलती है.

आसान उम्मीदवार नामांकन 

राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनावी प्रक्रियाओं को काफी ज्यादा आसान बना देता है. नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवारों को कई हस्ताक्षरों के बजाय सिर्फ एक प्रस्तावक की जरूरत होती है. इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टियों को 40 स्टार प्रचारक नियुक्त करने की  अनुमति होती है. इनके यात्रा और अभियान खर्च को व्यक्तिगत उम्मीदवारों की खर्च सीमा में नहीं जोड़ा जाता. किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए राष्ट्र पार्टी का दर्जा हासिल करना काफी बड़ी उपलब्धि है. यह राज्यों में जन समर्थन, संगठनात्मक ताकत और चुनावी प्रदर्शन को दिखाता है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 09 Feb 2026 08:20 AM (IST)
