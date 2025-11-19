हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जनरल नॉलेज
New Gold Vs Old Gold: पुराने सोने और नए सोने में क्या होता है फर्क, क्या भाव में आता है अंतर‌?

New Gold Vs Old Gold: पुराने सोने और नए सोने में क्या होता है फर्क, क्या भाव में आता है अंतर‌?

New Gold Vs Old Gold: सोना दो तरह का होता है. एक नया सोना और एक पुराना. आइए क्या है दोनों में फर्क और क्या इनकी कीमतों में भी अंतर होता है या नहीं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 19 Nov 2025 08:55 AM (IST)
Preferred Sources

New Gold Vs Old Gold: पुराने सोने और नए सोने के बीच का अंतर उनकी उम्र की वजह से नहीं होता. दरअसल यह अंतर आपके द्वारा चुकाई गई कीमत और आपको वापस मिलने वाली कीमत के बीच होता है. भले ही शुद्धता वही रहे लेकिन जौहरी के काउंटर पर आपको मिलने वाला मूल्य काफी अलग होगा. आइए जानते हैं क्या इसके पीछे की वजह?

नया सोना ज्यादा महंगा क्यों?

जब भी आप नए सोने के गहने खरीदते हैं तब आप उन सभी चीजों के लिए भुगतान कर रहे होते हैं जो कच्चे सोने को एक खूबसूरत आभूषण में बदल देती है. किसी भी नए सोने की मेकिंग चार्जेस शुद्धता के आधार पर सोने की कीमत में शामिल होते हैं और साथ ही इसमें एमआरपी, जीएसटी और कई मामलों में रत्न या फिर सजावटी चीजों की कीमत भी जुड़ जाती है. यह सभी अतिरिक्त शुल्क सोने की अंतिम कीमत को उसके असली मूल्य से काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं. आपके द्वारा चुकाई जाने वाली राशि का एक हिस्सा पूरी तरह से कारीगरी के लिए होता है असली सोने के लिए नहीं. यही वजह है कि नए सोने की कीमत हमेशा बेचने पर मिलने वाली कीमत की तुलना में ज्यादा ही लगती है.

पुराने सोने की कीमत कम क्यों?

जैसे ही आप उसी गहने को पुराने सोने के रूप में जौहरी के पास वापस लेकर जाते हैं पूरा हिसाब किताब बदल जाता है. जौहरी सिर्फ सोने के वजन और शुद्धता को ही मापते हैं और मेकिंग चार्जेस, जीएसटी और बाकी किसी भी कीमत को नजरअंदाज कर देते हैं. इसी के साथ जौहरी 5% से 8% के बीच की कटौती लागू करते हैं. यह कटौती पिघलने, रिफायनिंग और परीक्षण को कवर करती है.

नुकसान को कम करने और सोने की खरीदारी को बेहतर बनाने के लिए बीआईएस हॉलमार्क वाले आभूषण जरूरी है. यह शुद्धता की गारंटी देते हैं. अगर आपका लक्ष्य पहनने के लिए नहीं बल्कि निवेश के तौर पर है तो सोने के सिक्के या फिर बार गहनों से ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे. क्योंकि इन पर न्यूनतम निर्माण शुल्क लगता है और ये रीसेल पर अच्छा मार्जिन देते हैं. कई जौहरी द्वारा एक्सचेंज ऑफर भी दिया जाता है जहां वे पुराने सोने के बदले नए गहनों पर निर्माण शुल्क माफ कर देते हैं. लेकिन इस बात को हमेशा याद रखेगा कि पुराने सोने का रीसेल वैल्यू हमेशा नए सोने के खरीद मूल्य से कम होगा. भले ही शुद्धता समान हो.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 19 Nov 2025 08:55 AM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

