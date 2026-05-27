हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजS-400 Air Defense System: क्या है S-400? जिसे रूस से खरीदने जा रहा भारत, जानिए कितनी है इसकी मारक क्षमता

S-400 Air Defense System: क्या है S-400? जिसे रूस से खरीदने जा रहा भारत, जानिए कितनी है इसकी मारक क्षमता

हाल ही में भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने करीब 25 अरब डॉलर के रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी ह.  इसमें एक्स्ट्रा S-400 सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ड्रोन जैसे कई बड़े रक्षा सौदे शामिल है

By : कविता गाडरी | Updated at : 27 May 2026 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

S-400 Air Defense System: भारत और रूस के बीच एक बार फिर दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल S-400 को लेकर बातचीत तेज हो गई है. रूस की सरकारी एजेंसी फेडरल सर्विस फॉर मिलट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन ने साफ किया है कि भारत एक्स्ट्रा S-400 सिस्टम खरीदने में रुचि दिखा रहा है. यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब 2018 में हुए 5.4 अरब डॉलर के पुराने समझौते की आखिरी डिलीवरी पूरी होने जा रही है. रूस अब तक भारत को पांच में से तीन S-400 सिस्टम सौंप चुका है. चौथा सिस्टम इसी महीने और पांचवा इस साल नवंबर तक भारत पहुंचने की उम्मीद है. इसके साथ ही भारत अब अपनी वायु रक्षा क्षमता को और मजबूत करने के लिए एक्स्ट्रा यूनिट खरीदने की तैयारी में है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि S-400 क्या है जिसे भारत रूस से खरीदने जा रहा है और इसकी मारक क्षमता कितनी है. 

भारत क्यों बढ़ा रहा S-400 का जखीरा 

हाल ही में भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने करीब 25 अरब डॉलर के रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी ह.  इसमें एक्स्ट्रा S-400 सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ड्रोन जैसे कई बड़े रक्षा सौदे शामिल है. भारत लंबे समय से अपने पुराने सोवियत दौर के साथ के हथियारों पर निर्भर रहा है. लेकिन अब सेना के आधुनिकीकरण पर तेजी से काम हो रहा है. इसी रणनीति के तहत रूस के साथ नई एयर डिफेंस सिस्टम पर बातचीत जारी है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है. हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने फ्रांस, अमेरिका, इजरायल और जर्मनी जैसे देशों के साथ भी रक्षा साझेदारी बढ़ाई है. साथ ही मेक इन इंडिया के तहत देश में हथियार निर्माण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. 

ये भी पढ़ें-Gurmeet Ram Rahim 16th Parole : उम्रकैद की सजा में कैदी को कितनी बार मिल सकती है पैरोल, क्या हैं इसके नियम?

क्या है S-400 ट्रायम्फ सिस्टम 

S-400 ट्रायम्फ रूस की  अल्माज एंटे कंपनी की ओर से विकसित लंबी दूरी की एयर डिफेंस प्रणाली है. इसे दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है. यह लड़ाकू विमान ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कई खतरों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है. भारतीय वायु सेना ने इसे सुदर्शन चक्र नाम दिया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन के विमान और मिसाइल के लिए बड़े इलाकों में नो फ्लाई जोन तैयार कर सकता है. 

कितनी है S-400 की मारक क्षमता 

S-400 सिस्टम अलग-अलग रेंज की मिसाइल के साथ काम करता है. इसकी सबसे लंबी दूरी वाली मिसाइल 400 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, जबकि यह 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर मौजूद टारगेट को भी मार गिराने में सक्षम है. इसके अलावा यह 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की पहचान करने वाला हाईटेक रडार है. वहीं इसमें एक साथ 300 से ज्यादा टारगेट ट्रैक करने की क्षमता है. यह 5 से 10 मिनट में तैनाती के लिए तैयार हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने में भी यह सक्षम है. रिपोर्ट्स के अनुसार इसका रडार सैटेलाइट फाइटर जेट तक को पकड़ सकता है. यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस में गिना जाता है.

ये भी पढ़ें-जहां है दिल्ली का जिमखाना, वहां कितने में है जमीन? जानें रियल एस्टेट के दाम

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 27 May 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
India-Russia Defense Deal S400 Air Defense System S400 Triumph Missile System India Air Defense Capability
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
S-400 Air Defense System: क्या है S-400? जिसे रूस से खरीदने जा रहा भारत, जानिए कितनी है इसकी मारक क्षमता
क्या है S-400? जिसे रूस से खरीदने जा रहा भारत, जानिए कितनी है इसकी मारक क्षमता
जनरल नॉलेज
Bakrid 2026: बकरीद और बकरा ईद में क्या है अंतर, क्या है दोनों को मनाने की वजह?
बकरीद और बकरा ईद में क्या है अंतर, क्या है दोनों को मनाने की वजह?
जनरल नॉलेज
Wifi का नाम वाई-फाई ही क्यों रखा गया, क्या होता है इसका मतलब?
Wifi का नाम वाई-फाई ही क्यों रखा गया, क्या होता है इसका मतलब?
जनरल नॉलेज
Bakrid 2026: बकरीद पर कुर्बानी को लेकर देशभर में घमासान, जानें किस राज्य में कौन-से जानवर मारने पर सख्त हैं नियम?
बकरीद पर कुर्बानी को लेकर देशभर में घमासान, जानें किस राज्य में कौन-से जानवर मारने पर सख्त हैं नियम?
Advertisement

वीडियोज

Jackie Shroff ने बताया ‘Bhidu’ का असली मतलब, पर्यावरण और पेड़ लगाने को लेकर की खास अपील
Bakrid 2026: Varanasi में नगर निगम का बड़ा एक्शन, बंद कराई बकरा मंडी | Qurbani Controversy |Breaking
Honda City facelift 2026 HEV hybrid first look | #honda #hondacity #autolive
The Most Affordable Chetak | #chetak #bajajchetak #affordable #autolive
West Bengal Politics: घुसपैठियों पर CM Suvendu Adhikari का ताबड़तोड़ एक्शन | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम में UCC बिल पास होने के बाद CM हिमंत बिस्वा सरमा का पहला रिएक्शन, कहा- हर धर्म के लोगों...
असम में UCC बिल पास होने के बाद CM हिमंत बिस्वा सरमा का पहला रिएक्शन, कहा- हर धर्म के लोगों...
बिहार
कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कांग्रेस? राहुल गांधी के करीबी नेता के बयान से मची हलचल
कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कांग्रेस? राहुल गांधी के करीबी नेता के बयान से मची हलचल
टेलीविजन
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया? कंपोजर ने किया रिएक्ट
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया?
इंडिया
दहेज मामले में महिला की मौत पर SC ने तय की जवाबदेही- चारदीवारी में क्या हुआ ससुरालवालों को देना होगा जवाब
दहेज मामले में महिला की मौत पर SC ने तय की जवाबदेही- चारदीवारी में क्या हुआ ससुरालवालों को देना होगा जवाब
आईपीएल 2026
'वैभव सूर्यवंशी अभी तैयार नहीं', आखिर ऐसा क्यों बोले सौरव गांगुली? होश उड़ा देगा बयान
'वैभव सूर्यवंशी अभी तैयार नहीं', आखिर ऐसा क्यों बोले सौरव गांगुली? होश उड़ा देगा बयान
विश्व
Explained: US-ईरान जंग के तीन महीने पूरे! कैसे होर्मुज से दुनिया की नसों में घुला जहर, भारत पर चौतरफा मार और IMF की चौंकाने वाली रिपोर्ट
ईरान जंग के तीन महीनों में कैसे होर्मुज से दुनिया में घुला जहर? भारत पर चौतरफा मार, IMF की...
विश्व
भारत के 3,600 से ज्यादा टैंकों को महाबली बनाएंगे हम', रूसी टैंक डिजाइनर का ऑफर, T-90 भीष्म बनेगा विध्वंसक
भारत के 3,600 से ज्यादा टैंकों को महाबली बनाएंगे हम', रूसी टैंक डिजाइनर का ऑफर, T-90 भीष्म बनेगा विध्वंसक
धर्म
Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: ये मैसेज भेज कहें हैप्पी ईद-उल-अजहा, तुरंत रिप्लाई आएगा बकरीद मुबारक
Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: ये मैसेज भेज कहें हैप्पी ईद-उल-अजहा, तुरंत रिप्लाई आएगा बकरीद मुबारक
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget