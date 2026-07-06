शादी से पहले अजीब सी सनक... क्या है ओजेम्पिक ट्रेंड? जिसके लिए लोग घटा रहे चर्बी

शादी का दिन हर किसी के लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है, जहां पर हर कोई सबसे हसीन और परफेक्ट दिखना चाहता है. कोई भी यह नहीं चाहता है कि वह अपनी शादी के दिन मोटा और अजीब से लुक में नजर आए. इसी परफेक्ट लुक और वेडिंग आउटफिट में फिट होने के लिए युवा एक बेहद खतरनाक शॉर्टकट अपना रहे हैं, जिसे ओजम्पिक ट्रेंड का नाम दिया गया है. अपनी शादी की तस्वीरों में एकदम स्लिम और ट्रिप दिखने के सामाजिक दबाव में आज के दूल्हा-दुल्हन महीनों जिम में पसीना बहाने की बजाय वजन घटाने वाले इंजेक्शन का सहारा ले रहे हैं. बिना डॉक्टरी सलाह केकिया गया यह चलन अब लोगों की सेहत के लिए आफत बनता जा रहा है.

क्या है ओजेम्पिक ट्रेंड?

दरअसल ओजेम्पिक जिसका वैज्ञानिक नाम सेमाग्लूटाइड है, यह मूल रूप से कोई वजन घटाने की दवाई नहीं है. डेनमार्क की एक मशहूर कंपनी नोवो नार्डिस्क ने इसे खास तौर पर टाइप-2 डाइबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बनाया था. यह दवाई इंसान के शरीर में जाकर भूख को एकदम कम कर देती है और हमारे पाचन तंत्र की रफ्तार को धीमा कर देती है, जिससे व्यक्ति का वजन तेजी से गिरने लगता है. हालांकि भारत में इस दवाई को मुख्य रूप से सिर्फ डाइबिटीज के इलाज के लिए ही मंजूरी मिली हुई है, लेकिन लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक फायदे के लिए कर रहे हैं.

सोशल मीडिया का दवाब और ब्यूटी-वेलनेस का ट्रेंड

आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी सोशल साइट्स पर शादी की परफेक्ट तस्वीरें पोस्ट करने का लोगों में अलग ही भूत सवार है. इसी सामाजिक दबाव के कारण अब युवा नेचुरल तरीके से वजन कम करने के बजाय इस मेडिकल शॉर्टकट को चुन रहे हैं. हैरानी की बात तो यह है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों के कुछ ब्यूटी और वेलनेस क्लीनिक इस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं. वे शादियों के सीजन में युवाओं को लुभाने के लिए बाकायदा प्री-वेडिंग वेट लॉस पैकेजस बेच रहे हैं, जिसमें बिना किसी चांज के इन इंजेक्शनों को कोर्स के रूप में दिया जा रहा है.

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शादी के जोड़े में स्लिम दिखने की चाहत

इस शॉर्टकट वेट लॉस का एक बेहद अजीब और व्यावहारिक असर ब्राइडल बुटीक और फैशन डिजाइनरों पर भी देखने को मिल रहा है. नवाबों की तरह से लाखों रुपये खर्चा करके खरीदे गए महंगे ब्राइडल लहंगे और शेरवानियां अचानक दूल्हा-दुल्हनों को ढीले होने लगते हैं. इस ओजेम्पिक इंजेक्शन के असर से शादी से ठीक कुछ दिन पहले तक उनका वजन इतनी तेजी से घट जाता है कि कपड़ों की फिटिंग भी बिगड़ जाती है, जिससे उनको उसे ठीक कराना पड़ता है और तब कहीं जाकर लोगों की शादी के जोड़े में स्लिम दिखने की चाहत पूरी होती है.

शॉर्टकट मारकर खूबसूरत दिखने की चाहत बना रही बीमार

हेल्थ एक्सपर्ट और बड़े-बड़े डॉक्टर्स ने इस ओजेम्पिक ट्रेंड को लेकर गंभीर चेतावनियां दी हैं. बिना किसी उचित डॉक्टरी सलाह और केवल सुंदर दिखने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करने से शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है. इसके इस्तेमाल से दूल्हा दुल्हन शादी के मेन फंक्शन में गंभीर डिहाइड्रेशन, लगातार उल्टी और जी मिचलाने जैसी समस्याओं के शिकार हो रहे हैं. ओजेम्पिक के जरिए अचानक वजन घटाने से चेहरे का फैट गायब हो जाता है और त्वचा लटक जाती है, जिसे मेडिकल भाषा में ओजेम्पिक फेस कहा जाता है, जो लोगों से उनकी नेचुरल ब्यूटी छीन रहा है.

अंदरूनी अंगों पर भी गंभीर असर

ओजेम्पिक के जरिए सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं बिगड़ रही है, बल्कि यह जानलेवा शॉर्टकट शरीर के अंदरूनी हिस्सों को भी खोखला कर रहा है. डॉक्टरों के अनुसार इस दवाई के गलत इस्तेमाल से शरीर का पूरा हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे अग्नाशय में गंभीर सूजन जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिसके लिए लंबे वक्त तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है.

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