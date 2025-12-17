हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या है कार डिप्लोमेसी, जो भारत से लेकर जॉर्डन तक बटोर रही सुर्खियां?

क्या है कार डिप्लोमेसी, जो भारत से लेकर जॉर्डन तक बटोर रही सुर्खियां?

Pm Modi Car Diplomacy: जब राजनयिक मुलाकातें परंपरागत प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर कार की सीट तक आती हैं, तो यही बनती है कार डिप्लोमेसी. पीएम मोदी की जॉर्डन और इथियोपिया यात्रा ने इसे नए आयाम तक पहुंचाया.

By : निधि पाल | Updated at : 17 Dec 2025 03:54 PM (IST)
Preferred Sources

राजनयिक शिष्टाचार और व्यक्तिगत गर्मजोशी का मिलन कभी-कभी बेहद अनोखे अंदाज में देखने को मिलता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की तीन देशों की यात्रा में जॉर्डन और इथियोपिया में उनका स्वागत इस तरह किया गया कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में इसे खास दर्जा मिल गया. व्यक्तिगत रूप से नेताओं द्वारा कार चलाकर लाना-ले जाना, गले मिलकर विदाई देना और दोस्ताना बातचीत, ये सारे संकेत कार डिप्लोमेसी की नई मिसाल बन गए हैं.

कार डिप्लोमेसी का अनोखा अंदाज

जॉर्डन में क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्लाह द्वितीय ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को म्यूजियम तक गाड़ी चलाकर पहुंचाया और कार्यक्रम खत्म होने पर एयरपोर्ट तक भी उन्हें गाड़ी में छोड़ दिया. इस अनोखी पहल ने भारत-जॉर्डन संबंधों की गर्मजोशी को दर्शाया. इथियोपिया में भी पीएम अबी अहमद अली ने एयरपोर्ट पर मोदी का स्वागत करते हुए खुद कार चलाकर होटल तक पहुंचाया. यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत जुड़ाव और सम्मान कभी-कभी औपचारिक रस्मों से भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है.

वैश्विक नेताओं के साथ मोदी की कार यात्रा

कार डिप्लोमेसी केवल जॉर्डन या इथियोपिया तक सीमित नहीं है. दिसंबर 2014 में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन भारत आए थे, तब उन्होंने अपनी कार में पीएम मोदी को बैठाकर सरकारी आवास तक पहुंचाया था और साथ में करीब 50 मिनट हल्की-फुल्की बातचीत की थी. इसी तरह अमेरिका में राष्ट्रपति ओबामा ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेमोरियल के दौरे पर पीएम मोदी के साथ 10-12 मिनट की ड्राइव की. जापान में पीएम मोदी और तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे बुलेट ट्रेन की ड्राइवर सीट में बैठकर रोड शो का अनुभव साझा कर चुके हैं.

व्यक्तिगत संबंध बनाम औपचारिक प्रोटोकॉल

कार डिप्लोमेसी का असली महत्व केवल यात्रा का नहीं, बल्कि उस रिश्ते और आपसी विश्वास का है जो नेताओं के बीच बनता है. यह औपचारिक बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेंस या शिखर सम्मेलन की जगह व्यक्तिगत जुड़ाव और भरोसे को उजागर करता है. भारत-यूएई के संबंधों में भी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 2015 और 2018 में पीएम मोदी की हर यात्रा पर व्यक्तिगत रूप से उन्हें कार से एयरपोर्ट तक पहुंचाया.

क्यों बन गई कार डिप्लोमेसी चर्चा का विषय

पीएम मोदी की यात्रा में कार डिप्लोमेसी इसलिए सुर्खियों में रही क्योंकि यह पारंपरिक राजनयिक रस्मों से हटकर मानवीय जुड़ाव दिखाती है. औपचारिक स्वागत और समारोह के बजाय व्यक्तिगत तरीके से स्वागत करना, नेताओं के बीच सीधे संवाद और आत्मीयता का संदेश देता है. यही कारण है कि इस तरह की पहल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हुई.

यह भी पढ़ें: 2014 से अब तक कितने देशों का दौरा कर चुके पीएम मोदी, कहां की करेंसी की सबसे ज्यादा वैल्यू?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 17 Dec 2025 03:54 PM (IST)
Tags :
PM Modi Pm Modi Car Diplomacy Jordan Modi Ethiopia Modi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दरवाजे पर ताला, भाई चुप, मोहल्ले में सन्नाटा... हैदराबाद में सिडनी हमलावर साजिद के घर क्या मिला?
दरवाजे पर ताला, भाई चुप, मोहल्ले में सन्नाटा... हैदराबाद में सिडनी हमलावर साजिद के घर क्या मिला?
पंजाब
मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में शामिल गैंगस्टर का एनकाउंटर, दो पुलिसकर्मी भी घायल
मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में शामिल गैंगस्टर का एनकाउंटर, दो पुलिसकर्मी भी घायल
इंडिया
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
क्रिकेट
IPL Auction 2026: पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
Advertisement

वीडियोज

Trump के 50% Tariffs Fail , November में India का Export Blast | Trade Deficit Lowest | Paisa Live
Insurance Companies के लिए बड़ा Game-Changer Bill | India में Foreign Investment का रास्ता साफ
Delhi Pollution: 50% वर्क फ्रॉम होम...बढ़ते पॉल्यूशन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Delhi Pollution
VB–G RAM G Bill: VB–G RAM G आने कैसे मजदूरों को मिलेगा बड़ा फायदा! | New Mgnrega Bill | Congress
Delhi Air Pollution: दिल्ली में फैली जहरीली हवा..AQI 300 पार | Pollution | AQI | Rekha Gupta | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दरवाजे पर ताला, भाई चुप, मोहल्ले में सन्नाटा... हैदराबाद में सिडनी हमलावर साजिद के घर क्या मिला?
दरवाजे पर ताला, भाई चुप, मोहल्ले में सन्नाटा... हैदराबाद में सिडनी हमलावर साजिद के घर क्या मिला?
पंजाब
मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में शामिल गैंगस्टर का एनकाउंटर, दो पुलिसकर्मी भी घायल
मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में शामिल गैंगस्टर का एनकाउंटर, दो पुलिसकर्मी भी घायल
इंडिया
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
क्रिकेट
IPL Auction 2026: पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
जनरल नॉलेज
किन-किन हिंदू राजकुमारियों ने मुस्लिमों को बनाया अपना पति? जानें हर एक का नाम
किन-किन हिंदू राजकुमारियों ने मुस्लिमों को बनाया अपना पति? जानें हर एक का नाम
ट्रेंडिंग
चूल्हे पर महाराष्ट्रियन डिश थालीपीठ बनाती नजर आई IAS की बीवी, यूजर्स पूछने लगे- कश्मीरी लड़की ने कैसे सीखी इतनी अच्छी मराठी?
चूल्हे पर महाराष्ट्रियन डिश थालीपीठ बनाती नजर आई IAS की बीवी, यूजर्स पूछने लगे- कश्मीरी लड़की ने कैसे सीखी इतनी अच्छी मराठी?
शिक्षा
हाइड्रोजन ट्रेन का ड्राइवर बनने के लिए कौन-सा कोर्स जरूरी, जानें कितनी ज्यादा मिलेगी सैलरी?
हाइड्रोजन ट्रेन का ड्राइवर बनने के लिए कौन-सा कोर्स जरूरी, जानें कितनी ज्यादा मिलेगी सैलरी?
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget