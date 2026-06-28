सांप अगर सांप को ही काट ले तो क्या होगा, जानिए क्या सच में हो जाती है मौत?

Scientific Facts About Snake: सांपों को लेकर हमारे मन में हमेशा कई अजीब अजीब तरह के सवाल घूमते रहते हैं. आमतौर पर यह बात तो सब जानते हैं कि अगर एक जहरीले सांप ने किसी इंसान को काट लिया और उसका समय पर इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान चली जा सकती है. ऐसे में एक सवाल यह भी है कि अगर एक जहरीला सांप किसी दूसरे सांप को ही काट ले तो क्या उसका जहर दूसरे सांप पर असर करेगा? बता दें कि इसका इसका जवाब हर किसी को हैरान कर देता है.

अपनी ही प्रजाति के जहर से क्यों सुरक्षित रहते हैं सांप?

विज्ञान कहता है कि अगर एक सांप अपनी ही प्रजाति यानी अपने जैसे दूसरे सांप को काट ले तो उस दूसरे सांप की जान को जहर से कोई खतरा नहीं होता. इसके पीछे की वजह है इम्युनिटी. हर प्रजाति का सांप अपनी ही प्रजाति के जहर के खिलाफ शरीर में पहले से ही ऐसे तत्व बनाकर रखता है, जो उस जहर को बेअसर कर देते हैं. अगर एक कोबरा दूसरे कोबरा को काटे तो काटे जाने वाले सांप को सिर्फ काटने से लगी चोट का दर्द होगा, लेकिन जहर से उसकी जान नहीं जाएगी.

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दूसरी प्रजाति के सांप पर जानलेवा बन सकता है जहर

दूसरी तरफ अगर कोई सांप किसी अलग प्रजाति के सांप को काट ले तो वहां यह सुरक्षा बिल्कुल काम नहीं करती. मतलब अगर कोई किंग कोबरा किसी दूसरी प्रजाति के सांप को काट ले तो उस सांप पर जहर ठीक वैसा ही असर करेगा, जैसा यह किसी इंसान या किसी जानवर पर करता है और उसकी जान भी जा सकती है. दरअसल हर प्रजाति का जहर रासायनिक रूप से अलग होता है और किसी सांप का शरीर सिर्फ अपनी प्रजाति के जहर को ही पहचान कर बेअसर करना जानता है, बाकी ओर किसी प्रजातियों के जहर को नहीं.

साथ ही, यह भी दिलचस्प बात है कि सांप अपने ही जहर से भी सुरक्षित रहते हैं, इसलिए अगर गलती से वह खुद को काट भी लें तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होता. हालांकि, असल जिंदगी में सांप आमतौर पर एक-दूसरे को जहर के लिए नहीं काटते, क्योंकि जहर बनाना उनके शरीर के लिए काफी मुश्किल और मेहनत वाला काम होता है, इसलिए वे इसे सिर्फ शिकार पकड़ने या अपनी जान बचाने के लिए ही इस्तेमाल करना करते हैं.

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