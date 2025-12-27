Bhutan Currency: अगर आप भूटान की यात्रा की योजना बना रहे हैं या फिर सिर्फ इसकी करेंसी सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बात आपका ध्यान जरूर खींचेगी की भूटान का दुनिया में भारत के साथ सबसे करीबी करेंसी संबंध है. ज्यादातर विदेशी जगहों के उलट जहां पर एक्सचेंज रेट रोज बदलते रहते हैं भूटान की मौद्रिक व्यवस्था काफी ज्यादा स्थिर है.

भूटान की आधिकारिक करेंसी

भूटान के आधिकारिक करेंसी भूटानी न्गुल्ट्रम है. इसे रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान द्वारा जारी और रेगुलेट किया जाता है. भूटान ने 1974 में इस करेंसी को पेश किया था लेकिन आज भी यह भारतीय करेंसी सिस्टम से मजबूती से जुड़ा हुआ है.

भूटानी न्गुल्ट्रम भारतीय रुपए के बराबर क्यों है

भूटानी न्गुल्ट्रम भारतीय रुपए के साथ 1:1 पर पेग्ड है. इसका मतलब है कि दोनों करेंसी का मूल्य एक जैसा है और भूटान में भारतीय पैसे के लिए कोई एक्सचेंज लॉस नहीं होता. किसी निश्चित एक्सचेंज रेट की वजह से भारत में ₹100000 का मूल्य भूटान में ठीक 100000 न्गुल्ट्रम के ही बराबर है. लेटेस्ट डाटा के मुताबिक इसमें कोई भी कन्वर्जन चार्ज या फिर उतार-चढ़ाव शामिल नहीं है.जब भी आप सीमा पार करते हैं तो आपकी खरीदने की शक्ति में कोई बदलाव नहीं आता.

आपको बता दें कि भारतीय रुपये भूटान में स्वीकार किए जाते हैं. खासकर थिम्फू और पारो जैसे शहरों में. यहां छोटे भारतीय नोट पसंद किए जाते हैं और दुकानों, टैक्सियों और स्थानीय बाजारों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक नियमों के मुताबिक भारतीय यात्री भूटान में ₹100 के नोट या फिर छोटे मूल्य वर्ग के नोट किसी भी राशि में ले जा सकते हैं. ₹200 और ₹500 जैसे ज्यादा मूल्य के नोटों के लिए प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा ₹25000 है. यहां पर ₹2000 के नोट अक्सर छोटे विक्रेताओं द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते. यही वजह है कि इनसे बचना चाहिए.

भूटान में डिजिटल पेमेंट

भूटान में कैश को सबसे भरोसेमंद पेमेंट तरीका माना जाता है. हालांकि कई सारी यूपीआई सर्विस भारतीय टूरिस्ट के लिए उपलब्ध हैं लेकिन इनकी उपलब्धता हर जगह एक जैसी नहीं है. नेटवर्क की समस्या और लिमिटेड कवरेज की वजह से यहां पर कैश काफी ज्यादा जरूरी है. एयरपोर्ट और बैंक जैसे बैंक ऑफ भूटान और भूटान नेशनल बैंक में एटीएम और करंसी एक्सचेंज सर्विस मौजूद है.

