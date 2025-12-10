IQ, EQ, SQ और AQ क्या हैं, इनसे कैसे चलता है दिमाग के तेज होने का पता?

अक्सर हम किसी को पढ़ाई में तेज देखकर समझ लेते हैं कि वह बहुत होशियार है, लेकिन क्या सच में दिमाग की तेजी सिर्फ पढ़ाई या लॉजिक से मापी जा सकती है. इसे लेकर मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग की तेजी सिर्फ पढ़ाई या लॉजिक से मापी नहीं जा सकती है. इंसान की सफलता और उसकी सोचने समझने की क्षमता सिर्फ IQ पर नहीं टिकी होती है. ऐसे में आज प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में IQ, EQ, SQ और AQ यह चारों ही तरह की इंटेलीजेंस बराबर मायने रखती है. यही वजह है कि कोई व्यक्ति अपने काम में जीनियस होते हुए भी लोगों से बातचीत में कमजोर हो सकता है, जबकि कोई कमरे में मौजूद माहौल तुरंत समझ लेता है लेकिन मैथ्स के सवाल से घबरा जाता है. वहीं अब मनोवैज्ञानिक इन चारों क्यू को दिमागी क्षमता का पूरा पैमाना मानते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि IQ, EQ, SQ और AQ क्या है और इसे दिमाग के तेज होने का पता कैसे चलता है.

IQ यानी सोचने समझने की क्षमता

IQ वह क्षमता है जिससे इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करता है, चीजें याद रखता है और तेजी से जानकारी प्रोसेस करता है. स्कूल, कॉलेज की पढ़ाई और टेक्निकल करियर में इसकी अहम भूमिका होती है, लेकिन सिर्फ IQ होने से सफलता तय नहीं होती है.

EQ यानी इमोशन को समझने की क्षमता

EQ बताता है कि इंसान अपनी और दूसरों की भावनाओं को कितना समझाता है. यही क्षमता रिश्ते, टीमवर्क को लीडरशिप को मजबूत बनाती है. इसे इस तरह समझा जा सकता है कि अब्राहम लिंकन को दुनिया आज इसलिए याद करती है क्योंकि उनकी लीडरशिप का असली आधार उनकी इमोशनल समझ थी. जिसने उन्हें मुश्किल समय में भी लोगों को साथ लेकर चलने में मदद की.

SQ यानी लोगों से जुड़ने की क्षमता

SQ वह क्षमता है जिससे इंसान दूसरों को समझता है, रिश्ते बनाता है और सोशल माहौल में भी खुद को सहज रखता है. ऑफिस कल्चर, नेटवर्किंग और टीमवर्क इन सब में SQ बड़ी भूमिका निभाता है. जिन लोगों का SQ मजबूत होता है. वह आसानी से लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं और किसी भी टीम या ग्रुप में जल्दी फिट हो जाते हैं.

AQ यानी मुश्किलों से उभरने की क्षमता

AQ इंसान की वह ताकत है, जिससे वह मुश्किलों, असफलताओं और स्ट्रेस से निपटता है. आज की तेज रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा AQ की ही होती है, क्योंकि बदलते माहौल में खुद को एडजस्ट करना ही असली सफलता है. ऐसे में जो लोग मुश्किल हालात में भी टिके रहते हैं और सिखते हुए आगे बढ़ते हैं उनका AQ मजबूत माना जाता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन चारों में से कोई एक भी क्षमता कमजोर हो तो इंसान का विकास रुक सकता है. जैसे सिर्फ IQ होने पर इंसान अच्छा जज करने वाला तो बन सकता है लेकिन लीडर नहीं बन सकता. वहीं सिर्फ EQ होने पर व्यक्ति लोगों से गुल मिल सकता है लेकिन मुश्किल हालात में टूट सकता है. इसलिए इन चारों क्यू का बैलेंस जरूरी होता है.

ये भी पढ़ें: कैसे खोल सकते हैं अपनी एयरलाइंस कंपनी, कम से कम कितने प्लेन होने जरूरी?