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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजVenezuela Earthquake: वेनेजुएला में किस धर्म के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा, जानें यहां कितने मुस्लिम और कितने क्रिश्चियंस?

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में किस धर्म के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा, जानें यहां कितने मुस्लिम और कितने क्रिश्चियंस?

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला इस वक्त भूकंप की मार झेल रहा है. एक के बाद एक लगातार आए दो भूकंप ने सब बर्बाद कर दिया है. चलिए जानें कि इस देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम आबादी की संख्या कितनी है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 25 Jun 2026 01:24 PM (IST)
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Venezuela Earthquake: लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला इस समय कुदरत के सबसे भयानक रूप का सामना कर रहा है. गुरुवार तड़के (भारतीय समय के अनुसार) महज एक मिनट के अंदर आए दो बैक-टू-बैक विनाशकारी भूकंपों ने हंसते-खेलते देश को महबे के ढेर में तब्दील कर दिया है. 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले इन झटकों ने राजधानी काराकस समेत कई शहरों को हिलाकर रख दिया है. वेनेजुएला के कार्वाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इसे देश के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बताया है, जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. इस संकट के बीच चलिए यह जान लेते हैं कि आखिर वहां पर क्रिश्चियन और मुस्लिम आबादी कितनी है और वहां का धार्मिक ताना-बाना कैसा है.

किस धर्म की आबादी का गढ़ है वेनेजुएला?

वेनेजुएला बुनियादी तौर पर ईसाई बहुल देश है, जहां की सांस्कृतिक और सामाजिक जड़ों में ईसाई धर्म गहराई से बसा हुआ है. देश की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो करीब 71 फीसदी से लेकर 92 फीसदी के बीच है, यह ईसाई धर्म को मानता है. इसमें भी सबसे बड़ी तादाद रोमन कैथोलिक संप्रदाय के लोगों की है. कुल जनसंख्या के लगभग 71 फीसदी लोग कैथोलिक परंपरा का पालन करते हैं. इसकी मुख्य वजह यह है कि सदियों पहले स्पेनिश शासन के दौरान यहां पर इस धर्म की नींव पड़ी थी, जो कि आज भी वहां के लोगों की जीवनशैली का अहम हिस्सा है.

प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का बढ़ता हुआ दायरा

पिछले कुछ दशकों में ईसाई धर्म में एक बड़ा सामाजिक बदलाव देखने को मिला है. कैथोलिक मान्यताओं के अलावा अब वहां पर प्रोटेस्टेंट और इवेंजलिकल चर्च से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिला है. आंकड़ों की मानें तो देश की करीब 17 फीसदी आबादी इस समूह से ताल्लुक रखती है. वेनेजुएला के गांवों से लेकर आधुनिक शहरों तक नए-नए चर्च और धार्मिक कम्युनिटीज बन रही हैं. यह बदलाव बताता है कि समय के साथ वहां के लोगों का अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं को चुनने और बदलने का नजरिया काफी हद तक बदल गया है.

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वेनेजुएला में इस्लाम धर्म की आबादी कितनी?

ईसाई धर्म के अलावा वेनेजुएला में दूसरे धर्म की आबादियों की बात की जाए तो वहां उनकी संख्या बेहद कम है. यहां पर मुस्लिम, हिंदू और यहूदी धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में. इस देश में मुस्लिम समुदाय के लोगों की हिस्सेदारी महज 0.4 प्रतिशत के आसपास ही है. रिपोर्ट्स की मानें तो दशकों पहले ये लोग व्यापार या अन्य किसी सिलसिले में यहां पर आकर बसे थे. 

धार्मिक व्यवस्था में यकीन न रखने वाले कितने?

यहां सिर्फ क्रिश्चियन, मुस्लिम, यहूदी या फिर हिंदू ही नहीं, बल्कि किसी भी धर्म को न मानने वाले लोग भी रहते हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश की आबादी का करीब 9 फीसदी के आसपास का हिस्सा धर्मनिरपेक्ष लोगों का है. ये वो लोग हैं जो कि चर्च, मंदिर, मस्जिद किसी भी धार्मिक मान्यताओं से दूर रहते हैं. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 01:24 PM (IST)
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