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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजVenezuela Earthquak: भूकंप से कब-कब बुरी तरह कांप चुका वेनेजुएला, जानें कब हुई थी सबसे ज्यादा तबाही?

Venezuela Earthquak: भूकंप से कब-कब बुरी तरह कांप चुका वेनेजुएला, जानें कब हुई थी सबसे ज्यादा तबाही?

Venezuela Earthquak: वेनेजुएला में आज सुबह 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंपों ने राजधानी कराकस समेत कई राज्यों में तबाही मचा दी. महज 39 सेकंड के अंतराल में आए दो झटकों के बाद कई इमारतें ढह गई.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 25 Jun 2026 12:26 PM (IST)
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Venezuela Earthquak: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला एक बार फिर भीषण भूकंप की मार झेल रहा है. वेनेजुएला के अनुसार बुधवार शाम और भारतीय समय अनुसार गुरुवार की सुबह 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंपों ने राजधानी कराकस समेत कई राज्यों में भारी तबाही मचा दी. महज 39 सेकंड के अंतराल में आए दो झटकों के बाद कई इमारतें ढह गई. हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा और सरकार को नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह पिछले 100 सालों से ज्याद में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब इस देश ने इतने विनाशकारी भूकंप का सामना किया हो. इतिहास गवाह है कि वेनेजुएला कई बार भूकंप की वजह से भारी तबाही झेल चुका है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वेनेजुएला भूकंप से कब-कब पूरी तरह कांप चुका है और सबसे ज्यादा तबाही कब हुई थी. 

क्यों बार-बार आते हैं वेनेजुएला में भूकंप? 

वेनेजुएला ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जहां कैरेबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट एक दूसरे के संपर्क में आती है. इन दोनों टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लगातार तनाव जमा होता रहता है, जो समय-समय पर बड़े भूकंप के रूप में बाहर निकलता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, सैन सेबेस्टियन फॉल्ट, एल पिलार फॉल्ट और बोकोनो फॉल्ट वे प्रमुख भूगर्भीय दरारे हैं, जो देश में बड़े भूकंप के लिए जिम्मेदार मानी जाती है. इन फॉल्ट लाइनों पर वर्षों तक दबाव जमा होता रहता है और फिर अचानक ऊर्जा निकलने से शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस होते हैं. 

1812 का भूकंप जब हजारों लोगों की गई थी जान 

वेनेजुएला के इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंप 1812 में आया था. उस समय आए 7.5 से 7.7 तीव्रता की भूकंप ने कराकस और मेरिडा समेत कई शहरों को तबाह कर दिया था. अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS)  के अनुसार इस आपदा में करीब 30000 लोगों की मौत हुई थी. यह भूकंप उस समय आया था, जब वेनेजुएला स्पेन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था. राजधानी कराकस को भारी नुकसान पहुंचने से प्रशासनिक और सैन्य गतिविधियां प्रभावित हुई थी. 

1900 में फिर दहली थी धरती 

1812 के बाद वर्ष 1900 में भी एक शक्तिशाली भूकंप ने कराकस और आसपास के इलाकों को नुकसान पहुंचा. यह भूकंप उसी भूगर्भीय क्षेत्र में आया था, जहां अब भी भूकंपीय गतिविधियां लगातार दर्ज की जाती है. यह उन शुरुआती भूकंपों में शामिल था, जिन्हें आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से रिकॉर्ड किया गया था. 

ये भी पढ़ें-Venezuela Earthquak: भूकंप से वेनेजुएला के किस शहर में सबसे ज्यादा हुई तबाही? जानें राजधानी कराकस के हालात

1967 का भूकंप बना बड़ा टर्निंग पॉइंट 

वेनेजुएला की राजधानी कराकस में 1967 में 6.5 से 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था. इस भूकंप में 225 से 300 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. कई बहु मंजिला इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कुछ पूरी तरह ढह गई. पालोस ग्रांडेस और अल्तामिरा जैसे इलाकों में भारी नुकसान हुआ था. यही वह भूकंप था, जिसके बाद वेनेजुएला सरकार ने भवन निर्माण नियमों और भूकंपरोधी मानकों को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठाए. 

1997 में आया था कैरियाको भूकंप 

1997 में पूर्वोत्तर वेनेजुएला के कैरियाको क्षेत्र में एक और बड़ा भूकंप आया. इस आपदा में दर्जनों लोगों की जान गई थी और कई इलाकों में जमीन की सतह तक फट गई थी. इस भूकंप ने एल पिलार फॉल्ट की सक्रियता को दुनिया के सामने फिर से उजागर किया. इसके बाद वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि देश के कई हिस्सों में बड़े भूकंप के आशंका बनी हुई है.

ये भी पढ़ें-Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में क्यों आते हैं बेहद भयंकर भूकंप? समझ लें पूरा भूगोल 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 25 Jun 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
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