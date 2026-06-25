भूकंप से कब-कब बुरी तरह कांप चुका वेनेजुएला, जानें कब हुई थी सबसे ज्यादा तबाही?

Venezuela Earthquak: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला एक बार फिर भीषण भूकंप की मार झेल रहा है. वेनेजुएला के अनुसार बुधवार शाम और भारतीय समय अनुसार गुरुवार की सुबह 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंपों ने राजधानी कराकस समेत कई राज्यों में भारी तबाही मचा दी. महज 39 सेकंड के अंतराल में आए दो झटकों के बाद कई इमारतें ढह गई. हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा और सरकार को नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह पिछले 100 सालों से ज्याद में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब इस देश ने इतने विनाशकारी भूकंप का सामना किया हो. इतिहास गवाह है कि वेनेजुएला कई बार भूकंप की वजह से भारी तबाही झेल चुका है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वेनेजुएला भूकंप से कब-कब पूरी तरह कांप चुका है और सबसे ज्यादा तबाही कब हुई थी.

क्यों बार-बार आते हैं वेनेजुएला में भूकंप?

वेनेजुएला ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जहां कैरेबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट एक दूसरे के संपर्क में आती है. इन दोनों टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लगातार तनाव जमा होता रहता है, जो समय-समय पर बड़े भूकंप के रूप में बाहर निकलता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, सैन सेबेस्टियन फॉल्ट, एल पिलार फॉल्ट और बोकोनो फॉल्ट वे प्रमुख भूगर्भीय दरारे हैं, जो देश में बड़े भूकंप के लिए जिम्मेदार मानी जाती है. इन फॉल्ट लाइनों पर वर्षों तक दबाव जमा होता रहता है और फिर अचानक ऊर्जा निकलने से शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस होते हैं.

1812 का भूकंप जब हजारों लोगों की गई थी जान

वेनेजुएला के इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंप 1812 में आया था. उस समय आए 7.5 से 7.7 तीव्रता की भूकंप ने कराकस और मेरिडा समेत कई शहरों को तबाह कर दिया था. अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार इस आपदा में करीब 30000 लोगों की मौत हुई थी. यह भूकंप उस समय आया था, जब वेनेजुएला स्पेन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था. राजधानी कराकस को भारी नुकसान पहुंचने से प्रशासनिक और सैन्य गतिविधियां प्रभावित हुई थी.

1900 में फिर दहली थी धरती

1812 के बाद वर्ष 1900 में भी एक शक्तिशाली भूकंप ने कराकस और आसपास के इलाकों को नुकसान पहुंचा. यह भूकंप उसी भूगर्भीय क्षेत्र में आया था, जहां अब भी भूकंपीय गतिविधियां लगातार दर्ज की जाती है. यह उन शुरुआती भूकंपों में शामिल था, जिन्हें आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से रिकॉर्ड किया गया था.

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1967 का भूकंप बना बड़ा टर्निंग पॉइंट

वेनेजुएला की राजधानी कराकस में 1967 में 6.5 से 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था. इस भूकंप में 225 से 300 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. कई बहु मंजिला इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कुछ पूरी तरह ढह गई. पालोस ग्रांडेस और अल्तामिरा जैसे इलाकों में भारी नुकसान हुआ था. यही वह भूकंप था, जिसके बाद वेनेजुएला सरकार ने भवन निर्माण नियमों और भूकंपरोधी मानकों को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठाए.

1997 में आया था कैरियाको भूकंप

1997 में पूर्वोत्तर वेनेजुएला के कैरियाको क्षेत्र में एक और बड़ा भूकंप आया. इस आपदा में दर्जनों लोगों की जान गई थी और कई इलाकों में जमीन की सतह तक फट गई थी. इस भूकंप ने एल पिलार फॉल्ट की सक्रियता को दुनिया के सामने फिर से उजागर किया. इसके बाद वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि देश के कई हिस्सों में बड़े भूकंप के आशंका बनी हुई है.

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