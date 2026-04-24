हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia Oil: मिडिल ईस्ट का तेल बिकना बंद हुआ तो भारत के लिए क्या-क्या होंगे ऑप्शंस? देखें पूरी लिस्ट

India Oil: मिडिल ईस्ट का तेल बिकना बंद हुआ तो भारत के लिए क्या-क्या होंगे ऑप्शंस? देखें पूरी लिस्ट

India Oil: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर ईंधन आपूर्ति पर पड़ रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद हो जाए तो भारत इस परेशानी से कैसे निपटेगा.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 24 Apr 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • वैकल्पिक समुद्री मार्गों और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की योजनाएं तैयार।

India Oil: मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है और अमेरिका ने नाकाबंदी. अगर मिडल ईस्ट से तेल की सप्लाई पूरी तरह से रुक जाए तो भारत को एक गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है. भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 80% से 88% हिस्सा इंपोर्ट करता है. हालांकि भारत ने ऐसे संकट से निपटने के लिए पहले ही कई बैकअप रणनीतियां बनाई हुई हैं. आइए जानते हैं कि अगर यह रास्ते बंद हो जाते हैं तो भारत इस स्थिति को कैसे संभाल सकता है.

भारत की सुरक्षा की पहली पंक्ति 

भारत की सबसे मजबूत रणनीतियों में से एक है विविधीकरण. देश ने कई देशों से तेल लेकर एक ही क्षेत्र पर अपनी निर्भरता पहले ही काफी कम कर ली है. रूस एक प्रमुख सप्लायर के रूप में उभरा है. यहां बड़ी मात्रा में तेल आसानी से उपलब्ध है. इसी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से इंपोर्ट और कनाडा से संभावित सप्लाई भी बढ़ रही है. 

इसके अलावा पश्चिम अफ्रीका के देश जैसे नाइजीरिया और अंगोला भरोसेमंद बैकअप विकल्पों के रूप में काम करते हैं. लैटिन अमेरिकी देश जैसे ब्राजील, मेक्सिको, कोलंबिया और वेनेजुएला भी जरूरत पड़ने पर सप्लाई में काफी बढ़ोतरी कर सकते हैं.

आपातकालीन सुरक्षा कवच 

भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के रूप में एक सुरक्षा बफर बनाया है. ये भंडार प्रमुख स्थानों पर जमीन के नीचे बनी सुविधाओं में रखे जाते हैं. साथ ही इनका इस्तेमाल आपातकालीन स्थितियों में किया जाता है. फिलहाल विशाखापट्टनम, मैंगलौर और पादुर जैसे शहरों में मौजूद भंडार लगभग 9.5 दिनों की मांग को पूरी कर सकते हैं. तेल कंपनियों के पास मौजूद स्टॉक को मिलकर भारत के पास कुल मिलाकर लगभग 74 दिनों का बैकअप है.

 वैकल्पिक समुद्री मार्ग

अगर होर्मुज स्ट्रेट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है तो भारत वैकल्पिक शिपिंग रास्तों का इस्तेमाल कर सकता है. एक प्रमुख विकल्प अफ्रीका के चारों ओर से जाने वाला केप ऑफ गुड होप मार्ग है. हालांकि इस रास्ते से यात्रा का समय और लागत बढ़ जाती है. 

घरेलू उत्पादन को बढ़ावा 

संकट के समय भारत अपने देश में ही तेल रिफायनिंग और ईंधन का उत्पादन बढ़ा सकता है. रिफाइनरियों को यह निर्देश दिया जा सकता है कि वे देश की अंदरूनी मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करें.

यह भी पढ़ें:  दूसरे दल से बीजेपी में आए कितने लोग अब तक बन चुके हैं मुख्यमंत्री? चौंका देंगे ये नाम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 24 Apr 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Oil Crisis Crude Oil Supply India Oil
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
India Oil: मिडिल ईस्ट का तेल बिकना बंद हुआ तो भारत के लिए क्या-क्या होंगे ऑप्शंस? देखें पूरी लिस्ट
मिडिल ईस्ट का तेल बिकना बंद हुआ तो भारत के लिए क्या-क्या होंगे ऑप्शंस? देखें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
Assembly Election 2026: दूसरे दल से बीजेपी में आए कितने लोग अब तक बन चुके हैं मुख्यमंत्री? चौंका देंगे ये नाम
दूसरे दल से बीजेपी में आए कितने लोग अब तक बन चुके हैं मुख्यमंत्री? चौंका देंगे ये नाम
जनरल नॉलेज
क्या स्पेस मिशन के लिए चुने जा सकते हैं दूसरे देश के नागरिक, जानें भारतीयों को कब-कब मिला मौका?
क्या स्पेस मिशन के लिए चुने जा सकते हैं दूसरे देश के नागरिक, जानें भारतीयों को कब-कब मिला मौका?
जनरल नॉलेज
अमेरिका में कौन लेता है परमाणु हमला करने का अंतिम फैसला, इसमें कौन-कौन होता है शामिल?
अमेरिका में कौन लेता है परमाणु हमला करने का अंतिम फैसला, इसमें कौन-कौन होता है शामिल?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने समझाया 'जो उचित समझो वो करो' का मतलब, मोदी सरकार ने दिया था आदेश
पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने समझाया 'जो उचित समझो वो करो' का मतलब, मोदी सरकार ने दिया था आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गंगा सप्तमी पर काशी में विशेष धार्मिक आयोजन, गंगा आरती में श्रद्धालुओं का सैलाब, देखें तस्वीरें
गंगा सप्तमी पर काशी में विशेष धार्मिक आयोजन, गंगा आरती में श्रद्धालुओं का सैलाब, देखें तस्वीरें
आईपीएल 2026
IPL में संजू सैमसन ने लगाया शतक का 'पंजा', वानखेड़े में चेन्नई ने ठोके 207 रन; चौकों-छक्कों की हुई बारिश
IPL में संजू सैमसन ने लगाया शतक का 'पंजा', वानखेड़े में चेन्नई ने ठोके 207 रन; चौकों-छक्कों की हुई बारिश
Results
UP Board Class Results: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, यहां देखें डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लिस्ट, ऐसे करें चेक
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, यहां देखें डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लिस्ट, ऐसे करें चेक
टेलीविजन
तेजस्वी प्रकाश से अंकिता लोखंडे की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
तेजस्वी से अंकिता की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
विश्व
‘बस इतना ही कहूंगा कि...’, भारत पर ट्रंप की अपमानजनक टिप्पणी, अब आया विदेश मंत्रालय का रिएक्शन
‘बस इतना ही कहूंगा कि...’, भारत पर ट्रंप की अपमानजनक टिप्पणी, अब आया विदेश मंत्रालय का रिएक्शन
आईपीएल 2026
इस दिन IPL 2026 में अपना पहला मैच खेलेंगे मिचेल स्टार्क? वापसी की तारीख आई सामने! जानें अपडेट
इस दिन IPL 2026 में अपना पहला मैच खेलेंगे मिचेल स्टार्क? वापसी की तारीख आई सामने! जानें अपडेट
विश्व
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget