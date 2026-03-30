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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran Uranium Price: ईरान में मौजूद 400 किलो यूरेनियम कितने का, जिसे छीनने की कोशिश में अमेरिका, जानें 1kg का रेट?

Iran Uranium Price: ईरान में मौजूद 400 किलो यूरेनियम कितने का, जिसे छीनने की कोशिश में अमेरिका, जानें 1kg का रेट?

Iran Uranium Price: अमेरिका ईरान के यूरेनियम को हथियाने पर विचार कर रहा है. आइए जानते हैं कि ईरान के पास मौजूद लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम की कितनी कीमत होगी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 30 Mar 2026 02:15 PM (IST)
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Iran Uranium Price: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को एक महीने से ज्यादा समय हो गया है. इसी बीच अब सबका ध्यान एक काफी संवेदनशील मुद्दे पर चला गया है. यह मुद्दा है ईरान के यूरेनियम जखीरे का. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के पास मौजूद लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम पर कड़ी नजर रखें हुए है.  अमेरिका इसे हथियाने की कोशिश में लगा है. आइए जानते हैं इस यूरेनियम की कितनी कीमत है और यह इतना जरूरी क्यों है.

प्रति किलोग्राम यूरेनियम की कीमत क्या है? 

वैश्विक बाजारों में प्राकृतिक यूरेनियम की कीमत 68 डॉलर से 84 डॉलर प्रति किलोग्राम के बीच है. भारतीय मुद्रा में यह लगभग ₹5700 से ₹7000 के बीच होती है. हालांकि यह कीमत सिर्फ कच्चे, कम ग्रेड वाले यूरेनियम पर ही लागू होती है. जब यूरेनियम को एनरिच किया जाता है तो उसकी कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाती है.

एनरिच्ड यूरेनियम काफी ज्यादा कीमती 

ईरान का जखीरा कोई साधारण जखीरा नहीं है. इसे लगभग 60% शुद्धता तक एनरिच किया गया है. इससे यह कहीं ज्यादा कीमती हो जाता है. एनरिचमेंट के लिए एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज तकनीक, भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत और जटिल बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है. यही वजह है कि एनरिच्ड यूरेनियम की कीमत प्राकृतिक यूरेनियम से काफी ज्यादा हो जाती है. 

400 किलोग्राम यूरेनियम का अनुमानित मूल्य 

अगर बुनियादी बाजार दरों पर हिसाब लगाया जाए तो 400 किलोग्राम यूरेनियम की कीमत काफी कम लगेगी. लेकिन जब इसके एनरिच्ड रूप को देखते हैं तो इसकी कीमत करोड़ों या अरबों डॉलर तक हो सकती है. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक यह है 400 किलो स्टॉक लगभग 10 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है.  

अमेरिका का रुख और रणनीतिक चिंताएं 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. यही चिंता उन चर्चाओं की वजह बन चुकी हैं जिनमें यूरेनियम के जखीरे को हथियाना शामिल है.

लेकिन ऐसी सामग्री को जप्त करने का प्रयास काफी ज्यादा कठिन और जोखिम भरा हो सकता है. विशेषज्ञ यह चेतावनी देते हैं कि इसके लिए ईरान के अंदर लंबे समय तक सैन्य मौजूदगी की जरूरत पड़ सकती है. इस वजह से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने और बड़े संघर्ष की संभावनाएं बढ़ जाएंगी. हालांकि यूरेनियम का आर्थिक मूल्य काफी ज्यादा जरूरी है लेकिन इसका रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व इसकी कीमत से कहीं ज्यादा है.

यह भी पढ़ें:  कहां-कहा इस्तेमाल होती है हीलियम गैस, ईरान जंग में कैसे हो रही इसकी कमी?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 30 Mar 2026 02:14 PM (IST)
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