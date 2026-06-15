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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUS Iran Peace Deal: जिस स्विट्जरलैंड में होगी ईरान और अमेरिका के बीच डील साइन, कितनी मजबूत वहां की करेंसी?

US Iran Peace Deal: जिस स्विट्जरलैंड में होगी ईरान और अमेरिका के बीच डील साइन, कितनी मजबूत वहां की करेंसी?

US Iran Peace Deal: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता स्विट्जरलैंड में होने जा रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि स्विट्जरलैंड की मुद्रा कितनी मजबूत है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 15 Jun 2026 06:09 PM (IST)
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  • पाकिस्तान के पीएम ने स्विस शांति समझौते की घोषणा की।
  • स्विस फ्रैंक एक सुरक्षित और स्थिर वैश्विक मुद्रा है।
  • स्विट्जरलैंड की तटस्थता, स्थिरता इसकी मुद्रा की पहचान है।
  • कम महंगाई, मजबूत बैंकिंग स्विस फ्रैंक को विश्वसनीय बनाती है।

US Iran Peace Deal: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने यह घोषणा की है कि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते पर हस्ताक्षर समारोह स्विट्जरलैंड में होगा. इस घटना ने एक बार फिर से स्विट्जरलैंड की तरफ ध्यान खींचा है. यह देश न सिर्फ अपनी तटस्थता के लिए जाना जाता है बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत और भरोसेमंद मुद्राओं में से एक के लिए भी मशहूर है. स्विस फ्रैंक को सेफ हेवन मुद्रा माना जाता है. आइए जानते हैं कि कितनी मजबूत है यह मुद्रा.

स्विट्जरलैंड की मुद्रा 

स्विस फ्रैंक का कारोबार लगभग 0.79 प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर हो रहा है. इसका मतलब है कि एक स्विस फ्रैंक की कीमत लगभग 1.26 अमेरिकी डॉलर है. इसकी मजबूती और स्थिरता ने इसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में सबसे सम्मानित मुद्राओं में से एक बना दिया है. 

वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में स्विस फ्रैंक की पहचान एक सेफ हेवन मुद्रा के रूप में है. जब भी भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक संकट या फिर वित्तीय बाजार में अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशक अक्सर अपना पैसा स्विस संपत्ति और स्विस फ्रैंक में लगाते हैं. यह मांग मुश्किल समय में भी मुद्रा की मजबूती बनाए रखने में मदद करती है. 

राजनीतिक तटस्थता 

स्विस फ्रैंक की मजबूती के पीछे एक बड़ी वजह स्विट्जरलैंड की लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक तटस्थता की नीति है. यह देश आमतौर पर बड़े वैश्विक संघर्ष और कूटनीतिक विवादों से दूर रहता है. स्थिरता की इस छवि की वजह से यहां अक्सर अंतरराष्ट्रीय बातचीत और शांति समझौते होते हैं. 

काफी कम महंगाई दर 

स्विट्जरलैंड कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में महंगाई दर को काफी कम रखने में कामयाब रहा है. महंगाई दर लगभग 0.1% से 0.2% के बीच रही है. इससे स्विस फ्रैंक की क्रय शक्ति बनी रहती है. कम महंगाई दर इस बात को पक्का करता है कि मुद्रा का मूल्य समय के साथ बना रहे.

मजबूत बैंकिंग सिस्टम 

स्विस बैंक अपनी स्थिरता, सुरक्षा और वित्तीय अनुशासन के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इसके अलावा स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक ऋण स्तर काफी कम रहता है और अक्सर व्यापार अधिशेष दर्ज किया जाता है. ये वजह देश की वित्तीय प्रणाली में भरोसा बढ़ाते हैं.

इसी के साथ स्विट्जरलैंड कई विश्व अग्रणी उद्योगों का घर है. यहां फार्मास्यूटिकल्स, लक्जरी घड़ियां, प्रिसिजन इंजीनियरिंग और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं. स्विस फ्रैंक की कीमत बढ़ने पर भी दुनिया भर में इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग मजबूत बनी रहती है. एक्सपोर्ट की यह मजबूती देश की अर्थव्यवस्था और करेंसी को लगातार सहारा देती है.

यह भी पढ़ेंः क्या होती है सिगरेट पैंट, जिसे महिला अधिकारियों के पहनने पर Indian Army ने लगाई रोक?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 06:09 PM (IST)
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