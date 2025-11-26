हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये हैं दुनिया के सबसे घनी आबादी वाली सिटीज, जानें टॉप-10 में इंडिया के कितने शहर?

ये हैं दुनिया के सबसे घनी आबादी वाली सिटीज, जानें टॉप-10 में इंडिया के कितने शहर?

दुनिया की आबादी 8 अरब पार कर चुकी है, लेकिन असल दबाव सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि शहरों में बढ़ती भीड़ है. कांगो से पाकिस्तान और भारत तक कई शहर ऐसे हैं जहां प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी चौंकाने वाली है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 Nov 2025 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया की आबादी 8 अरब के आंकड़े को पार कर गई है, लेकिन असल चुनौती संख्या नहीं, बल्कि शहरों में बढ़ती भीड़ है. वर्तमान में एशिया और अफ्रीका के कई देश अपने शहरों में घनी आबादी से जूझ रहे हैं, जो इन देशों के सामने बड़ा संकट बन रही है. इन शहरों का घनत्व इतना है कि रहने के लिए लोगों के पास जगह तक नहीं बची है. अगर आप इनका घनत्व जान लेंगे तो मुमकिन है कि अपना सिर पकड़ कर बैठ जाएं. आइए जानते हैं कौन-कौन से देश इस लिस्ट में शामिल हैं.

1. कसाई-ओरिएंटल, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

कसाई-ओरिएंटल दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. कसाई-ओरिएंटल कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का एक प्रांत है. यह दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादक क्षेत्रों में से एक है.

2. बेनी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का एक शहर है, जो सबसे घनी आबादी वाले शहरों में तीसरे स्थान पर आता है. यह शहर कांगो के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है.

3. कराची, पाकिस्तान

कराची पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक है और पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी माना जाता है. यह दुनिया का पाँचवां सबसे घनी आबादी वाला शहर है.

4. किन्शासा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

किन्शासा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जो घनी आबादी के मामले में दुनिया का छठा सबसे बड़ा शहर है. किन्शासा को यूनेस्को ने "संगीत का शहर" घोषित किया है.

5. मोगादिशु, सोमालिया

मोगादिशु शहर सोमालिया देश की राजधानी है. मोगादिशु का जनसंख्या घनत्व लगभग 29,900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है. यह शहर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में काम करता है. यह शहर जनसंख्या घनत्व में सातवें स्थान पर आता है.

6. हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम

हो ची मिन्ह सिटी जनसंख्या घनत्व की लिस्ट में दुनिया का दसवां सबसे घनी आबादी वाला शहर है. यह वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है, जिसे पहले साइगॉन के नाम से जाना जाता था.

भारत के शहरों की क्या है स्थिति?

दुनिया के टॉप सबसे घनी आबादी वाले शहरों की लिस्ट में भारत के भी चार सबसे महत्वपूर्ण शहर शामिल हैं, जो दिखाता है कि भारत में जनसंख्या घनत्व का बढ़ना हमारे लिए संकट पैदा कर सकता है. इसका सबसे प्रमुख कारण है बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और सूरत में रोजगार के प्रचुर अवसर उपलब्ध होना. बेहतर आय की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में इन शहरों की ओर पलायन करते हैं.

1. मुंबई, भारत

मुंबई भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है. यह भारत की आर्थिक राजधानी है. मुंबई शहर में प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 27,000 लोगों की आबादी है, जो इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों की लिस्ट में पहले स्थान पर रखती है.

2. सूरत, भारत

सूरत भारत के गुजरात राज्य के एक महत्वपूर्ण शहरों में से एक है. यह दुनिया का चौथा सबसे घनी आबादी वाला शहर है. इसे भारत की "सिल्क सिटी" और "डायमंड सिटी" के नाम से भी जाना जाता है.

यह भी पढ़े: जेल में पैदा हुए बच्चे का कैसे होता है पालन-पोषण, जेल में कैसा होता है क्रेच?

3. अहमदाबाद, भारत

अहमदाबाद भारत के गुजरात राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर है. इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है. जनसंख्या घनत्व की लिस्ट में अहमदाबाद आठवें पायदान पर है.

4. बेंगलुरु, भारत

बेंगलुरु भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है. यह दुनिया का नौवां सबसे घनी आबादी वाला शहर है. बेंगलुरु को "भारत की सिलिकॉन वैली" भी कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: जब मुस्लिम बने थे धर्मेंद्र तो क्या रखा था अपना नाम? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते जवाब

Published at : 26 Nov 2025 08:06 AM (IST)
