हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजFirst Sport On Moon: चांद पर सबसे पहले खेला गया था यह खेल, जानें किसने रचा था यह अनोखा इतिहास?

First Sport On Moon: चांद पर सबसे पहले खेला गया था यह खेल, जानें किसने रचा था यह अनोखा इतिहास?

First Sport On Moon: इतिहास में चांद पर एक बार एक खेल भी खेला जा चुका है. आइए जानते हैं कौन सा है वह खेल और किसने यह चांद की जमीन पर खेला था.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 15 Feb 2026 10:00 AM (IST)
First Sport On Moon: जब भी हम चांद के बारे में सोचते हैं तो हम साइंटिफिक एक्सपेरीमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन और ऐतिहासिक पहले कदमों की कल्पना करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद पर भी एक खेल खेला जा चुका है. दरअसल चांद पर खेला जाने वाला एकमात्र खेल गोल्फ था. स्पेस के इतिहास में यह यादगार पल अमेरिकी एस्ट्रोनॉट एलेन शेफर्ड ने बनाया था.

स्पेस के इतिहास में ऐतिहासिक पल

यह अनोखी घटना 6 फरवरी 1971 को नासा के नेतृत्व वाले मिशन अपोलो 14 के दौरान हुई थी. चांद की सतह पर एक्सपेरिमेंट करते समय शेफर्ड ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो पहले कभी नहीं किया गया था. यह था चांद पर गोल्फ शॉट खेलना. यह पहली और एकमात्र बार है जब कोई खेल पृथ्वी के बाहर खेला गया था.

चांद पर एक कामचलाऊ गोल्फ क्लब 

शेफर्ड स्पेस में पूरी गोल्फ किट नहीं ले गए थे. इसके बजाय उन्होंने बड़ी चतुराई से 6 आयरन वाले गोल्फ क्लब के हेड को लूनर सैंपल कलेक्शन टूल के हैंडल से जोड़ दिया. यह कामचलाऊ सेटअप पृथ्वी के बाहर इस्तेमाल किए जाने वाला पहला गोल्फ क्लब बन गया. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने नासा को पहले से बताए बिना अपने स्पेस सूट के अंदर क्लब हेड और दो गोल्फ बॉल छुपा दी थी.

भारी स्पेस सूट में दो स्विंग 

चांद पर गोल्फ खेलना उतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है. भारी स्पेससूट ने मूवमेंट को रोक दिया, जिससे ठीक से स्विंग करना मुश्किल हो गया.  कम फ्लैक्सिबिलिटी की वजह से शेफर्ड ने शॉट लेने के लिए सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल किया. उन्होंने दो गोल्फ बॉल मारी. 

बॉल असल में कितनी दूर गई?

ऐसा कहा जाता है कि बॉल असल में 40 यार्ड चली थी. वे दोनों सफेद गोल्फ गेंद आज भी चंद्रमा की फ्रा मौरो सतह पर वहीं पड़ी हुई है जहां पर शेफर्ड ने उन्हें छोड़ा था. शेफर्ड गोल्फ क्लब के हेड को वापस पृथ्वी पर ले आए थे. साइंस और खोज से परे यह इवेंट इसलिए खास है क्योंकि इसने एस्ट्रोनॉट का एक हल्का पहलू दिखाया. शेफर्ड का चांद पर गोल्फ शॉट  सिर्फ एक स्पोर्टिंग के तौर पर ही याद नहीं किया जाता बल्कि इस बात के सबूत के तौर पर भी याद किया जाता है कि इंसान की जिज्ञासा और चंचलता हम जहां जाते हैं वहीं साथ चलती है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 15 Feb 2026 10:00 AM (IST)
