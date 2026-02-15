First Sport On Moon: जब भी हम चांद के बारे में सोचते हैं तो हम साइंटिफिक एक्सपेरीमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन और ऐतिहासिक पहले कदमों की कल्पना करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद पर भी एक खेल खेला जा चुका है. दरअसल चांद पर खेला जाने वाला एकमात्र खेल गोल्फ था. स्पेस के इतिहास में यह यादगार पल अमेरिकी एस्ट्रोनॉट एलेन शेफर्ड ने बनाया था.

स्पेस के इतिहास में ऐतिहासिक पल

यह अनोखी घटना 6 फरवरी 1971 को नासा के नेतृत्व वाले मिशन अपोलो 14 के दौरान हुई थी. चांद की सतह पर एक्सपेरिमेंट करते समय शेफर्ड ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो पहले कभी नहीं किया गया था. यह था चांद पर गोल्फ शॉट खेलना. यह पहली और एकमात्र बार है जब कोई खेल पृथ्वी के बाहर खेला गया था.

चांद पर एक कामचलाऊ गोल्फ क्लब

शेफर्ड स्पेस में पूरी गोल्फ किट नहीं ले गए थे. इसके बजाय उन्होंने बड़ी चतुराई से 6 आयरन वाले गोल्फ क्लब के हेड को लूनर सैंपल कलेक्शन टूल के हैंडल से जोड़ दिया. यह कामचलाऊ सेटअप पृथ्वी के बाहर इस्तेमाल किए जाने वाला पहला गोल्फ क्लब बन गया. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने नासा को पहले से बताए बिना अपने स्पेस सूट के अंदर क्लब हेड और दो गोल्फ बॉल छुपा दी थी.

भारी स्पेस सूट में दो स्विंग

चांद पर गोल्फ खेलना उतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है. भारी स्पेससूट ने मूवमेंट को रोक दिया, जिससे ठीक से स्विंग करना मुश्किल हो गया. कम फ्लैक्सिबिलिटी की वजह से शेफर्ड ने शॉट लेने के लिए सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल किया. उन्होंने दो गोल्फ बॉल मारी.

बॉल असल में कितनी दूर गई?

ऐसा कहा जाता है कि बॉल असल में 40 यार्ड चली थी. वे दोनों सफेद गोल्फ गेंद आज भी चंद्रमा की फ्रा मौरो सतह पर वहीं पड़ी हुई है जहां पर शेफर्ड ने उन्हें छोड़ा था. शेफर्ड गोल्फ क्लब के हेड को वापस पृथ्वी पर ले आए थे. साइंस और खोज से परे यह इवेंट इसलिए खास है क्योंकि इसने एस्ट्रोनॉट का एक हल्का पहलू दिखाया. शेफर्ड का चांद पर गोल्फ शॉट सिर्फ एक स्पोर्टिंग के तौर पर ही याद नहीं किया जाता बल्कि इस बात के सबूत के तौर पर भी याद किया जाता है कि इंसान की जिज्ञासा और चंचलता हम जहां जाते हैं वहीं साथ चलती है.

