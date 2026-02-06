Largest Diamond Reserves: रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा हीरे का भंडार है और वह मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा हीरा उत्पादक है. हर साल रूस दुनिया के कुल हीरा उत्पादन का लगभग 30% से 35% हिस्सा पैदा करता है. इससे वह हीरे की दुनिया का बादशाह बना हुआ है. लेकिन यह दबदबा रातों-रात नहीं बना है.

साइबेरिया की बर्फ के नीचे छिपा खजाना

रूस की हीरे की ताकत की लीड साइबेरिया के याकुटिया क्षेत्र में है. यह पृथ्वी पर सबसे ठंडी बसी हुई जगह में से एक है. इसकी जमी हुई जमीन के नीचे हीरे से भरपूर विशाल किम्बरलाइट पाइप है. ऐखल, मीर और उदाचनाया जैसी खदानें दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खदानों में से एक हैं. तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के बावजूद यह भंडार काफी ज्यादा उत्पादक साबित हुए हैं.

वह खोज जिसने सब कुछ बदल दिया

रूस की हीरे की यात्रा असल में 1954 में शुरू हुई. जब सोवियत भूविज्ञानी लारिसा पोपुगाएवा ने जर्नित्सा किम्बरलाइट पाइप की खोज की. इस सफलता ने यह पुष्टि की कि साइबेरिया में अफ्रीका जैसी हीरे वाली संरचनाएं हैं. एक बार जब यह साबित हो गया तब बड़े पैमाने पर खोज शुरू हुई. इसके बाद कई विश्व स्तरीय हीरे की खदानों की खोज हुई. सोवियत संघ और बाद में रुस को वैश्विक हीरे के नक्शे पर मजबूती से जगह मिली.

रूस के हीरा उद्योग का इंजन

रूस का हीरा क्षेत्र मुख्य रूप से ALROSA द्वारा कंट्रोल किया जाता है. यह एक सरकारी स्वामित्व वाली विशाल कंपनी है जो देश के 95% से ज्यादा हीरे का उत्पादन करती है. यह कंपनी सिर्फ रूस की सबसे बड़ी खनन कंपनी नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी हीरा उत्पादकों में से एक भी है.

उल्कापिंड से बना हीरे का खजाना

रूस के सबसे असाधारण हीरे के संसाधनों में से एक पोपगई क्रेटर में है. यह लाखों साल पहले एक बड़े उल्का पिंड के टकराने से बना था. इस साइट पर काफी ज्यादा मात्रा में सुपर हार्ड इंपैक्ट डायमंड हैं. यह नेचुरल डायमंड से ज्यादा सख्त हैं और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए काफी कीमती हैं. वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि यह भंडार अकेले ही हजारों सालों तक दुनिया भर में इंडस्ट्रियल डायमंड की डिमांड को पूरा कर सकते हैं.

वैसे तो रूस डायमंड की मात्रा के मामले में दुनिया में सबसे आगे है लेकिन डायमंड की कीमत के मामले में वह लीडर नहीं है. यह पहचान बोत्सवाना की है. इसके डायमंड संख्या में कम हैं लेकिन क्वालिटी में काफी अच्छे हैं. इसी के साथ ग्लोबल डायमंड पाइपलाइन सूरत में पूरी होते है. यहां दुनिया के लगभग 90% कच्चे डायमंड को काटा और पालिश किया जाता है.

ये भी पढ़ें: क्या पाकिस्तान में भी मनाई जाती है होली, कहां होता है सबसे बड़ा फेस्टिवल?