Billionaires In India: पिछले कुछ दशकों में भारत ने आर्थिक रूप से एक बड़े विकास को देखा है. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक कुछ शहर धन के केंद्र के रूप में उभर रहे हैं. इन शहरों में सैकड़ों अरबपति रहते हैं. आइए जानते हैं इन शहरों के बारे में और साथ ही यह भी कि यहां कितने अरबपति रहते हैं.

मुंबई

मुंबई इस सूची में शीर्ष पर है. यहां 451 अरबपति रहते हैं. यह भारत के सबसे धनी शहर के रूप में उभर रहा है. यह माया नगरी वित्तीय, व्यावसायिक और बॉलीवुड के केंद्र के रूप में पहचानी जाती है. यहां उद्यमी, निवेशक और मशहूर हस्तियां रहती हैं. शहर के स्टॉक एक्सचेंज, बहुराष्ट्रीय निगम और फलता फूलता मनोरंजन उद्योग इसकी अरबपति आबादी में एक बड़ा योगदान दे रहा है.

नई दिल्ली

भारत की राजधानी नई दिल्ली 223 अरबपतियों का घर है. इसी के साथ यह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है. शहर की संपत्ति राजनीतिक प्रभाव, औद्योगिक उपक्रमों, रियल एस्टेट और व्यावसायिक समूह के मिश्रण से आती है. दिल्ली पूरे भारत से धनी व्यक्तियों को काफी ज्यादा आकर्षित करती है.

बेंगलुरु

बेंगलुरु 116 अरबपतियों के साथ देश का प्रौद्योगिकी केंद्र बनकर उभर रहा है. इस शहर के आईटी क्षेत्र, सॉफ्टवेयर निर्यात्र और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र ने अपार धन सृजन को बढ़ावा दिया है. तकनीकी उद्यमियों और निवेशकों ने बेंगलुरु को इनोवेशन और हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों के लिए एक बड़ा केंद्र बना दिया है.

हैदराबाद

हैदराबाद में 102 अरबपति हैं और यह व्यावसायिक और आईटी केंद्र के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह शहर दवा कंपनियों, तकनीकी फर्मो और उभरते स्टार्टअप का एक बड़ा केंद्र है.

चेन्नई

94 अरबपतियों के साथ चेन्नई दक्षिण भारत का एक औद्योगिक केंद्र है. ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम यहां पर काफी ज्यादा है. वक्त के साथ-साथ इसकी स्थिर अर्थव्यवस्था, फलते-फूलते उद्योग और व्यावसायिक अवसरों ने सालों से कई हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों को बनाया है.

अहमदाबाद और कोलकाता

अगर अहमदाबाद की बात करें तो यहां पर 68 अरबपति है और यह पश्चिमी भारत का एक बड़ा व्यावसायिक शहर है. यह विशेष रूप से अपने कपड़ा उद्योग और व्यावसायिक समुदायों के लिए पहचाना जाता है. इसी के साथ कोलकाता में 68 अरबपति हैं और यह पूर्वी भारत का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है. इसी के साथ अगर बाकी शहरों की बात करें तो पुणे में 67 अरबपति, गुरुग्राम में 38 अरबपति और सूरत में 32 अरबपति रहते हैं.

