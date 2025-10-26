हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNo Beggars Country: इस देश में नहीं है कोई गरीब, ढूंढने से भी नहीं मिलता सड़क पर कोई भिखारी

No Beggars Country: इस देश में नहीं है कोई गरीब, ढूंढने से भी नहीं मिलता सड़क पर कोई भिखारी

No Beggars Country: दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर एक भी गरीब नहीं है. यहां आपको सड़कों पर लोग भीख मांगते हुए नजर नहीं आएंगे. आइए जानते हैं कौन सा है यह देश.

By : स्पर्श गोयल | Edited By: स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Oct 2025 09:31 AM (IST)
Preferred Sources

No Beggars Country: सोचिए आप एक ऐसे शहर में हों जहां एक भिखारी ना मिले. कोई आपको फुटपाथ पर सोता हुआ ना नजर आए और ना ही कोई सड़क किनारे भीख मांगता हुआ. स्विट्जरलैंड में ऐसा हकीकत में हो रहा है. यह एक ऐसा देश है जिसने अपनी सड़कों से गरीबी को लगभग मिटा ही दिया है. यहां गरीबी पर इतना कड़ा नियंत्रण है कि एक भी गरीब या बेघर व्यक्ति यहां पर मिलना लगभग नामुमकिन है.

स्विच मॉडल को अपनाना 

यूरोप के सबसे अमीर देश में से एक स्विट्जरलैंड ने एक ऐसी व्यवस्था को बनाया हुआ है जहां पर गरीब होना लगभग असंभव ही है. 19वीं सदी में ही शुरू की गई देश की नीतियों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि हर नागरिक का जीवन स्थिर रहे, यहां तक की मुश्किल समय में भी.

आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड में न्यूनतम वेतन लगभग ₹400000 प्रति माह है. यहां तक कि जिन लोगों की नौकरी चली गई है उन्हें भी नई नौकरी मिलने तक उनके अंतिम वेतन का 80% मिलता है. इसी के साथ सरकार द्वारा कैरियर रिट्रेंनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है ताकि कोई भी लंबे समय तक बेरोजगार ना रहे।

यह स्विस अनुशासन यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि सड़क पर सिगरेट फेंकने पर आपको ₹30000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. यहां की सड़के काफी ज्यादा साफ हैं क्योंकि नागरिक सफाई और व्यवस्था को काफी ज्यादा महत्व देते हैं. 

स्विट्जरलैंड में नागरिकों की सुरक्षा कैसे होती है?

स्विट्जरलैंड में कोई भी सड़क पर नहीं सोता. सरकार द्वारा उन लोगों को आवास दिया जाता है जिनके घर छिन जाते हैं. संघीय आवास नीति के तहत लगभग 60% आबादी सब्सिडी वाले अपार्टमेंट में रहती है. स्विस मानकों के मुताबिक गरीब माने जाने वाले लोगों के पास भी अपना घर है, वे दिन में तीन बार खाना खाते हैं और उनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक भी पहुंच है.

अगर आसान शब्दों में कहें तो स्विट्जरलैंड में गरीबी का मतलब कष्ट बिल्कुल नहीं है. बस यहां गरीबों का मतलब होता है कि आप राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम कमाते हैं. स्विटजरलैंड सामाजिक कल्याण पर काफी ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है. यहां सब्सिडी, आवास और स्वास्थ्य सेवा के जरिए हर नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है. यहां पर कोई प्रत्यक्ष गरीबी नहीं है, ना ही कोई भिखारी है और साथ ही जीवन की गुणवत्ता भी दुनिया में सबसे ऊंची है.

ये भी पढ़ें: रोहित और कोहली को संन्यास लेने से पहले किसे देनी होगी सूचना, जानें कितने दिन पहले करना होता है ऐलान

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 26 Oct 2025 09:31 AM (IST)
Tags :
Switzerland Beggars Poverty-free
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
विश्व
Trump Tariff: कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला
कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच US का बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
'लालटेन' बुझाएंगे भाईजान?
दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
विश्व
Trump Tariff: कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला
कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच US का बड़ा फैसला
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
शिक्षा
आयरन लेडी ऑफ असम, पढ़ें IPS संजुक्ता पराशर की कहानी, जिसने हिम्मत से बदल दी सोच
आयरन लेडी ऑफ असम, पढ़ें IPS संजुक्ता पराशर की कहानी, जिसने हिम्मत से बदल दी सोच
हेल्थ
त्योहारों के बाद ऐसे करें अपनी बॉडी डिटॉक्स, अपनाएं ये 5 आसान और साइंटिफिक तरीके
त्योहारों के बाद ऐसे करें अपनी बॉडी डिटॉक्स, अपनाएं ये 5 आसान और साइंटिफिक तरीके
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget