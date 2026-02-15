हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजShortest Flight: इस देश में उड़ती है सबसे छोटी फ्लाइट, जानें इतने कम समम के लिए क्यों भरी जाती है उड़ान

Shortest Flight: इस देश में उड़ती है सबसे छोटी फ्लाइट, जानें इतने कम समम के लिए क्यों भरी जाती है उड़ान

Shortest Flight: दुनिया में एक ऐसी फ्लाइट भी है जो मात्र 90 सेकंड का सफर तय करती है. आइए जानते हैं कौन सी है यह फ्लाइट और यह कहां पर उड़ती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 15 Feb 2026 07:07 PM (IST)
Shortest Flight:  जब भी हम हवाई यात्रा के बारे में सोचते हैं तो हम देशों या फिर महाद्वीपों में लंबी यात्राओं की ही कल्पना करते हैं. लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पर सबसे छोटी कमर्शियल फ्लाइट चलती है. यह जगह है स्कॉटलैंड. आइए जानते हैं कि आखिर यहां कितने समय की फ्लाइट चलती है और आखिर इसे क्यों शुरू किया गया.

सिर्फ 2.7 किलोमीटर की फ्लाइट

यह रास्ता ऑर्कनी द्वीप समूह के दो छोटे द्वीप वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे को जोड़ता है. तय की गई कुल दूरी सिर्फ 2.7 किलोमीटर की है. यह कई बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई से भी कम है. ऑफीशियली फ्लाइट का तय समय 90 सेकंड है. लेकिन जब हवा की स्थिति अच्छी होती है तो यह सफर सिर्फ 53 सेकंड में ही खत्म हो जाता है.

1967 से शुरू है यह फ्लाइट

यह फ्लाइट स्कॉटिश रीजनल एयरलाइन लोगनएयर द्वारा ऑपरेट की जाती है. इसमें एक छोटा 10 सीटर ब्रिटन नॉर्मन आइलैंडर इस्तेमाल होता है. यह एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जो छोटे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए काफी अच्छा है. यह शानदार सर्विस 1967 से लगातार चल रही है. इससे यह न सिर्फ दुनिया की सबसे छोटी कमर्शियल फ्लाइट है बल्कि सबसे लंबे समय तक चलने वाले रीजनल एयर रूट में से भी एक है. 

इतनी छोटी फ्लाइट की क्या जरूरत? 

पहली नजर में 2 मिनट से भी कम समय की फ्लाइट ऑपरेट करना जरूरी नहीं लग सकता. लेकिन वहां रहने वाले लगभग 70 से 90 लोगों की कम्युनिटी के लिए यह सर्विस काफी जरूरी है. यह एक लाइफ लाइन की तरह काम करती है जो आइलैंड के लोगों को पड़ोसी आइलैंड और मेनलैंड पर हेल्थ केयर, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जोड़ती है.

इस रूट का इस्तेमाल टीचर, स्टूडेंट और मेडिकल प्रोफेशनल रेगुलर तौर पर करते हैं.  ऐसा इसलिए क्योंकि उनका रोजाना आईलैंड्स के बीच में आना-जाना लगा रहता है. दूर के आइलैंड कम्युनिटीज में भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट के बिना थोड़ी दूरी भी एक बड़ी चुनौती बन सकती है. हालांकि एक फेरी सर्विस भी है लेकिन इसमें लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं. साथ ही खराब मौसम की वजह से इसमें रुकावट भी आती है. 

क्यों नहीं बना सकते पुल 

द्वीपों के बीच पुल बनाना इलाके, मौसम और कम आबादी को देखते हुए काफी महंगा होगा. 100 से कम लोगों की कम्युनिटी के लिए लागत फायदे से कहीं ज्यादा होगी. इस वजह से एयरलिंक सबसे प्रैक्टिकल और आर्थिक रूप से फायदेमंद सॉल्यूशन बना हुआ है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 15 Feb 2026 07:07 PM (IST)
