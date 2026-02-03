हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAgniveer Retirement: रिटायर होने वाला है अग्निवीरों का पहला बैच, क्या उन्हें मिलेगी पेंशन?

Agniveer Retirement: रिटायर होने वाला है अग्निवीरों का पहला बैच, क्या उन्हें मिलेगी पेंशन?

Agniveer Retirement: इस साल अग्निवीरों का पहला बैच अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा. आइए जानते हैं कि क्या रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन मिलेगी या फिर नहीं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 03 Feb 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

Agniveer Retirement: अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच इस साल के अंत तक अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा. 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना ने भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना में सैनिकों की भर्ती के तरीकों में एक बड़ा बदलाव किया. जैसे ही यह युवा सैनिक वर्दी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं एक बड़ा सवाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है. यह सवाल है कि क्या रिटायर होने वाले अग्निवीरों को पेंशन मिलेगी या नहीं. आइए जानते हैं.

मौजूदा नियम के तहत कोई लाइफटाइम पेंशन नहीं 

अग्निपथ योजना के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद पारंपरिक पेंशन या फिर ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी. पेंशन का फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सशस्त्र बलों के रेगुलर कैडर में शामिल होते हैं. इसका मतलब है कि 75% अग्निवीर जिन्हें स्थायी रूप से नहीं रखा जाता वे बिना लाइफटाइम पेंशन के बाहर निकल जाएंगे.

सेवा निधि पैकेज 

पेंशन के बजाय रिटायर होने वाले अग्निवीरों को लगभग 11.71 लाख रुपये का एक बार का सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा. यह रकम अग्निवीरों के मासिक योगदान और सरकार के बराबर योगदान, साथ ही ब्याज से जमा होती है. खास बात यह है कि यह पूरी रकम इनकम टैक्स से मुक्त है. 

रेगुलर सशस्त्र बलों में शामिल होने का मौका 

सभी अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर नहीं होंगे. परफॉर्मेंस, अनुशासन और मेडिकल फिटनेस के आधार पर हर बैच के 25% लोगों को सशस्त्र बलों के रेगुलर कैडर में शामिल किया जाएगा. चुने गए लोग फिर पारंपरिक सैनिकों की तरह ही सेना की स्टैंडर्ड सेवा शर्तों का पालन करेंगे. इसमें पेंशन और बाकी लंबे समय के फायदों के लिए पात्रता शामिल है.

सीएपीएफ और राज्य पुलिस वालों में आरक्षण

4 साल बाद बाहर निकलने वाले 75% लोगों के लिए सरकार ने सेवा के बाद के कई मौके देने की घोषणा की है. गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और असम राइफल जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अग्नि वीरों के लिए 50% तक वैकेंसी आरक्षित की है. इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है.

रिटायरमेंट पर अग्निवीरों को एक ऑफिशियल अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. इसमें सर्विस के दौरान हासिल की गई टेक्निकल, ऑपरेशनल और लीडरशिप स्किल का डॉक्यूमेंटेशन होगा. सरकार इंडस्ट्री बॉडीज के साथ मिलकर यह पक्का कर रही है कि इन सर्टिफिकेट को प्राइवेट सेक्टर में मान्यता दी जाए.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 03 Feb 2026 01:02 PM (IST)
