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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSuvendu Adhikari Net Worth: कितने अमीर हैं शुभेंदु अधिकारी जो बनने जा रहे बंगाल के नए CM, जानें कहां से होती है कमाई?

Suvendu Adhikari Net Worth: कितने अमीर हैं शुभेंदु अधिकारी जो बनने जा रहे बंगाल के नए CM, जानें कहां से होती है कमाई?

Suvendu Adhikari Net Worth: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं. आइए जानते हैं उनके पास कितनी संपत्ति है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 08 May 2026 06:41 PM (IST)
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Suvendu Adhikari Net Worth: वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है. इसके बाद अब वे पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं. भवानीपुर और नंदीग्राम से जीत हासिल करने के बाद शुभेंदु अधिकारी बंगाल चुनावों के सबसे बड़े चेहरों में से एक बनकर उभरे. इसी बीच आइए जानते हैं कि उनकी कुल नेट वर्थ कितनी है.

शुभेंदु अधिकारी की कुल नेटवर्थ 

2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान जमा किए गए हलफनामे के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी की कुल घोषित संपत्ति लगभग ₹85.87 लाख है.  इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति शामिल हैं. यह संपत्ति प्रॉपर्टी, बचत और निवेश के रूप में फैली हुई है. 

कितनी है चल संपत्ति? 

शुभेंदु अधिकारी की चल संपत्ति का मूल्य लगभग ₹24.57 लाख है. इसमें लगभग ₹12,000 की नकद राशि, बैंक जमा, एलआईसी पॉलिसी और सरकार समर्थित बचत योजना शामिल है. हलफनामे से यह पता चलता है कि उनकी लिक्विड संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक बचत और निवेश के रूप में रखा गया है.

पूर्वी मेदिनीपुर में प्रॉपर्टी 

उनकी अचल संपत्तियों का मूल्य लगभग ₹61.30 लाख है. इसमें मुख्य रूप से कृषि भूमि, गैर कृषि भूखंड और तीन आवासीय संपत्ति शामिल हैं. इनमें से ज्यादातर संपत्ति पूर्वी मेदिनीपुर में स्थित हैं. 

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 कोई गाड़ी या फिर गहने नहीं 

उनके हलफनामे की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसमें उन संपत्तियों का कोई जिक्र नहीं जो आम तौर पर नेताओं के हलफनामे में देखने को मिलती हैं. हलफनामे के मुताबिक अधिकारी के नाम पर कोई भी कार, मोटरसाइकिल या फिर सोने-चांदी के गहने नहीं हैं. इसी के साथ हलफनामे में यह भी बताया गया है कि उन पर कोई बकाया बैंक ऋण या फिर सरकारी देनदारी नहीं है.

2024-25 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक अधिकारी ने ₹17.38 लाख की सालाना इनकम घोषित की है. यह 2020-21 में उनके द्वारा घोषित ₹8.13 लाख की सालाना इनकम की तुलना में काफी बड़ी बढ़ोतरी है.

कैसे होती है उनकी कमाई? 

एफिडेविट में उनके राजनीतिक करियर और निवेश से जुड़े इनकम के कई स्रोतों का जिक्र है. इसका एक बड़ा हिस्सा उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के तौर पर मिलने वाली सैलरी और भत्तों से आता है. इसके अलावा उन्हें लोकसभा में सांसद के तौर पर अपने पिछले कार्यकाल से पेंशन लाभ भी मिलते हैं. एफिडेविट में बिजनेस को भी उनकी इनकम के स्रोतों में से एक बताया गया है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 08 May 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Bengal CM BJP Bengal Suvendu Adhikari Net Worth
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