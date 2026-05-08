Suvendu Adhikari Net Worth: वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है. इसके बाद अब वे पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं. भवानीपुर और नंदीग्राम से जीत हासिल करने के बाद शुभेंदु अधिकारी बंगाल चुनावों के सबसे बड़े चेहरों में से एक बनकर उभरे. इसी बीच आइए जानते हैं कि उनकी कुल नेट वर्थ कितनी है.

शुभेंदु अधिकारी की कुल नेटवर्थ

2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान जमा किए गए हलफनामे के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी की कुल घोषित संपत्ति लगभग ₹85.87 लाख है. इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति शामिल हैं. यह संपत्ति प्रॉपर्टी, बचत और निवेश के रूप में फैली हुई है.

कितनी है चल संपत्ति?

शुभेंदु अधिकारी की चल संपत्ति का मूल्य लगभग ₹24.57 लाख है. इसमें लगभग ₹12,000 की नकद राशि, बैंक जमा, एलआईसी पॉलिसी और सरकार समर्थित बचत योजना शामिल है. हलफनामे से यह पता चलता है कि उनकी लिक्विड संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक बचत और निवेश के रूप में रखा गया है.

पूर्वी मेदिनीपुर में प्रॉपर्टी

उनकी अचल संपत्तियों का मूल्य लगभग ₹61.30 लाख है. इसमें मुख्य रूप से कृषि भूमि, गैर कृषि भूखंड और तीन आवासीय संपत्ति शामिल हैं. इनमें से ज्यादातर संपत्ति पूर्वी मेदिनीपुर में स्थित हैं.

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कोई गाड़ी या फिर गहने नहीं

उनके हलफनामे की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसमें उन संपत्तियों का कोई जिक्र नहीं जो आम तौर पर नेताओं के हलफनामे में देखने को मिलती हैं. हलफनामे के मुताबिक अधिकारी के नाम पर कोई भी कार, मोटरसाइकिल या फिर सोने-चांदी के गहने नहीं हैं. इसी के साथ हलफनामे में यह भी बताया गया है कि उन पर कोई बकाया बैंक ऋण या फिर सरकारी देनदारी नहीं है.

2024-25 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक अधिकारी ने ₹17.38 लाख की सालाना इनकम घोषित की है. यह 2020-21 में उनके द्वारा घोषित ₹8.13 लाख की सालाना इनकम की तुलना में काफी बड़ी बढ़ोतरी है.

कैसे होती है उनकी कमाई?

एफिडेविट में उनके राजनीतिक करियर और निवेश से जुड़े इनकम के कई स्रोतों का जिक्र है. इसका एक बड़ा हिस्सा उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के तौर पर मिलने वाली सैलरी और भत्तों से आता है. इसके अलावा उन्हें लोकसभा में सांसद के तौर पर अपने पिछले कार्यकाल से पेंशन लाभ भी मिलते हैं. एफिडेविट में बिजनेस को भी उनकी इनकम के स्रोतों में से एक बताया गया है.

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