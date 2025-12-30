देश की राजनीति में जिन नामों ने दशकों तक सत्ता, संघर्ष और परिवर्तन की इबारत लिखी, वही गांधी परिवार आज एक बार फिर निजी रिश्तों को लेकर चर्चा में है. इंदिरा गांधी के दौर से लेकर आज की पीढ़ी यानि प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा तक, इस परिवार के अलग-अलग धर्मों से जुड़ते रिश्ते भारतीय समाज की विविधता और बदलते समय की कहानी कहते हैं. हाल ही में प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग संग सगाई कर ली है. ऐसे में अवीवा बेग के धर्म को लेकर सवाल उठ रहे हैं. आइए जान लेते हैं कि गांधी परिवार का अब तक किन-किन धर्मों के लोगों से रिश्ता जुड़ चुका है.

राजनीतिक विरासत और निजी जीवन का संगम

नेहरू-गांधी परिवार हमेशा से केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा. इस परिवार के सदस्यों के निजी रिश्ते भी समय-समय पर सामाजिक चर्चा का विषय बने. भारत जैसे विविधताओं वाले देश में, जहां धर्म और संस्कृति सामाजिक पहचान का बड़ा आधार हैं, वहां इस परिवार के रिश्तों ने कई बार परंपरागत सोच से आगे की तस्वीर पेश की है.

इंदिरा गांधी- एक ऐतिहासिक शुरुआत

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज गांधी से हुआ था, जो पारसी समुदाय से थे. यह रिश्ता उस दौर में भी सामाजिक समरसता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उदाहरण माना गया. इंदिरा गांधी का जीवन बताता है कि राजनीतिक नेतृत्व के साथ-साथ निजी फैसलों में भी उन्होंने स्वतंत्र सोच को प्राथमिकता दी थी.

राजीव गांधी और सोनिया गांधी का रिश्ता

इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी का विवाह इटली में जन्मीं सोनिया गांधी से हुआ. सोनिया गांधी पारंपरिक रोमन कैथोलिक ईसाई परिवार से ताल्लुक रखती थीं. यह रिश्ता न केवल दो संस्कृतियों का मेल था, बल्कि भारतीय राजनीति में एक अंतरराष्ट्रीय आयाम भी लेकर आया. सोनिया गांधी ने बाद में भारतीय नागरिकता ले ली और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनकर लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में भूमिका निभाई.

संजय गांधी और मेनका गांधी

संजय गांधी और मेनका गांधी की शादी भी भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय रही थी. मेनका गांधी का जन्म सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने शादी के बाद संजय गांधी के धर्म का पालन किया और हिंदू बनी रहीं. दोनों की शादी 1974 में हुई और इस विवाह ने राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी ध्यान आकर्षित किया था.

प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा

प्रियंका गांधी का विवाह उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा से हुआ, जो राजनीति से सीधे तौर पर नहीं जुड़े, लेकिन व्यवसायिक पृष्ठभूमि रखते हैं. रॉबर्ट वाड्रा को क्रिश्चियन धर्म से माना जाता है और मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जाता है कि बाद में इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था. यह रिश्ता भी इस बात का संकेत है कि परिवार में रिश्तों को लेकर निर्णय व्यक्तिगत पसंद और आपसी समझ पर आधारित रहे हैं.

रेहान वाड्रा और अवीवा बेग

अब खबर है कि प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया है और इस परिवार के साथ नया नाम जुड़ने जा रहा है. बताया जा रहा है कि रेहान वाड्रा ने लंबे समय से डेट कर रही अवीवा बेग को प्रपोज किया है. खबर है कि दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है. अवीवा बेग के धर्म की बात करें तो अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सकता है कि वे किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं.

