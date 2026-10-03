Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजये है इतिहास की सबसे छोटी लड़ाई, मात्र 38 मिनट में हो गई थी खत्म

ये है इतिहास की सबसे छोटी लड़ाई, मात्र 38 मिनट में हो गई थी खत्म

इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा युद्ध जो शुरू होते ही खत्म हो गया, जानिए ब्रिटेन और जांजीबार के बीच लड़ी गई इस सबसे छोटी और अनोखी लड़ाई की दिलचस्प कहानी, कैसे एक युद्ध शुरू होते ही खत्म हो गया

Written By : निधि पाल |  Updated at : 03 Oct 2026 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के इतिहास में कई ऐसे युद्ध लड़े गए हैं जो महीनों और सालों तक चले. पहले और दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को दुनिया आज तक नहीं भूली है, जिसने सालों तक इंसानी सभ्यता को झकझोर कर रख दिया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा युद्ध भी हुआ था, जो दिनों या हफ्तों नहीं, बल्कि चंद मिनटों में ही खत्म हो गया था? जी हां, यह इंसानी इतिहास की सबसे छोटी लड़ाई मानी जाती है, जो मात्र 38 मिनट में अपने अंजाम तक पहुंच गई थी. इतनी छोटी अवधि में लड़े गए इस युद्ध ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया.

नए सुल्तान की जिद बनी युद्ध का कारण

सुल्तान हमद की मौत के तुरंत बाद उनके चचेरे भाई खालिद बिन बरघश ने ब्रिटेन की मर्जी के खिलाफ जाकर खुद को ज़ांज़ीबार का नया सुल्तान घोषित कर दिया. ब्रिटिश सरकार इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी. अंग्रेजों की एक संधि के अनुसार, जांजीबार का नया सुल्तान केवल ब्रिटिश कौंसल की मंजूरी के बाद ही गद्दी पर बैठ सकता था.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
क्या चांद पर लग रहा है जंग, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
क्या चांद पर लग रहा है जंग, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
जनरल नॉलेज
क्या दिल टूटने पर सच में दर्द होता है, जानें क्या है इसका साइंस?
क्या दिल टूटने पर सच में दर्द होता है, जानें क्या है इसका साइंस?
जनरल नॉलेज
क्या पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के पालयट भारत में भर सकते हैं उड़ान? जानें नियम
क्या पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के पालयट भारत में भर सकते हैं उड़ान? जानें नियम
जनरल नॉलेज
लगभग 4 लाख साल पहले हुआ था दुनिया का पहला मर्डर, जानें कैसे हुई थी हत्या?
लगभग 4 लाख साल पहले हुआ था दुनिया का पहला मर्डर, जानें कैसे हुई थी हत्या?

ब्रिटिश अधिकारियों ने खालिद बिन बरघश को तुरंत गद्दी छोड़ने और अपने महल से बाहर आने का आदेश दिया. लेकिन खालिद ने अंग्रेजों के इस अल्टीमेटम को हल्के में ले लिया. उसने गद्दी छोड़ने से साफ मना कर दिया और ब्रिटिश सेना का मुकाबला करने के लिए महल के चारों तरफ अपने करीब 3000 सैनिकों को तैनात कर दिया.

सिर्फ 38 मिनट का एक्शन और आत्मसमर्पण

ब्रिटिश सेना ने सुल्तान खालिद को अपनी स्थिति सुधारने के लिए 27 अगस्त की सुबह 9 बजे तक का समय दिया था. जब तय समय तक खालिद ने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो ठीक 9 बजकर 2 मिनट पर ब्रिटिश नौसेना के युद्धपोतों ने सुल्तान के महल पर भीषण बमबारी शुरू कर दी.

ब्रिटिश जहाजों से दागे जा रहे गोलों ने कुछ ही मिनटों में सुल्तान के महल को मलबे में तब्दील कर दिया. जांजीबार के सैनिकों के पास अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों और तोपों का कोई मुकाबला नहीं था. महल की लकड़ी की संरचनाएं बहुत तेजी से आग की लपटों में घिर गईं. सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर, यानी ठीक 38 मिनट के बाद, सुल्तान के सैनिकों ने युद्ध का झंडा झुका दिया और पीछे हट गए.

यह भी पढ़ें: क्या पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के पालयट भारत में भर सकते हैं उड़ान? जानें नियम

महल छोड़कर भागे सुल्तान और भारी नुकसान

मात्र 38 मिनट तक चली इस भारी गोलीबारी में ज़ांज़ीबार की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा. इस युद्ध में जांजीबार के लगभग 500 सैनिक और नागरिक मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके विपरीत, आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना का केवल एक सैनिक घायल हुआ था, जिसकी बाद में जान बच गई थी.

जैसे ही सुल्तान खालिद बिन बरघश ने देखा कि ब्रिटिश तोपों के सामने टिकना नामुमकिन है, वह युद्ध के बीच में ही महल के पिछले रास्ते से भाग निकला. खालिद ने भागकर स्थानीय जर्मन दूतावास में शरण ले ली. इस तरह अंग्रेजों ने इस बेहद छोटे युद्ध को जीतकर ज़ांज़ीबार पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया.

यह भी पढ़ें: क्या चांद पर लग रहा है जंग, जानें क्या है इसके पीछे का सच?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Shortest War History Anglo Zanzibar War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या चांद पर लग रहा है जंग, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
क्या चांद पर लग रहा है जंग, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
जनरल नॉलेज
क्या दिल टूटने पर सच में दर्द होता है, जानें क्या है इसका साइंस?
क्या दिल टूटने पर सच में दर्द होता है, जानें क्या है इसका साइंस?
जनरल नॉलेज
क्या पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के पालयट भारत में भर सकते हैं उड़ान? जानें नियम
क्या पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के पालयट भारत में भर सकते हैं उड़ान? जानें नियम
जनरल नॉलेज
लगभग 4 लाख साल पहले हुआ था दुनिया का पहला मर्डर, जानें कैसे हुई थी हत्या?
लगभग 4 लाख साल पहले हुआ था दुनिया का पहला मर्डर, जानें कैसे हुई थी हत्या?
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या पहले से अटैक का था प्लान? हमामी ने क्यों की प्लेन क्रैश की कोशिश, इनसाइड स्टोरी
क्या पहले से अटैक का था प्लान? हमामी ने क्यों की प्लेन क्रैश की कोशिश, इनसाइड स्टोरी
बिहार
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में फूट! RJD-कांग्रेस आमने-सामने
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर सैम अयूब का 'Baby Celebration', फिर अभिषेक ने की कुटाई
वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर सैम अयूब का 'Baby Celebration', फिर अभिषेक ने की कुटाई
बॉलीवुड
Friday Box Office: फ्राइडे को 'दृश्यम 3' का मचा भौकाल, फीकी पड़ी 'द वन'- 'द पैराडाइज', 'हनुमान अंश' ने किया कमाल
फ्राइडे को 'दृश्यम 3' का मचा भौकाल, फीकी पड़ी 'द वन'- 'द पैराडाइज'
विश्व
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
इंडिया
तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया
तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया
शिक्षा
CBSE 10वीं के छात्रों को राहत, नहीं बदलेगा पास होने का नियम
CBSE 10वीं के छात्रों को राहत, नहीं बदलेगा पास होने का नियम
टेक्नोलॉजी
Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें
Facebook नहीं, वेबसाइट्स से पहुंच रहा Meta तक आपका डेटा! ऐसे देखें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget