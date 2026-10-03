क्या पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के पालयट भारत में भर सकते हैं उड़ान? जानें नियम

हाल ही में दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट FZ1073 के कॉकपिट में हुई खौफनाक घटना ने पूरी दुनिया के एविएशन सेक्टर को हिलाकर रख दिया है. इस उड़ान के दौरान ओमानी सह-चालक ने भारतीय कैप्टन स्मित मछार पर अचानक हमला कर दिया, लेकिन कैप्टन की बहादुरी से 174 लोगों की जान बच सकी. इस घटना के सामने आने के बाद अब यह बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान या अन्य किसी संवेदनशील देश के पायलट भारत जैसे देशों के हवाई क्षेत्र में विमान उड़ा सकते हैं? भारत के नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमों में इसके लिए बहुत ही सख्त और स्पष्ट प्रावधान तय किए गए हैं. चलिए उसे समझें.

तो क्या दुश्मन देश पाकिस्तान का पायलट भारत में उड़ा सकता है विमान?

भारतीय उड्डयन नियामक यानी डीजीसीए (DGCA) के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के मुताबिक भारत में पंजीकृत किसी भी देशी एयरलाइन में संवेदनशील या दुश्मन देश के नागरिकों को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है. एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट या अकासा एयर जैसी भारतीय कंपनियों में पाकिस्तान जैसे देशों के नागरिकों को पायलट या केबिन क्रू के रूप में नियुक्त करने की सख्त मनाही है. देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यह नियम काफी समय से लागू है ताकि देश के आंतरिक हवाई बेड़े का नियंत्रण केवल पूरी तरह से जांचे-परखे और अधिकृत लोगों के हाथों में ही रहे.

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए वैश्विक संगठन के क्या हैं नियम?

दूसरी ओर जब बात अंतरराष्ट्रीय एविएशन कंपनियों की होती है, तो वहां नियम थोड़े अलग तरीके से लागू होते हैं. कतर एयरवेज, एमिरेट्स या एतिहाद जैसी विदेशी एयरलाइंस के साथ काम कर रहे पाकिस्तानी नागरिक अंतरराष्ट्रीय सिविल एविएशन संगठन (ICAO) के वैश्विक समझौतों के तहत काम करते हैं. इन अंतरराष्ट्रीय संधियों के कारण ऐसे विदेशी जहाजों को भारतीय एयरस्पेस यानी भारत की सीमा के ऊपर आसमान से होकर गुजरने का अधिकार मिलता है, बशर्ते वह उड़ान अंतरराष्ट्रीय तय रूट का पालन कर रही हो.

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भारतीय हवाई अड्डों पर उतरने वाले विदेशी क्रू पर खास निगरानी

यदि कोई विदेशी एयरलाइन भारत के किसी शहर में लैंड करती है, तो वहां भारतीय गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हो जाते हैं. सुरक्षा जोखिम वाले देशों के क्रू मेंबर्स या पायलटों के भारत में उतरने पर उनकी पृष्ठभूमि और दस्तावेजों की गहन जांच की जाती है. आवश्यकता महसूस होने पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां किसी विशेष देश के नागरिक क्रू मेंबर्स के भारतीय सीमा में प्रवेश पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने या एयरलाइंस को रोस्टर बदलने के निर्देश जारी कर सकती हैं.

भीषण हादसे की कोशिश थी फ्लाईदुबई घटना

फ्लाईदुबई के बोइंग 737 विमान में हुई घटना केवल आपसी विवाद नहीं थी, बल्कि यह एक भीषण हादसे की कोशिश थी. उड़ते जहाज में ओमानी सह-चालक ने अचानक धारदार हथियार निकालकर भारतीय कैप्टन स्मित मछार पर वार कर दिए और कंट्रोल अपने हाथ में लेकर जहाज को नीचे गिराने का प्रयास किया. इस खींचातान के दौरान महज 30 सेकंड के भीतर विमान लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई से तेजी से नीचे आ गया, जिससे पूरे केबिन का माहौल काफी डरावना हो गया था.

घायल कैप्टन का अदम्य साहस और आपातकालीन लैंडिंग

गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद मुंबई निवासी कैप्टन स्मित मच्छार ने अपने होश नहीं खोए. उन्होंने बेहद सतर्कता दिखाते हुए कॉकपिट का आपातकालीन दरवाजा अंदर से खोल दिया ताकि बाहर मौजूद लोग उनकी मदद कर सकें. इसके बाद यात्रियों और ऑफ-ड्यूटी क्रू मेंबर्स ने तुरंत कॉकपिट में घुसकर हमलावर सह-चालक को पकड़कर बांध दिया. इसके बाद लहूलुहान कैप्टन ने सूझबूझ से विमान को सऊदी अरब के तबुक हवाई अड्डे की ओर मोड़कर बेहद सुरक्षित तरीके से आपातकालीन लैंडिंग कराई.

वैश्विक दिग्गजों ने की तारीफ लेकिन सुरक्षा खामियों पर उठे सवाल

कैप्टन स्मित की इस जांबाजी की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें एक सच्चा हीरो बताया है. हालांकि इस घटना ने एविएशन कंपनियों की सुरक्षा जांच प्रक्रिया की पोल खोलकर रख दी है. सवाल उठ रहे हैं कि इजरायल जैसे कूटनीतिक रूप से संवेदनशील रूट पर किसी ऐसे देश के पायलट की ड्यूटी कैसे लगा दी गई जिसके उस देश के साथ सामान्य संबंध नहीं हैं.





दोहरी नागरिकता की हो रही गहन जांच

इजरायल और ओमान के बीच कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, और फ्लाईदुबई के नियमों के अनुसार इस रूट पर केवल उन्हीं पायलटों को भेजा जा सकता है, जिनके देशों का इजरायल के साथ सामान्य रिश्ता हो. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि क्या यह एयरलाइन की रोस्टरिंग टीम की बड़ी लापरवाही थी या फिर हमलावर को-पायलट के पास किसी अन्य देश की दोहरी नागरिकता का पासपोर्ट था. इस घटना के बाद संबंधित एयरलाइन ने अपनी सेवाओं को फिलहाल रोक दिया है.

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