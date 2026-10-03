Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के पालयट भारत में भर सकते हैं उड़ान? जानें नियम

क्या पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के पालयट भारत में भर सकते हैं उड़ान? जानें नियम

भारतीय एयरलाइंस में पाकिस्तानी पायलटों पर पूरी तरह बैन है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत विदेशी जहाजों के जरिए वे भारतीय एयरस्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी सुरक्षा जांच अब और कड़ी कर दी गई है

Written By : निधि पाल |  Updated at : 03 Oct 2026 06:53 AM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट FZ1073 के कॉकपिट में हुई खौफनाक घटना ने पूरी दुनिया के एविएशन सेक्टर को हिलाकर रख दिया है. इस उड़ान के दौरान ओमानी सह-चालक ने भारतीय कैप्टन स्मित मछार पर अचानक हमला कर दिया, लेकिन कैप्टन की बहादुरी से 174 लोगों की जान बच सकी. इस घटना के सामने आने के बाद अब यह बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान या अन्य किसी संवेदनशील देश के पायलट भारत जैसे देशों के हवाई क्षेत्र में विमान उड़ा सकते हैं? भारत के नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमों में इसके लिए बहुत ही सख्त और स्पष्ट प्रावधान तय किए गए हैं. चलिए उसे समझें.

तो क्या दुश्मन देश पाकिस्तान का पायलट भारत में उड़ा सकता है विमान?

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
लगभग 4 लाख साल पहले हुआ था दुनिया का पहला मर्डर, जानें कैसे हुई थी हत्या?
लगभग 4 लाख साल पहले हुआ था दुनिया का पहला मर्डर, जानें कैसे हुई थी हत्या?
जनरल नॉलेज
नए प्लैनेट पर जीवन की उम्मीद, पृथ्वी से दूर मिला पृथ्वी जैस ग्रह!
नए प्लैनेट पर जीवन की उम्मीद, पृथ्वी से दूर मिला पृथ्वी जैस ग्रह!
जनरल नॉलेज
चुनाव के बाद EVM का क्या होता है, क्या इन्हें जला सकता है चुनाव आयोग?
चुनाव के बाद EVM का क्या होता है, क्या इन्हें जला सकता है चुनाव आयोग?
जनरल नॉलेज
क्या है स्मित मच्छार जाति का इतिहास, भारत में इनकी आबादी कितनी?
क्या है स्मित मच्छार जाति का इतिहास, भारत में इनकी आबादी कितनी?

भारतीय उड्डयन नियामक यानी डीजीसीए (DGCA) के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के मुताबिक भारत में पंजीकृत किसी भी देशी एयरलाइन में संवेदनशील या दुश्मन देश के नागरिकों को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है. एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट या अकासा एयर जैसी भारतीय कंपनियों में पाकिस्तान जैसे देशों के नागरिकों को पायलट या केबिन क्रू के रूप में नियुक्त करने की सख्त मनाही है. देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यह नियम काफी समय से लागू है ताकि देश के आंतरिक हवाई बेड़े का नियंत्रण केवल पूरी तरह से जांचे-परखे और अधिकृत लोगों के हाथों में ही रहे.

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए वैश्विक संगठन के क्या हैं नियम?

दूसरी ओर जब बात अंतरराष्ट्रीय एविएशन कंपनियों की होती है, तो वहां नियम थोड़े अलग तरीके से लागू होते हैं. कतर एयरवेज, एमिरेट्स या एतिहाद जैसी विदेशी एयरलाइंस के साथ काम कर रहे पाकिस्तानी नागरिक अंतरराष्ट्रीय सिविल एविएशन संगठन (ICAO) के वैश्विक समझौतों के तहत काम करते हैं. इन अंतरराष्ट्रीय संधियों के कारण ऐसे विदेशी जहाजों को भारतीय एयरस्पेस यानी भारत की सीमा के ऊपर आसमान से होकर गुजरने का अधिकार मिलता है, बशर्ते वह उड़ान अंतरराष्ट्रीय तय रूट का पालन कर रही हो.

यह भी पढ़ें: लगभग 4 लाख साल पहले हुआ था दुनिया का पहला मर्डर, जानें कैसे हुई थी हत्या?


क्या पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के पालयट भारत में भर सकते हैं उड़ान? जानें नियम

भारतीय हवाई अड्डों पर उतरने वाले विदेशी क्रू पर खास निगरानी

यदि कोई विदेशी एयरलाइन भारत के किसी शहर में लैंड करती है, तो वहां भारतीय गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हो जाते हैं. सुरक्षा जोखिम वाले देशों के क्रू मेंबर्स या पायलटों के भारत में उतरने पर उनकी पृष्ठभूमि और दस्तावेजों की गहन जांच की जाती है. आवश्यकता महसूस होने पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां किसी विशेष देश के नागरिक क्रू मेंबर्स के भारतीय सीमा में प्रवेश पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने या एयरलाइंस को रोस्टर बदलने के निर्देश जारी कर सकती हैं.

भीषण हादसे की कोशिश थी फ्लाईदुबई घटना

फ्लाईदुबई के बोइंग 737 विमान में हुई घटना केवल आपसी विवाद नहीं थी, बल्कि यह एक भीषण हादसे की कोशिश थी. उड़ते जहाज में ओमानी सह-चालक ने अचानक धारदार हथियार निकालकर भारतीय कैप्टन स्मित मछार पर वार कर दिए और कंट्रोल अपने हाथ में लेकर जहाज को नीचे गिराने का प्रयास किया. इस खींचातान के दौरान महज 30 सेकंड के भीतर विमान लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई से तेजी से नीचे आ गया, जिससे पूरे केबिन का माहौल काफी डरावना हो गया था.

घायल कैप्टन का अदम्य साहस और आपातकालीन लैंडिंग

गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद मुंबई निवासी कैप्टन स्मित मच्छार ने अपने होश नहीं खोए. उन्होंने बेहद सतर्कता दिखाते हुए कॉकपिट का आपातकालीन दरवाजा अंदर से खोल दिया ताकि बाहर मौजूद लोग उनकी मदद कर सकें. इसके बाद यात्रियों और ऑफ-ड्यूटी क्रू मेंबर्स ने तुरंत कॉकपिट में घुसकर हमलावर सह-चालक को पकड़कर बांध दिया. इसके बाद लहूलुहान कैप्टन ने सूझबूझ से विमान को सऊदी अरब के तबुक हवाई अड्डे की ओर मोड़कर बेहद सुरक्षित तरीके से आपातकालीन लैंडिंग कराई.

वैश्विक दिग्गजों ने की तारीफ लेकिन सुरक्षा खामियों पर उठे सवाल

कैप्टन स्मित की इस जांबाजी की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें एक सच्चा हीरो बताया है. हालांकि इस घटना ने एविएशन कंपनियों की सुरक्षा जांच प्रक्रिया की पोल खोलकर रख दी है. सवाल उठ रहे हैं कि इजरायल जैसे कूटनीतिक रूप से संवेदनशील रूट पर किसी ऐसे देश के पायलट की ड्यूटी कैसे लगा दी गई जिसके उस देश के साथ सामान्य संबंध नहीं हैं.


क्या पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के पालयट भारत में भर सकते हैं उड़ान? जानें नियम

दोहरी नागरिकता की हो रही गहन जांच

इजरायल और ओमान के बीच कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, और फ्लाईदुबई के नियमों के अनुसार इस रूट पर केवल उन्हीं पायलटों को भेजा जा सकता है, जिनके देशों का इजरायल के साथ सामान्य रिश्ता हो. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि क्या यह एयरलाइन की रोस्टरिंग टीम की बड़ी लापरवाही थी या फिर हमलावर को-पायलट के पास किसी अन्य देश की दोहरी नागरिकता का पासपोर्ट था. इस घटना के बाद संबंधित एयरलाइन ने अपनी सेवाओं को फिलहाल रोक दिया है.

यह भी पढ़ें: नए प्लैनेट पर जीवन की उम्मीद, पृथ्वी से दूर मिला पृथ्वी जैस ग्रह!

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Pakistani Pilots India Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
लगभग 4 लाख साल पहले हुआ था दुनिया का पहला मर्डर, जानें कैसे हुई थी हत्या?
लगभग 4 लाख साल पहले हुआ था दुनिया का पहला मर्डर, जानें कैसे हुई थी हत्या?
जनरल नॉलेज
नए प्लैनेट पर जीवन की उम्मीद, पृथ्वी से दूर मिला पृथ्वी जैस ग्रह!
नए प्लैनेट पर जीवन की उम्मीद, पृथ्वी से दूर मिला पृथ्वी जैस ग्रह!
जनरल नॉलेज
चुनाव के बाद EVM का क्या होता है, क्या इन्हें जला सकता है चुनाव आयोग?
चुनाव के बाद EVM का क्या होता है, क्या इन्हें जला सकता है चुनाव आयोग?
जनरल नॉलेज
क्या है स्मित मच्छार जाति का इतिहास, भारत में इनकी आबादी कितनी?
क्या है स्मित मच्छार जाति का इतिहास, भारत में इनकी आबादी कितनी?
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक्शन में बंगाल की शुभेंदु सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम, बढ़ेगी लोगों की मुसीबत
एक्शन में बंगाल की शुभेंदु सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम, बढ़ेगी लोगों की मुसीबत
पंजाब
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
स्पोर्ट्स
ऑल-टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन, धोनी-जडेजा समेत 4 भारतीय शामिल; युवराज सिंह को नहीं मिली जगह
ऑल-टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन, धोनी-जडेजा समेत 4 भारतीय शामिल; युवराज सिंह को नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, तोड़े 'बॉर्डर 2' समेत 9 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, तोड़े 'बॉर्डर 2' समेत 9 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड
इंडिया
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
विश्व
'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान
'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान
इंडिया
‘TVK, भाजपा की एक शाखा...’, एमके स्टालिन का CM विजय पर हमला
‘TVK, भाजपा की एक शाखा...’, एमके स्टालिन का CM विजय पर हमला
बिहार
दिल्ली में 700 लोग हिरासत में लिए गए, BJP बोली- 'विरोध-प्रदर्शन जायज, लेकिन…'
दिल्ली में 700 लोग हिरासत में लिए गए, BJP बोली- 'विरोध-प्रदर्शन जायज, लेकिन…'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget