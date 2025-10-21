हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकभी ड्रम बजाते-बजाते ड्रमस्टिक्स तोड़ देती थी यह महिला, अब बन गई हैं इस देश की प्रधानमंत्री

कभी ड्रम बजाते-बजाते ड्रमस्टिक्स तोड़ देती थी यह महिला, अब बन गई हैं इस देश की प्रधानमंत्री

Japan First Woman PM: कभी हेवी मेटल ड्रम बजाने वाली युवती ने आज जापान की राजनीति की बत्ती जलाई है. कहा जाता है कि वो इतनी तेजी से ड्रम बजाती थीं कि ड्रमस्टिक्स टूट जाती थीं.

By : निधि पाल | Updated at : 21 Oct 2025 11:52 AM (IST)
Preferred Sources

जापान में मंगलवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जब देश ने पहली बार किसी महिला को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी सौंपी. संसद के निचले सदन ने 64 वर्षीय साने ताकाइची को देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया. यह फैसला न केवल जापान की राजनीति में बल्कि एशियाई राजनीति के इतिहास में भी एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है. साने ताकाइची, जो अपने कड़े रूढ़िवादी विचारों और चीन पर सख्त रुख के लिए जानी जाती हैं. 

साने तकाइची कभी हैवी मेटल ड्रम बजाती थीं. इनके ड्रम बजाने को लेकर कई किस्से मशहूर हैं. आइए जापान की नई प्रधानमंत्री के बारे में कुछ और जान लेते हैं.

कभी हैवी मेटल ड्रमर थीं ताकइची

एनारा प्रान्त में जन्मीं ताकाइची बचपन से ही अपने दृढ़ व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कोबे यूनिवर्सिटी से स्नातक किया और छात्र-जीवन में संगीत में उनकी बहुत रुचि थी. उन्होंने कॉलेज में हेवी मेटल ड्रम बजाए थे और उनके बारे में कहा जाता है कि वे इतने जोश से ड्रम बजाती थीं कि अक्सर स्टिक्स टूट जाया करती थीं. राजनीति में आने से पहले उन्होंने टीवी होस्ट के तौर पर भी काम किया था. 

राजनीति में उन्होंने 1993 में पहली बार सांसद के रूप में कदम रखा और अब वह सबसे बड़ी पार्टी Liberal Democratic Party (LDP) की अध्यक्ष बनकर प्रधानमंत्री पद के कगार तक आ गईं.

कट्टर और रूढ़िवादी मानी जाती है उनकी राजनीति

उनकी राजनीति कट्टर और रूढ़िवादी मानी जाती है. वह पुरुष-केवल सम्राट उत्तराधिकार की पक्षधर हैं, समलिंगी विवाह का समर्थन नहीं करतीं और विवाहित जोड़ों के अलग अलग उपनाम रखने की व्यवस्था को भी बदलने का पक्ष नहीं लेतीं हैं. इन रूढ़ियों के बीच भी उनकी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति एक जनसांख्यिकीय बदलाव है. जापान में लंबे समय से महिला नेतृत्व को अवसर नहीं मिला था, लेकिन अब सीधे एक महिला का प्रधानमंत्री बनना अपने आप में बड़ी बात है. 

कितनी मुश्किल है आगे की राह

हालांकि उनकी जीत पर उत्सव के बीच यह सवाल भी खड़ा है कि क्या ये परिवर्तन वाकई महिलाओं के लिए बड़ी राहें खोलेंगे या सिर्फ प्रतीकात्मक होंगे. देश राजनीति में सिर्फ महिला प्रधानमंत्री बनने की कमी को पूरा तो कर रहा है, लेकिन उनकी नीतियां अब भी पारंपरिक खाका में डटी हैं. उन्हें तुरंत कई चुनौतियों का सामना करना होगा जैसे, आर्थिक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, बूढ़ी होती आबादी के बीच कामगारों की कमी, चीन-उत्तर कोरिया संबंधों में तनाव, और एक अस्थिर गठबंधन सरकार. 

यह भी पढ़ें: वियतनाम में 100000 महीना कमाए तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें कितना है करेंसी में अंतर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 21 Oct 2025 11:52 AM (IST)
Tags :
Sanae Takaichi Japan First Woman PM Japanese Politics
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
महाराष्ट्र
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
टेलीविजन
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
महाराष्ट्र
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
टेलीविजन
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pictures: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
यूटिलिटी
बदलते मौसम में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए एसी? जान लें अपने काम की बात
बदलते मौसम में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए एसी? जान लें अपने काम की बात
जनरल नॉलेज
धरती से कितनी ऊंचाई पर है वह लाइन, जहां से शुरू होता है अंतरिक्ष?
धरती से कितनी ऊंचाई पर है वह लाइन, जहां से शुरू होता है अंतरिक्ष?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget