क्या किराएदार भी उठा सकते हैं रूफटॉप सोलर का फायदा, क्या हैं नियम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom किराएदार भी अब सोलर ऊर्जा का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।

मकान मालिक की सहमति से किराएदार नेट-मीटरिंग योजना लगवा सकते हैं।

बालकनी सोलर किट और डिजिटल सोलर जैसे आधुनिक विकल्प भी हैं।

बिजली के भारी-भरकम बिलों से राहत पाने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए आजकल रूफटॉप सोलर लगाने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है. आमतौर पर लोगों के मन में यही धारणा रहती है कि सोलर पैनल केवल वही लोग लगवा सकते हैं जिनके पास अपनी खुद की छत या निजी मकान है. ऐसे में किराए के मकानों में रहने वाले लाखों परिवार इस योजना का लाभ उठाने से चूक जाते हैं. हालांकि, राज्यों की मौजूदा नीतियों, कुछ कानूनी शर्तों और आधुनिक सोलर तकनीकों के जरिए अब किराएदार भी सौर ऊर्जा का फायदा आसानी से उठा सकते हैं.

नेट-मीटरिंग और छत के मालिकाना हक का नियम

पारंपरिक कैपेक्स मॉडल के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए राज्यों के नेट-मीटरिंग नियम काफी अहम होते हैं. सामान्य व्यवस्था में सोलर लगाने के लिए आवेदक के पास संबंधित छत का मालिकाना हक होना चाहिए, साथ ही बिजली का कनेक्शन भी उसी के नाम पर होना आवश्यक माना जाता है. हालांकि, लंबे समय के लीज समझौते के अंतर्गत किराए पर रह रहे लोग भी इस योजना से जुड़ सकते हैं. इसके लिए सबसे बुनियादी शर्त यह होती है कि मकान मालिक सोलर प्लांट बैठाने के लिए पूरी तरह सहमत हो और इसके लिए अपनी औपचारिक मंजूरी दे.

दिल्ली में लागू व्यवस्था और दस्तावेजी प्रक्रिया

राजधानी दिल्ली जैसे क्षेत्रों में नेट-मीटरिंग की प्रक्रिया को किराएदारों के लिए काफी सुगम बनाया गया है. दिल्ली की नेट-मीटरिंग गाइडलाइन में आवेदक की पहचान के लिए मालिक, सह-मालिक, कानूनी वारिस या निवासी की श्रेणियां तय की गई हैं. किराए पर रहने वाले आवेदक को मकान मालिक की ओर से हस्ताक्षरित सहमति पत्र जमा करना होता है. इसके साथ ही, किराएदारी के प्रमाण के तौर पर 3 महीने से कम पुरानी रेंट रिसीप्ट संलग्न करनी होती है. हालांकि, देश के अन्य राज्यों में यह कानूनी प्रक्रिया अभी उतनी साफ और स्पष्ट नहीं है.

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बालकनी सोलर किट का आधुनिक विकल्प

जिन किराएदारों के पास छत का उपयोग करने का अधिकार नहीं है, वे बालकनी सोलर तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह प्रणाली विशेष रूप से प्लग-एंड-प्ले किट के रूप में आती है, जिसे बालकनी या खिड़की के पास बहुत आसानी से स्थापित किया जा सकता है. इस उपकरण को लगाने के लिए मकान के मुख्य ढांचे या दीवारों में किसी भी तरह की स्थायी तोड़-फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती. किराएदार जब चाहें इसे खोलकर अपने नए मकान में भी आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे यह किराएदारों के लिए सबसे व्यावहारिक और पोर्टेबल समाधान बन जाता है.





डिजिटल सोलर के जरिए सौर ऊर्जा का लाभ

रूफटॉप सोलर का लाभ उठाने के लिए एक अन्य आधुनिक रास्ता डिजिटल सोलर या कम्युनिटी सोलर सदस्यता का है. कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, जहां उपभोक्ता बिना किसी भौतिक सोलर पैनल को घर पर लगाए सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं. इसके तहत आप डिजिटल माध्यम से सोलर कैपेसिटी की सदस्यता खरीद सकते हैं और उससे पैदा होने वाली ग्रीन एनर्जी के बदले अपने मासिक बिजली बिल में छूट या क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं. यह तरीका उन किराएदारों के लिए सबसे मुफीद है जो बिना किसी झंझट के बचत करना चाहते हैं.

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