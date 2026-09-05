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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या किराएदार भी उठा सकते हैं रूफटॉप सोलर का फायदा, क्या हैं नियम?

क्या किराएदार भी उठा सकते हैं रूफटॉप सोलर का फायदा, क्या हैं नियम?

मकान मालिक की एनओसी और किराया रसीद के जरिए किराएदार पारंपरिक रूफटॉप सोलर लगवा सकते हैं. इसके अलावा, बालकनी सोलर किट या डिजिटल सोलर मेंबरशिप से सोलर ऊर्जा का फायदा पा सकते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 05 Sep 2026 08:26 AM (IST)
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  • किराएदार भी अब सोलर ऊर्जा का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।
  • मकान मालिक की सहमति से किराएदार नेट-मीटरिंग योजना लगवा सकते हैं।
  • बालकनी सोलर किट और डिजिटल सोलर जैसे आधुनिक विकल्प भी हैं।

बिजली के भारी-भरकम बिलों से राहत पाने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए आजकल रूफटॉप सोलर लगाने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है. आमतौर पर लोगों के मन में यही धारणा रहती है कि सोलर पैनल केवल वही लोग लगवा सकते हैं जिनके पास अपनी खुद की छत या निजी मकान है. ऐसे में किराए के मकानों में रहने वाले लाखों परिवार इस योजना का लाभ उठाने से चूक जाते हैं. हालांकि, राज्यों की मौजूदा नीतियों, कुछ कानूनी शर्तों और आधुनिक सोलर तकनीकों के जरिए अब किराएदार भी सौर ऊर्जा का फायदा आसानी से उठा सकते हैं.

नेट-मीटरिंग और छत के मालिकाना हक का नियम

पारंपरिक कैपेक्स मॉडल के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए राज्यों के नेट-मीटरिंग नियम काफी अहम होते हैं. सामान्य व्यवस्था में सोलर लगाने के लिए आवेदक के पास संबंधित छत का मालिकाना हक होना चाहिए, साथ ही बिजली का कनेक्शन भी उसी के नाम पर होना आवश्यक माना जाता है. हालांकि, लंबे समय के लीज समझौते के अंतर्गत किराए पर रह रहे लोग भी इस योजना से जुड़ सकते हैं. इसके लिए सबसे बुनियादी शर्त यह होती है कि मकान मालिक सोलर प्लांट बैठाने के लिए पूरी तरह सहमत हो और इसके लिए अपनी औपचारिक मंजूरी दे.

दिल्ली में लागू व्यवस्था और दस्तावेजी प्रक्रिया

राजधानी दिल्ली जैसे क्षेत्रों में नेट-मीटरिंग की प्रक्रिया को किराएदारों के लिए काफी सुगम बनाया गया है. दिल्ली की नेट-मीटरिंग गाइडलाइन में आवेदक की पहचान के लिए मालिक, सह-मालिक, कानूनी वारिस या निवासी की श्रेणियां तय की गई हैं. किराए पर रहने वाले आवेदक को मकान मालिक की ओर से हस्ताक्षरित सहमति पत्र जमा करना होता है. इसके साथ ही, किराएदारी के प्रमाण के तौर पर 3 महीने से कम पुरानी रेंट रिसीप्ट संलग्न करनी होती है. हालांकि, देश के अन्य राज्यों में यह कानूनी प्रक्रिया अभी उतनी साफ और स्पष्ट नहीं है.

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क्या किराएदार भी उठा सकते हैं रूफटॉप सोलर का फायदा, क्या हैं नियम?

बालकनी सोलर किट का आधुनिक विकल्प

जिन किराएदारों के पास छत का उपयोग करने का अधिकार नहीं है, वे बालकनी सोलर तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह प्रणाली विशेष रूप से प्लग-एंड-प्ले किट के रूप में आती है, जिसे बालकनी या खिड़की के पास बहुत आसानी से स्थापित किया जा सकता है. इस उपकरण को लगाने के लिए मकान के मुख्य ढांचे या दीवारों में किसी भी तरह की स्थायी तोड़-फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती. किराएदार जब चाहें इसे खोलकर अपने नए मकान में भी आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे यह किराएदारों के लिए सबसे व्यावहारिक और पोर्टेबल समाधान बन जाता है.


क्या किराएदार भी उठा सकते हैं रूफटॉप सोलर का फायदा, क्या हैं नियम?

डिजिटल सोलर के जरिए सौर ऊर्जा का लाभ

रूफटॉप सोलर का लाभ उठाने के लिए एक अन्य आधुनिक रास्ता डिजिटल सोलर या कम्युनिटी सोलर सदस्यता का है. कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, जहां उपभोक्ता बिना किसी भौतिक सोलर पैनल को घर पर लगाए सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं. इसके तहत आप डिजिटल माध्यम से सोलर कैपेसिटी की सदस्यता खरीद सकते हैं और उससे पैदा होने वाली ग्रीन एनर्जी के बदले अपने मासिक बिजली बिल में छूट या क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं. यह तरीका उन किराएदारों के लिए सबसे मुफीद है जो बिना किसी झंझट के बचत करना चाहते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 08:26 AM (IST)
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