एक आईना, खिलजी और पद्मावती, आखिर कितना सच है रानी को शीशे में एक नजर निहारने का वो किस्सा?

चित्तौड़ की धरती पर आज भी एक नाम गूंजता है- रानी पद्मिनी. कोई उन्हें इतिहास की सच्ची महारानी मानता है, तो कोई काव्य की कल्पना. एक तरफ जौहर की ज्वाला की कथा है, दूसरी तरफ इतिहास की किताबों की खामोशी. सवाल अब भी वही है कि क्या अलाउद्दीन खिलजी ने सचमुच उनकी सुंदरता के कारण चित्तौड़ पर हमला किया था, या इसके पीछे राजनीति और सत्ता का खेल था? इतिहास और लोककथा के बीच यह बहस आज भी जारी है.

चित्तौड़ की रानी- इतिहास या लोककथा?

रानी पद्मिनी, जिन्हें पद्मावती भी कहा जाता है, भारतीय लोककथाओं और राजस्थानी परंपरा में शौर्य और सम्मान की प्रतीक मानी जाती हैं, लेकिन उनके ऐतिहासिक अस्तित्व को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है. कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनके जीवन से जुड़ी कहानियां बाद की साहित्यिक रचनाओं से निकली हैं, जबकि दूसरे मानते हैं कि लोक परंपरा में इतनी गहराई से दर्ज चरित्र को पूरी तरह कल्पना नहीं कहा जा सकता है. 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया था- यह तथ्य इतिहास में दर्ज है. उस समय मेवाड़ का किला रणनीतिक रूप से बेहद मजबूत और अहम था.

हमला क्यों हुआ?

खिलजी के चित्तौड़ अभियान का उल्लेख उसके दरबारी कवि अमीर खुसरो ने अपनी कृति ‘खजाइन-उल-फुतूह’ में किया है. खुसरो के अनुसार यह हमला राजनीतिक और सैन्य कारणों से हुआ था. दिल्ली सल्तनत अपनी सीमाएं बढ़ा रही थी और चित्तौड़ का किला उसके रास्ते में एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ा था. खास बात यह है कि खुसरो के विवरण में कहीं भी रानी पद्मिनी या उनकी सुंदरता का जिक्र नहीं मिलता है. इतिहासकार के.एस. लाल जैसे विद्वानों का तर्क है कि यदि किसी रानी को पाने की चाहत हमले की असली वजह होती, तो दरबारी इतिहासकार जरूर उसका उल्लेख करते.

इसी तरह जियाउद्दीन बरनी और इब्न बतूता जैसे समकालीन लेखकों के यहां भी पद्मिनी की कथा नहीं मिलती है. इससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि पद्मिनी की कहानी इतिहास से आई या बाद की साहित्यिक परंपरा से.

पद्मावत और कहानी का विस्तार

रानी पद्मिनी का सबसे विस्तृत वर्णन 1540 में लिखे गए सूफी काव्य ‘पद्मावत’ में मिलता है, जिसे मलिक मुहम्मद जायसी ने रचा था. यह रचना खिलजी के हमले के लगभग 237 साल बाद लिखी गई थी. जायसी ने साफ कहा था कि उनका ग्रंथ इतिहास नहीं, बल्कि सूफी रूपक है. इसमें पद्मिनी को सिंहलद्वीप की राजकुमारी बताया गया है, जिनसे चित्तौड़ के राजा रतन सिंह विवाह करते हैं. बाद में उनकी सुंदरता की चर्चा खिलजी तक पहुंचती है और वह चित्तौड़ की ओर बढ़ता है. प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने भी ‘पद्मावत’ को ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक काव्य बताया है, जिसमें पात्र आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए हैं.

आईने वाली कहानी पर सवाल

लोकप्रिय कथा के अनुसार खिलजी ने रावल रतन सिंह से शर्त रखी कि वह केवल आईने में रानी पद्मिनी की झलक देखेगा, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि यह प्रसंग साहित्यिक कल्पना का हिस्सा है. समकालीन दस्तावेजों में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है. इतिहासकार इस कहानी को बाद की रचना मानते हैं, जिसका उद्देश्य नायिका की छवि को और प्रभावशाली बनाना था.

जौहर की परंपरा और स्मृति

राजपूत परंपरा में जौहर को सम्मान और आत्मसम्मान से जोड़ा जाता है. 1303 में चित्तौड़ की हार के बाद जौहर हुआ था- यह बात कई ऐतिहासिक स्रोतों में दर्ज है. हालांकि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उस जौहर की अगुवाई पद्मिनी ने ही की थी. फिर भी लोक आस्था में रानी पद्मिनी का चरित्र जौहर, साहस और सम्मान की रक्षा के प्रतीक के रूप में जीवित है. इतिहास भले सवाल उठाए, लेकिन जनमानस में उनकी छवि अडिग बनी हुई है.

