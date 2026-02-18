हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRamadan 2026: भारत में गुरुवार को पहला रोजा, देशभर में देखा गया Ramadan का चांद; यहां देखें सहरी-इफ्तार का टाइम टेबल

Ramadan 2026: भारत में गुरुवार को पहला रोजा, देशभर में देखा गया Ramadan का चांद; यहां देखें सहरी-इफ्तार का टाइम टेबल

देश में रमजान का चांद दिखते ही इस्लाम धर्म में पवित्र इबादत का महीना शुरू हो गया है. ऐसे में कल यानि गुरुवार को पहला रोजा रखा जाएगा. इसी क्रम में आइए सहरी-इफ्तार का पूरा टाइम टेबल जान लेते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 18 Feb 2026 04:25 PM (IST)
Ramadan 2026: देशभर में रमजान का चांद नजर आ गया है. ऐसे में गुरुवार को पहला रोजा रखा जाएगा. इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना रमजान मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि इसी महीने में पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान की आयतें प्राप्त हुई थीं.

रमजान का महीना सिर्फ भूखे-प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, सब्र और अनुशासन की सीख देता है. रोजेदार सुबह सूर्योदय से पहले सहरी करता है और फिर सूर्यास्त तक कुछ भी खाता-पीता नहीं है, यहां तक कि पानी भी नहीं पीता है. शाम को सूर्यास्त के बाद रोजा खोला जाता है, जिसे इफ्तार कहते हैं. परंपरा के अनुसार खजूर से इफ्तार करना सुन्नत माना जाता है. 

सहरी और इफ्तार का महत्व

सहरी वह समय है जब फज्र की नमाज से पहले भोजन किया जाता है. यह पूरे दिन की ऊर्जा का आधार होता है. वहीं इफ्तार पूरे दिन के रोजे के बाद राहत और शुक्राने का पल होता है. हर रोजेदार के लिए सही समय जानना जरूरी होता है, क्योंकि सहरी का समय खत्म होते ही रोजा शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के साथ इफ्तार का समय होता है. नीचे 19 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक का सहरी और इफ्तार का तय समय दिया गया है. 

रमजान 2026 सहरी और इफ्तार टाइम टेबल

तारीख         सहरी का समय     इफ्तार का समय

19 फरवरी    05:36 सुबह         06:15 शाम
20 फरवरी    05:35 सुबह         06:16 शाम
21 फरवरी    05:35 सुबह         06:17 शाम
22 फरवरी    05:34 सुबह         06:17 शाम
23 फरवरी    05:33 सुबह         06:18 शाम
24 फरवरी    05:32 सुबह         06:19 शाम
25 फरवरी    05:31 सुबह         06:19 शाम
26 फरवरी    05:30 सुबह         06:20 शाम
27 फरवरी    05:29 सुबह         06:21 शाम
28 फरवरी    05:28 सुबह         06:21 शाम
1 मार्च          05:27 सुबह         06:22 शाम
2 मार्च          05:26 सुबह         06:23 शाम
3 मार्च          05:25 सुबह         06:23 शाम
4 मार्च          05:24 सुबह         06:24 शाम
5 मार्च          05:23 सुबह         06:25 शाम
6 मार्च          05:22 सुबह         06:25 शाम
7 मार्च          05:21 सुबह         06:26 शाम
8 मार्च         05:20 सुबह         06:26 शाम
9 मार्च         05:19 सुबह         06:27 शाम
10 मार्च       05:18 सुबह         06:28 शाम
11 मार्च       05:17 सुबह         06:28 शाम
12 मार्च       05:15 सुबह         06:29 शाम
13 मार्च       05:14 सुबह         06:29 शाम
14 मार्च       05:13 सुबह         06:30 शाम
15 मार्च       05:12 सुबह         06:31 शाम
16 मार्च       05:11 सुबह         06:31 शाम
17 मार्च       05:10 सुबह         06:32 शाम
18 मार्च       05:08 सुबह         06:32 शाम
19 मार्च       05:07 सुबह         06:33 शाम

बदलता समय और बढ़ती तैयारी

जैसा कि टाइम टेबल से साफ है, हर दिन सहरी का समय कुछ मिनट पहले हो रहा है और इफ्तार का समय थोड़ा आगे बढ़ रहा है. यह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में बदलाव की वजह से होता है. रमजान के दौरान मस्जिदों में तरावीह की नमाज अदा की जाती है. लोग जकात और सदका देकर जरूरतमंदों की मदद करते हैं. यह महीना समाज में बराबरी और भाईचारे का संदेश भी देता है. 

रोजा रखना हर मुसलमान का फर्ज

इस्लाम धर्म में रोजा रखना हर बालिग और स्वस्थ मुसलमान पर फर्ज माना गया है, हालांकि बीमार, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और सफर करने वालों को छूट दी जाती है. रमजान 2026 की शुरुआत के साथ ही देशभर में इबादत, अनुशासन और रहमत का माहौल बन गया है. सही समय पर सहरी और इफ्तार करना रोजे की अहम शर्त है, इसलिए इस टाइम टेबल को ध्यान में रखना जरूरी है.

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 18 Feb 2026 04:25 PM (IST)
Ramadan Ramadan 2026 First Roza 2026 Sehri Iftar Time Table Sehri Iftar Time Table India
Ramadan 2026: भारत में गुरुवार को पहला रोजा, देशभर में देखा गया Ramadan का चांद; यहां देखें सहरी-इफ्तार का टाइम टेबल
